La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Verónica Lozano enfrentó los dichos de Martín Salwe luego de las versiones que difundió sobre Marixa Balli, integrante del panel de su ciclo en Telefe (Intrusos – América)

En la televisión, las internas a veces se cocinan a fuego lento y otras explotan al aire, como ocurrió en la última semana con el cruce entre Martín Salwe y Marixa Balli. Una versión sobre celos y reemplazos en Cortá por Lozano (Telefe) bastó para desatar una tormenta de declaraciones, pases de factura y reacciones en cadena. Lo que comenzó como un comentario en el panel rápidamente escaló hasta convertirse en el tema central de la semana, con la propia Verónica Lozano saliendo al cruce para defender a su compañera y ponerle los puntos a Salwe.

Fue este lunes por la tarde cuando, en Intrusos (América), se reprodujo su descargo. “Me tienen la con… al plato, como dijo Marixa. Me agotan. Es una persona hermosa, nunca pidió nada y si lo hubiera hecho está en todo su derecho. Es una artista de hace años”, sostuvo Verónica, visiblemente cansada de los rumores.

PUBLICIDAD

La conductora fue más allá y, con el humor que la caracteriza, imitó el tono de Balli: “No puedo creer. Estoy harta, indignada con todo lo que están diciendo. Me tienen la con… al plato, en el subsuelo del final”. Cuando le preguntaron si le gustaría que Marixa la reemplace, fue tajante: “Me gustaría que me remplace Marixa. También lo puede hacer Evangelina (Anderson), Juariu, Paola (Juarez), Augusto (Telias)…”. Incluso recordó cómo, cuando Sol Pérez era parte del equipo, la producción definió que fuera ella quien la reemplazara: “Quería irme de vacaciones, no me importaba nada”.

Según la versión de Salwe, Marixa Balli habría presentado quejas al no ser elegida como reemplazo de Verónica Lozano (Captura de video)

En tono ácido, Lozano también apuntó contra Salwe: “Que Martín Salwe vaya a trabajar, lo queremos mucho, ¿qué dice? ¿No la veía preparada a Marixa? Mi amor… ¿Es un catador de conductoras? Que venga un día a hacer el programa también”.

PUBLICIDAD

La reacción de Lozano llegó como respuesta a la polémica que había estallado días antes, cuando Salwe deslizó en SQP (América TV) que existían internas en el ciclo y que Marixa habría sentido celos por no ser elegida para cubrir la conducción. Según relató Majo Martino, el malestar de Balli se habría originado cuando Verónica se tomó unos días y la producción optó por Sol como reemplazo. La decisión, según la información filtrada, no cayó bien en la intérprete de “La Cachaca”, quien habría preguntado:“¿Por qué no me dicen de conducir a mí?“.

A la polémica se sumó Ximena Capristo, quien aseguró que Marixa estaría “celosa y odiada” con Evangelina Anderson, compañera de panel. Según Capristo, Balli se compararía todo el tiempo con Anderson y se molestó porque Evangelina fue elegida para la previa del Martín Fierro, mientras que a ella no la incluyeron. “Evangelina suma y Marixa, ¿qué me dicen de adentro? No hace nada. Se sienta y espera hablar de ella”, disparó Capristo, agregando leña al fuego.

PUBLICIDAD

El lunes pasado, Marixa Balli expresó su hartazgo por los rumores de internas y celos en el programa Cortá por Lozano de Telefe (SQP - América)

En ese contexto, la producción de SQP decidió consultar directamente a Marixa. La mediática respondió sin filtro y con visible fastidio: “¿Sabés que tengo la conch... al plato? La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad es que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”, lanzó Balli. “Realmente, cómo tienen ganas de joderme todos los días con un tema. No por ustedes, lo digo por cosas que surgen y que está bien que ustedes vengan y saquen la duda, pero tengo la ‘quetejedi’... te juro que me llega al tercer subsuelo de este canal”, sentenció.

Así, una simple suplencia en la conducción terminó por desatar una tormenta mediática, exponiendo internas, malestares y pases de factura en uno de los ciclos más longevos de la pantalla. Con Lozano a la cabeza defendiendo a su panelista y el resto del equipo tomando posición, la polémica dejó claro que, en la televisión, ningún detalle pasa inadvertido y cualquier rumor puede prender la mecha de un escándalo.

PUBLICIDAD