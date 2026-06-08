El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El exdelantero participó de un juego viral en el que debía romper el silencio al escuchar el nombre de una selección superior a Uruguay, y su respuesta ante una lista de 14 equipos históricos generó polémica en las redes sociales

Sebastián Abreu, exdelantero uruguayo que pasó por River y San Lorenzo, entró en la polémica sobre cuál es la mejor selección de la historia en un video junto al creador de contenido uruguayo Guille Fútbol. El “Loco” debía guardar silencio hasta escuchar el nombre de un país que considerara superior a Uruguay. Pasaron 14 y solo uno lo hizo hablar.

El influencer fue nombrando una a una a las grandes selecciones del fútbol mundial —Chile, México, Paraguay, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Argentina, Italia y Alemania— mientras Abreu permanecía impasible. La lista incluía campeones del mundo, finalistas de grandes torneos y potencias históricas del fútbol europeo y sudamericano. Ninguna arrancó una reacción del exgoleador. Fue recién con Brasil que el silencio se rompió.

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“¿Brasil sí?”, preguntó Guille Fútbol. “Sí”, respondió Abreu. Y cuando le consultó qué posición le asignaba a Uruguay entre las selecciones más grandes de la historia del fútbol, la respuesta fue contundente: “Segunda”.

El fragmento del video comenzó a circular con rapidez en redes sociales y acumuló miles de comentarios entre hinchas uruguayos y aficionados de distintos países. Parte de los usuarios rescataron la convicción con la que Abreu defendió la historia de la Celeste, mientras que otro sector del debate se concentró en la decisión de colocar a Brasil por encima de selecciones como Argentina, Francia o Alemania, todas ellas mencionadas en el juego sin obtener respuesta del exdelantero.

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Argentina, Francia, Alemania, España e Italia figuraron en la lista sin arrancar respuesta del exdelantero

La postura de Abreu no es un hecho aislado en el fútbol uruguayo. Días antes del video viral, el propio exgoleador había declarado en una entrevista con Bolavip que personalmente disfruta más ganarle a Argentina que a Brasil, al tiempo que explicó que la rivalidad entre ambas selecciones tiene que ver con la paridad histórica en la lucha por los títulos más importantes del fútbol sudamericano y mundial.

“Estamos ahí, estamos parejos. No querés que se te despeguen”, señaló el exatacante, antes de agregar: “Siempre está la cargada, la chicaneada y la broma. Se genera esa rivalidad. Yo particularmente tengo más ganas de ganarle a Argentina que a Brasil”.

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El orgullo por la historia de la Celeste es una constante en las figuras del fútbol uruguayo, y en las últimas semanas ese sentimiento se ha expresado con fuerza en distintos ámbitos.

El exdefensor y ex capitán Diego Lugano reabrió el debate sobre las estrellas del escudo uruguayo al sostener, en una entrevista con Canal 5 de Uruguay, que la discusión ya no gira en torno a si la selección tiene cuatro títulos mundiales, sino si en realidad suma cinco, con la inclusión del Mundialito de 1980. “La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”, afirmó Lugano, quien vive en Brasil y agregó que allí tampoco se discute ese punto.

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Diego Lugano: "La duda es si tenemos 4 ó 5 mundiales"

La Copa de Oro de Campeones Mundiales fue un torneo organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y respaldado por la FIFA, disputado en el estadio Centenario de Montevideo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981. Uruguay ganó ese certamen al superar a Brasil por 2-1 en la final, y la FIFA declaró a la Celeste como “campeón de todos los campeones del mundo” en su boletín oficial.

La discusión sobre las estrellas del escudo también tuvo su capítulo en televisión, con un cruce entre el exdefensor Jorge Fucile y el periodista argentino Juan Carlos “Toti” Pasman. Pasman cuestionó la validez de dos de las cuatro estrellas, en alusión a los oros olímpicos de 1924 y 1928, y Fucile respondió con un desafío directo en cámara: “¡Ey, mirá: cuatro estrellas, cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos!”. La réplica de Pasman fue tajante: “Sabés que tenés que borrar dos, hay dos que son truchas”.

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Todo este clima de orgullo y debate histórico llega en la antesala del Mundial 2026, donde Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La Celeste debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, jugará el 21 de junio contra Cabo Verde, también en Miami, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente a España en Guadalajara. Un eventual cruce en dieciseisavos de final con la Selección Argentina está entre los escenarios posibles para la fase eliminatoria.

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