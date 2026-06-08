Tendencias

El truco avalado por expertos para evitar que los peluches generen alergias

Este método puede reducir los ácaros vivos, pero los especialistas de Mayo Clinic advierten que no elimina los alérgenos que permanecen en las fibras y debe combinarse con otras medidas

Guardar
Google icon
Primer plano de dos pares de manos enguantadas, uno en negro y otro en azul, inspeccionando una muñeca Barbie rubia dentro de su empaque transparente.
Personal de seguridad con guantes inspecciona una muñeca Barbie tipo juguete dentro de su empaque transparente, garantizando protocolos estrictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácaros del polvo son el alérgeno de interior más frecuente en el mundo: afectan a entre 400 y 500 millones de personas y están detrás de entre el 40% y el 85% de los casos de asma alérgica, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos en estudios indexados en PMC/NCBI.

Poner peluches en el freezer puede ser un recurso útil cuando no se pueden lavar con agua caliente: Mayo Clinic señala que congelar durante 24 horas puede matar ácaros del polvo. El método, sin embargo, tiene un límite práctico: el frío puede reducir los ácaros vivos, pero no elimina por sí solo los alérgenos que quedan en las fibras, por lo que conviene combinarlo con limpieza y secado completos.

PUBLICIDAD

Si en la casa hay rinitis alérgica, asma o síntomas persistentes que empeoran en el dormitorio, los ácaros del polvo suelen ser un disparador frecuente. Por eso, más que una “solución rápida”, el objetivo es bajar la carga de alérgenos de manera sostenida con hábitos semanales y control de humedad.

El truco del congelador: cómo hacerlo paso a paso y qué logra

Infografía que detalla métodos para reducir ácaros en casa, mostrando lavado de ropa, secado, limpieza de dormitorio, aspirado y cuidado de peluches.
Para congelar peluches sin sumar humedad, conviene colocarlos en una bolsa plástica sellada y dejarlos volver a temperatura ambiente antes de manipularlos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un peluche no tolera el lavado caliente (por material, relleno delicado o componentes internos), Mayo Clinic recomienda congelar 24 horas como alternativa para matar ácaros del polvo. Para que el procedimiento sea más ordenado y reduzca el riesgo de que el juguete se humedezca, lo más importante es el armado previo.

PUBLICIDAD

Paso a paso en casa:

  1. Revisar la etiqueta: confirmar si el peluche es lavable, si admite secadora o si tiene partes que puedan dañarse con calor.
  2. Preparar una bolsa: colocar el peluche en una bolsa plástica sellada (idealmente con cierre). El objetivo es evitar que tome olor, que absorba humedad y que se condense agua al retirarlo del frío.
  3. Congelar 24 horas: dejarlo en el freezer sin abrir la bolsa en ese período. Según Mayo Clinic, ese lapso puede matar ácaros vivos.
  4. Volver a temperatura ambiente: sacar la bolsa y dejar que el peluche recupere temperatura ambiente antes de manipularlo, para minimizar condensación.
  5. Limpieza posterior: si el peluche puede lavarse, aunque sea en un ciclo suave, ese paso ayuda a arrastrar partículas. Si no puede lavarse, un repaso con paño apenas húmedo puede servir como limpieza superficial.
  6. Secado completo: si hubo cualquier contacto con agua o humedad, secar por completo antes de devolverlo a la cama o al dormitorio.

Qué funciona mejor que el frío: lavado, temperatura, secado y control del dormitorio

Primer plano de un oso de peluche marrón con corbatín rojo dentro de una bolsa de plástico transparente sellada, con gotas de agua y escarcha en la base.
Los ácaros del polvo suelen actuar como disparador de rinitis alérgica, asma y síntomas que empeoran en el dormitorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congelador puede ser una salida para casos puntuales, pero la estrategia de mayor impacto suele ser una rutina semanal sobre textiles y un control sostenido del ambiente del dormitorio, donde se concentra buena parte de la exposición nocturna. En su guía clínica sobre alergia a ácaros, Mayo Clinic recomienda priorizar medidas que reduzcan la cantidad de ácaros del polvo y, al mismo tiempo, disminuyan los alérgenos que quedan en telas y superficies. En la literatura científica, un estudio indexado en PubMed evaluó técnicas de control en juguetes de peluche —freezing, secadora caliente y lavado— y describió reducciones de ácaros vivos tras esos tratamientos.

