Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

Juan Manuel Cerúndolo trepó al 45° lugar (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó este lunes la mejor posición de su carrera y se convirtió en una de las grandes noticias para el tenis argentino tras la actualización del ranking ATP posterior a Roland Garros.

El zurdo porteño construyó su mejor actuación en París: llegó hasta los octavos de final y protagonizó uno de los mayores golpes de la temporada al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se desplomó físicamente cuando parecía encaminar la victoria en tres sets.

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Como recompensa a su reacción en aquel partido y en el siguiente, cuando logró un resonante triunfo ante el español Martín Landaluce en seis horas de batalla, avanzó 11 puestos y quedó ubicado en el 45° lugar del escalafón mundial, su registro más alto desde que debutó en el circuito profesional.

El menor de los hermanos Cerúndolo fue el argentino más destacado en el segundo Grand Slam del año. Los puntos obtenidos le permitieron convertirse en el cuarto argentino mejor ubicado de la clasificación, además de meterse en el Top 50 por primera vez. Su camino en la capital francesa se detuvo ante el italiano Matteo Berrettini, quien lo eliminó en tres ajustados sets.

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Otra de las novedades positivas para el tenis nacional llegó de la mano de Francisco Comesaña. El marplatense avanzó 13 posiciones, firmó el ascenso más importante entre los argentinos y regresó al Top 100 al instalarse en el puesto 89°. De esta manera, Argentina volvió a contar con 10 representantes entre los 100 mejores tenistas del planeta.

Francisco Comesaña volvió al Top 100 (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Francisco Cerúndolo continúa siendo la principal referencia argentina en el ranking: aparece en el puesto 27°, pese a ceder una posición respecto de la semana anterior. Detrás de él se ubican Tomás Etcheverry, que figura 30° tras retroceder dos lugares, y Mariano Navone, que ocupa el puesto 39° luego de caer un escalón.

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La clasificación también muestra avances para varios argentinos. Thiago Tirante subió ocho posiciones y se colocó 52°, mientras que Sebastián Báez también ganó ocho lugares para instalarse en el 56°. Este domingo, el tenista de San Martín logró el título en el Challenger de Prostejov y recuperó terreno tras una deslucida gira europea sobre polvo de ladrillo.

Además, Camilo Ugo Carabelli avanzó dos puestos y aparece 57°; Román Burruchaga escaló hasta el 63° (+5); y Marco Trungelliti se mantiene dentro del Top 100 en el puesto 80°, tras escalar un lugar.

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Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

Francisco Cerúndolo: 27° (-1) Tomás Etcheverry: 30° (-2) Mariano Navone: 39° (-1) Juan Manuel Cerúndolo: 45° (+11) Thiago Tirante: 52° (+8) Sebastián Báez: 56° (+8) Camilo Ugo Carabelli: 57° (+2) Román Burruchaga: 63° (+5) Marco Trungelliti: 80° (+1) Francisco Comesaña: 89° (+13)

Francisco Cerúndolo sigue siendo el argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

En la parte más alta del ranking, Roland Garros dejó movimientos importantes. Jannik Sinner conserva el número uno del mundo pese a su inesperada eliminación en la segunda ronda, mientras que Carlos Alcaraz continúa como escolta. Las mejores noticias fueron para Alexander Zverev, quien conquistó en París el primer Grand Slam de su carrera y ratificó su lugar en el tercer escalón del ranking.

Por detrás del alemán se produjeron varias modificaciones dentro del Top 10. Felix Auger-Aliassime ascendió hasta el cuarto puesto, Ben Shelton se mantiene quinto y Alex de Miñaur avanzó al sexto lugar. El principal damnificado fue Novak Djokovic, que cayó tres posiciones y quedó séptimo tras despedirse en la tercera ronda.

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La otra gran novedad fue el ingreso de Flavio Cobolli entre los diez mejores del mundo. El italiano, finalista en Roland Garros, escaló hasta el 10° puesto y se transformó por primera vez en su carrera en un integrante del selecto grupo del Top 10. Su irrupción desplazó al kazajo Alexander Bublik al undécimo lugar.

El Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (ITA) Carlos Alcaraz (ESP) Alexander Zverev (GER) Felix Auger-Aliassime (CAN) Ben Shelton (EE.UU) Alex de Miñaur (AUS) Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev (RUS) Taylor Fritz (EE.UU) Flavio Cobolli (ITA)