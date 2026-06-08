Deportes

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

La actuación del menor de los hermanos en Roland Garros le permitió escalar 11 posiciones y meterse entre los 50 mejores del mundo por primera vez un nuevo récord personal. Francisco Comesaña protagonizó el mayor ascenso entre los tenistas nacionales

Guardar
Google icon
Juan Manuel Cerúndolo trepó al 45° lugar (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Juan Manuel Cerúndolo trepó al 45° lugar (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó este lunes la mejor posición de su carrera y se convirtió en una de las grandes noticias para el tenis argentino tras la actualización del ranking ATP posterior a Roland Garros.

El zurdo porteño construyó su mejor actuación en París: llegó hasta los octavos de final y protagonizó uno de los mayores golpes de la temporada al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se desplomó físicamente cuando parecía encaminar la victoria en tres sets.

PUBLICIDAD

Como recompensa a su reacción en aquel partido y en el siguiente, cuando logró un resonante triunfo ante el español Martín Landaluce en seis horas de batalla, avanzó 11 puestos y quedó ubicado en el 45° lugar del escalafón mundial, su registro más alto desde que debutó en el circuito profesional.

El menor de los hermanos Cerúndolo fue el argentino más destacado en el segundo Grand Slam del año. Los puntos obtenidos le permitieron convertirse en el cuarto argentino mejor ubicado de la clasificación, además de meterse en el Top 50 por primera vez. Su camino en la capital francesa se detuvo ante el italiano Matteo Berrettini, quien lo eliminó en tres ajustados sets.

PUBLICIDAD

Otra de las novedades positivas para el tenis nacional llegó de la mano de Francisco Comesaña. El marplatense avanzó 13 posiciones, firmó el ascenso más importante entre los argentinos y regresó al Top 100 al instalarse en el puesto 89°. De esta manera, Argentina volvió a contar con 10 representantes entre los 100 mejores tenistas del planeta.

Francisco Comesaña volvió al Top 100 (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Francisco Comesaña volvió al Top 100 (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Francisco Cerúndolo continúa siendo la principal referencia argentina en el ranking: aparece en el puesto 27°, pese a ceder una posición respecto de la semana anterior. Detrás de él se ubican Tomás Etcheverry, que figura 30° tras retroceder dos lugares, y Mariano Navone, que ocupa el puesto 39° luego de caer un escalón.

La clasificación también muestra avances para varios argentinos. Thiago Tirante subió ocho posiciones y se colocó 52°, mientras que Sebastián Báez también ganó ocho lugares para instalarse en el 56°. Este domingo, el tenista de San Martín logró el título en el Challenger de Prostejov y recuperó terreno tras una deslucida gira europea sobre polvo de ladrillo.

Además, Camilo Ugo Carabelli avanzó dos puestos y aparece 57°; Román Burruchaga escaló hasta el 63° (+5); y Marco Trungelliti se mantiene dentro del Top 100 en el puesto 80°, tras escalar un lugar.

Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

  1. Francisco Cerúndolo: 27° (-1)
  2. Tomás Etcheverry: 30° (-2)
  3. Mariano Navone: 39° (-1)
  4. Juan Manuel Cerúndolo: 45° (+11)
  5. Thiago Tirante: 52° (+8)
  6. Sebastián Báez: 56° (+8)
  7. Camilo Ugo Carabelli: 57° (+2)
  8. Román Burruchaga: 63° (+5)
  9. Marco Trungelliti: 80° (+1)
  10. Francisco Comesaña: 89° (+13)
Francisco Cerúndolo sigue siendo el argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Francisco Cerúndolo sigue siendo el argentino mejor ubicado en el ranking ATP (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

En la parte más alta del ranking, Roland Garros dejó movimientos importantes. Jannik Sinner conserva el número uno del mundo pese a su inesperada eliminación en la segunda ronda, mientras que Carlos Alcaraz continúa como escolta. Las mejores noticias fueron para Alexander Zverev, quien conquistó en París el primer Grand Slam de su carrera y ratificó su lugar en el tercer escalón del ranking.

Por detrás del alemán se produjeron varias modificaciones dentro del Top 10. Felix Auger-Aliassime ascendió hasta el cuarto puesto, Ben Shelton se mantiene quinto y Alex de Miñaur avanzó al sexto lugar. El principal damnificado fue Novak Djokovic, que cayó tres posiciones y quedó séptimo tras despedirse en la tercera ronda.

La otra gran novedad fue el ingreso de Flavio Cobolli entre los diez mejores del mundo. El italiano, finalista en Roland Garros, escaló hasta el 10° puesto y se transformó por primera vez en su carrera en un integrante del selecto grupo del Top 10. Su irrupción desplazó al kazajo Alexander Bublik al undécimo lugar.

El Top 10 del ranking ATP

  1. Jannik Sinner (ITA)
  2. Carlos Alcaraz (ESP)
  3. Alexander Zverev (GER)
  4. Felix Auger-Aliassime (CAN)
  5. Ben Shelton (EE.UU)
  6. Alex de Miñaur (AUS)
  7. Novak Djokovic (SRB)
  8. Daniil Medvedev (RUS)
  9. Taylor Fritz (EE.UU)
  10. Flavio Cobolli (ITA)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRanking ATPJuan Manuel Cerúndolodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo que enfrentará a Argelia en la Copa del Mundo y viene siguiendo de cerca el rendimiento de uno de los históricos de su ciclo

El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El exdelantero participó de un juego viral en el que debía romper el silencio al escuchar el nombre de una selección superior a Uruguay, y su respuesta ante una lista de 14 equipos históricos generó polémica en las redes sociales

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Maldini expresó su escepticismo sobre el equipo de Lionel Scaloni y remarcó que ve a Lionel Messi por debajo de 2022. Proyectó cuatro semifinalistas europeos

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Jurrien Timber, defensor del Arsenal, fue dado de baja por Ronald Koeman. Lo reemplaza Lutsharel Geertruida, del Sunderland

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Hajime Moriyasu y Japón enfrentan su grupo más ambicioso en el Mundial 2026 con Países Bajos como primera prueba

Los Samuráis Azules llegan al torneo como uno de los equipos asiáticos de mayor jerarquía internacional, respaldados por el liderazgo del Grupo E en Qatar 2022 por encima de dos selecciones campeonas del mundo

Hajime Moriyasu y Japón enfrentan su grupo más ambicioso en el Mundial 2026 con Países Bajos como primera prueba

DEPORTES

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Hajime Moriyasu y Japón enfrentan su grupo más ambicioso en el Mundial 2026 con Países Bajos como primera prueba

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán

Gobierno incorpora a CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar

Declaran alerta naranja en El Salvador: “A partir de esta alerta están activos todos los protocolos”