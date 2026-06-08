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Receta de ciruelas en almíbar, rápida y fácil

Cuando la fruta madura llena la cocina, surge la oportunidad de transformar ese exceso en algo especial y duradero. Una preparación sencilla, que cruza las fronteras del tiempo

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Un tazón de vidrio transparente contiene ciruelas enteras y a la mitad en almíbar dorado. A su lado, una cuchara de metal sobre un paño gris en una superficie clara.
Ciruelas en almíbar servidas en un plato junto a una bocha de helado, una opción de postre tradicional en las mesas argentinas que combina frescura, dulzor y el perfume natural de la fruta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos trasladan directo a la infancia, y pocos como el de un frasco de ciruelas en almíbar abierto en la sobremesa familiar. El dulzor perfumado, el color rubí intenso y la textura tierna de la fruta cocida son una invitación a compartir, a probar una cucharada más y a disfrutar de lo simple, lejos del apuro diario. Es un ritual de verano, cuando la fruta abunda y la cocina se llena de aromas dulces.

En muchas casas argentinas, las ciruelas en almíbar acompañan postres, helados o simplemente se sirven solas, como un pequeño lujo casero. Es una receta de aprovechamiento, típica del verano y del interior del país, que sigue vigente gracias a su facilidad, nobleza y a la posibilidad de guardar el sabor de la estación para el invierno. Prepararlas es también una forma de continuar tradiciones familiares, usando esos frascos que pasan de generación en generación y que, cada vez que se abren, cuentan una historia alrededor de la mesa.

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Receta de ciruelas en almíbar

Se trata de una conserva dulce elaborada con ciruelas frescas, azúcar y agua, donde la fruta se cocina brevemente hasta obtener una textura tierna, pero sin deshacerse, y queda sumergida en un almíbar claro y aromático. Es una de las formas más tradicionales de preservar la fruta de estación en Argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de ciruelas frescas (pueden ser rojas o negras)
  • 600 gr de azúcar
  • 500 ml de agua
  • 1 chaucha de vainilla (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón
Vista aérea de ciruelas frescas, azúcar, jarabe, vainas de vainilla, anís estrellado, clavos, canela y rodajas de limón sobre una tabla de madera.
Frascos esterilizados repletos de ciruelas en almíbar recién hechas, con el almíbar claro y brillante cubriendo la fruta, ideales para guardar en la heladera o regalar en ocasiones especiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ciruelas en almíbar, paso a paso

  1. Lavar bien las ciruelas y cortarlas por la mitad para quitarles el carozo. Si se prefiere, pueden dejarse enteras si son pequeñas (pincharlas con un palillo para evitar que revienten).
  2. En una olla amplia, mezclar el azúcar y el agua. Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir y el azúcar se disuelva por completo, formando un almíbar claro.
  3. Incorporar las ciruelas y el jugo de limón al almíbar. Si se desea, agregar la chaucha de vainilla abierta a lo largo.
  4. Cocinar a fuego bajo durante 25-30 minutos, removiendo cada tanto con cuchara de madera. Evitar que hierva fuerte para que la fruta no se deshaga.
  5. Cuando las ciruelas estén tiernas pero firmes y el almíbar haya tomado color, apagar el fuego.
  6. Envasar en caliente en frascos de vidrio esterilizados. Cerrar bien y dar vuelta los frascos para lograr vacío y mejor conservación.
  7. Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevar a la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 0,2 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 0,6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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