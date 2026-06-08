El truco avalado por expertos para evitar que los peluches generen alergias

Personal de seguridad con guantes inspecciona una muñeca Barbie tipo juguete dentro de su empaque transparente, garantizando protocolos estrictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácaros del polvo son el alérgeno de interior más frecuente en el mundo: afectan a entre 400 y 500 millones de personas y están detrás de entre el 40% y el 85% de los casos de asma alérgica, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos en estudios indexados en PMC/NCBI.

Poner peluches en el freezer puede ser un recurso útil cuando no se pueden lavar con agua caliente: Mayo Clinic señala que congelar durante 24 horas puede matar ácaros del polvo. El método, sin embargo, tiene un límite práctico: el frío puede reducir los ácaros vivos, pero no elimina por sí solo los alérgenos que quedan en las fibras, por lo que conviene combinarlo con limpieza y secado completos.

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Si en la casa hay rinitis alérgica, asma o síntomas persistentes que empeoran en el dormitorio, los ácaros del polvo suelen ser un disparador frecuente. Por eso, más que una “solución rápida”, el objetivo es bajar la carga de alérgenos de manera sostenida con hábitos semanales y control de humedad.

El truco del congelador: cómo hacerlo paso a paso y qué logra

Para congelar peluches sin sumar humedad, conviene colocarlos en una bolsa plástica sellada y dejarlos volver a temperatura ambiente antes de manipularlos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un peluche no tolera el lavado caliente (por material, relleno delicado o componentes internos), Mayo Clinic recomienda congelar 24 horas como alternativa para matar ácaros del polvo. Para que el procedimiento sea más ordenado y reduzca el riesgo de que el juguete se humedezca, lo más importante es el armado previo.

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Paso a paso en casa:

Revisar la etiqueta: confirmar si el peluche es lavable, si admite secadora o si tiene partes que puedan dañarse con calor. Preparar una bolsa: colocar el peluche en una bolsa plástica sellada (idealmente con cierre). El objetivo es evitar que tome olor, que absorba humedad y que se condense agua al retirarlo del frío. Congelar 24 horas: dejarlo en el freezer sin abrir la bolsa en ese período. Según Mayo Clinic, ese lapso puede matar ácaros vivos. Volver a temperatura ambiente: sacar la bolsa y dejar que el peluche recupere temperatura ambiente antes de manipularlo, para minimizar condensación. Limpieza posterior: si el peluche puede lavarse, aunque sea en un ciclo suave, ese paso ayuda a arrastrar partículas. Si no puede lavarse, un repaso con paño apenas húmedo puede servir como limpieza superficial. Secado completo: si hubo cualquier contacto con agua o humedad, secar por completo antes de devolverlo a la cama o al dormitorio.

Qué funciona mejor que el frío: lavado, temperatura, secado y control del dormitorio

Los ácaros del polvo suelen actuar como disparador de rinitis alérgica, asma y síntomas que empeoran en el dormitorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congelador puede ser una salida para casos puntuales, pero la estrategia de mayor impacto suele ser una rutina semanal sobre textiles y un control sostenido del ambiente del dormitorio, donde se concentra buena parte de la exposición nocturna. En su guía clínica sobre alergia a ácaros, Mayo Clinic recomienda priorizar medidas que reduzcan la cantidad de ácaros del polvo y, al mismo tiempo, disminuyan los alérgenos que quedan en telas y superficies. En la literatura científica, un estudio indexado en PubMed evaluó técnicas de control en juguetes de peluche —freezing, secadora caliente y lavado— y describió reducciones de ácaros vivos tras esos tratamientos.

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La primera herramienta es el lavado. Para ropa de cama (sábanas, fundas, mantas y cubrecamas), Mayo Clinic indica lavados semanales con agua caliente de al menos 130 °F (54,4 °C), un umbral asociado a la eliminación de ácaros y al arrastre de partículas que sostienen los síntomas. Cuando una prenda no puede lavarse a esa temperatura, la institución sugiere un plan alternativo: usar la secadora durante al menos 15 minutos a una temperatura superior a 130 °F (54,4 °C) para matar ácaros y luego lavar y secar para ayudar a retirar alérgenos.

El segundo punto es el secado completo, que suele subestimarse. No alcanza con “que parezca seco” por fuera: si un textil queda húmedo en el interior, se sostiene un ambiente favorable para ácaros y otros problemas domésticos. Por eso, la recomendación práctica es terminar siempre con un secado total antes de volver a usar sábanas, mantas o peluches.

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El tercer eje es el control del dormitorio. El objetivo es reducir reservorios de polvo y facilitar la limpieza: usar cubiertas a prueba de alérgenos en colchones y almohadas, limpiar con trapo húmedo en lugar de sacudir en seco, aspirar con equipos con filtro adecuado y recortar objetos que acumulen polvo de manera persistente. En el caso de los peluches, la guía también aconseja elegir juguetes lavables, lavarlos con frecuencia y, cuando sea posible, mantenerlos fuera de la cama.