La primera herramienta es el lavado. Para ropa de cama (sábanas, fundas, mantas y cubrecamas), Mayo Clinic indica lavados semanales con agua caliente de al menos 130 °F (54,4 °C), un umbral asociado a la eliminación de ácaros y al arrastre de partículas que sostienen los síntomas. Cuando una prenda no puede lavarse a esa temperatura, la institución sugiere un plan alternativo: usar la secadora durante al menos 15 minutos a una temperatura superior a 130 °F (54,4 °C) para matar ácaros y luego lavar y secar para ayudar a retirar alérgenos.

El segundo punto es el secado completo, que suele subestimarse. No alcanza con “que parezca seco” por fuera: si un textil queda húmedo en el interior, se sostiene un ambiente favorable para ácaros y otros problemas domésticos. Por eso, la recomendación práctica es terminar siempre con un secado total antes de volver a usar sábanas, mantas o peluches.

El tercer eje es el control del dormitorio. El objetivo es reducir reservorios de polvo y facilitar la limpieza: usar cubiertas a prueba de alérgenos en colchones y almohadas, limpiar con trapo húmedo en lugar de sacudir en seco, aspirar con equipos con filtro adecuado y recortar objetos que acumulen polvo de manera persistente. En el caso de los peluches, la guía también aconseja elegir juguetes lavables, lavarlos con frecuencia y, cuando sea posible, mantenerlos fuera de la cama.

Temas Relacionados

Mayo ClinicAlergíasLimpiezaCalidad del aireNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

En la columna semanal de la directora editorial Daniela Blanco en Infobae al Mediodía, se anunció en exclusiva la próxima campaña científica. Daniel Lauretta, jefe del proyecto, adelantó detalles sobre los nuevos objetivos y la alianza internacional

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

Cada detalle arquitectónico de los hogares del siglo XIX respondía a una lógica social precisa, y sus elementos revelan hábitos, jerarquías y aspiraciones de una vida doméstica casi perdida

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

El duelo del divorcio: qué ocurre emocionalmente cuando un matrimonio llega a su fin

Entre negación, ira y tristeza profunda, la Asociación Estadounidense de Psicología describe un proceso de múltiples etapas que puede extenderse y generar ansiedad, aislamiento y síntomas físicos. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

El duelo del divorcio: qué ocurre emocionalmente cuando un matrimonio llega a su fin

Un tratamiento experimental mostró resultados alentadores en pacientes con hantavirus grave

Investigadores de Argentina usaron un fármaco aprobado para la artritis en cinco personas en estado crítico bajo el marco ético de la OMS y reportaron los resultados preliminares en The Lancet Infectious Diseases. Los hallazgos, aunque sin valor probatorio definitivo, pueden impulsar el desarrollo de futuros ensayos clínicos

Un tratamiento experimental mostró resultados alentadores en pacientes con hantavirus grave

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Investigadores de Australia y Reino Unido analizaron los metabolitos que se forman cuando los fármacos se degradan. El hallazgo, publicado en Nature Water, sugiere cambios en las evaluaciones de riesgo ambiental y mejoras en el tratamiento del agua

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

DEPORTES

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Hajime Moriyasu y Japón enfrentan su grupo más ambicioso en el Mundial 2026 con Países Bajos como primera prueba

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán

Gobierno incorpora a CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar

Declaran alerta naranja en El Salvador: “A partir de esta alerta están activos todos los protocolos”

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte