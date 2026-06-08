Receta de ciruelas en almíbar, rápida y fácil

Hay sabores que nos trasladan directo a la infancia, y pocos como el de un frasco de ciruelas en almíbar abierto en la sobremesa familiar. El dulzor perfumado, el color rubí intenso y la textura tierna de la fruta cocida son una invitación a compartir, a probar una cucharada más y a disfrutar de lo simple, lejos del apuro diario. Es un ritual de verano, cuando la fruta abunda y la cocina se llena de aromas dulces.
En muchas casas argentinas, las ciruelas en almíbar acompañan postres, helados o simplemente se sirven solas, como un pequeño lujo casero. Es una receta de aprovechamiento, típica del verano y del interior del país, que sigue vigente gracias a su facilidad, nobleza y a la posibilidad de guardar el sabor de la estación para el invierno. Prepararlas es también una forma de continuar tradiciones familiares, usando esos frascos que pasan de generación en generación y que, cada vez que se abren, cuentan una historia alrededor de la mesa.
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Receta de ciruelas en almíbar
Se trata de una conserva dulce elaborada con ciruelas frescas, azúcar y agua, donde la fruta se cocina brevemente hasta obtener una textura tierna, pero sin deshacerse, y queda sumergida en un almíbar claro y aromático. Es una de las formas más tradicionales de preservar la fruta de estación en Argentina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de ciruelas frescas (pueden ser rojas o negras)
- 600 gr de azúcar
- 500 ml de agua
- 1 chaucha de vainilla (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer ciruelas en almíbar, paso a paso
- Lavar bien las ciruelas y cortarlas por la mitad para quitarles el carozo. Si se prefiere, pueden dejarse enteras si son pequeñas (pincharlas con un palillo para evitar que revienten).
- En una olla amplia, mezclar el azúcar y el agua. Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir y el azúcar se disuelva por completo, formando un almíbar claro.
- Incorporar las ciruelas y el jugo de limón al almíbar. Si se desea, agregar la chaucha de vainilla abierta a lo largo.
- Cocinar a fuego bajo durante 25-30 minutos, removiendo cada tanto con cuchara de madera. Evitar que hierva fuerte para que la fruta no se deshaga.
- Cuando las ciruelas estén tiernas pero firmes y el almíbar haya tomado color, apagar el fuego.
- Envasar en caliente en frascos de vidrio esterilizados. Cerrar bien y dar vuelta los frascos para lograr vacío y mejor conservación.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevar a la heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 0,2 gr
- Carbohidratos: 45 gr
- Proteínas: 0,6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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