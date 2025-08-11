Tendencias

Doomscrolling, el hábito digital que afecta mente y cuerpo

La exposición prolongada a contenido inquietante en plataformas digitales se asocia con cambios en la percepción del entorno y un aumento de síntomas depresivos

Por Constanza Almirón

La exposición prolongada a noticias
La exposición prolongada a noticias negativas en plataformas digitales incrementa la ansiedad, la fatiga y la percepción de inseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una notificación en el teléfono puede desencadenar una cadena de noticias negativas que afecta el bienestar emocional, aunque el usuario no lo advierta. Este fenómeno, denominado doomscrolling, fue objeto de un estudio que confirma su impacto adverso en la salud mental, según Psychology Today.

La investigación, realizada por la Universidad de Flinders en Australia, revela que el consumo compulsivo de contenido perturbador en redes sociales provoca ansiedad, fatiga y altera tanto la percepción de la realidad como la sensación de seguridad personal.

Doomscrolling y su impacto en la vida cotidiana

El doomscrolling consiste en desplazarse compulsivamente por redes sociales en búsqueda de noticias negativas, entre las que se incluyen teorías conspirativas, conflictos políticos o eventos violentos. Una simple revisión de mensajes puede convertirse en una prolongada exposición a información inquietante, dejando a la persona estresada y emocionalmente agotada.

Aunque este comportamiento puede parecer inofensivo, la investigación australiana demuestra que sus consecuencias superan ampliamente la mera distracción.

El hábito de doomscrolling activa
El hábito de doomscrolling activa el sistema nervioso simpático, generando respuestas fisiológicas de estrés y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar el alcance del fenómeno, los investigadores encuestaron a ochocientos estudiantes universitarios de Estados Unidos e Irán, lo que permitió comparar dos contextos culturales distintos. Los participantes respondieron preguntas sobre la frecuencia del doomscrolling, su nivel de ansiedad existencial, la percepción de justicia en el mundo y sus sentimientos hacia la humanidad.

El objetivo era identificar el modo en que el consumo excesivo de noticias negativas influye en los pensamientos y emociones cotidianos.

Efectos psicológicos y fisiológicos del doomscrolling

De acuerdo con los resultados, la exposición habitual a historias perturbadoras en redes sociales se asocia con cambios notables en la percepción de los demás y del entorno. Este fenómeno incrementa la desconfianza y la sospecha hacia otras personas, y puede inducir un sentimiento de desesperanza existencial, donde la vida parece carecer de sentido.

Tanto los estudiantes estadounidenses como los iraníes presentaron niveles elevados de ansiedad existencial, preocupaciones sobre la vida y la muerte, además de una visión más pesimista del mundo.

El doomscrolling induce cambios en
El doomscrolling induce cambios en la percepción del entorno y eleva los síntomas depresivos, según la Universidad de Flinders (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio advierte, además, sobre las consecuencias fisiológicas de este hábito. El doomscrolling activa el sistema nervioso simpático, responsable de las respuestas de lucha o huida ante el estrés. La activación genera respiración acelerada, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, tensión muscular y liberación de hormonas como cortisona y adrenalina. Esta conexión entre mente y cuerpo conduce a una mayor ansiedad, miedo, depresión y desesperanza, reforzando el impacto negativo del consumo compulsivo de noticias negativas.

Otro riesgo importante es el trauma indirecto. La exposición continua a información e imágenes de eventos traumáticos puede desencadenar síntomas similares al trastorno de estrés postraumático: ansiedad, depresión, ira y desconfianza, incluso en quienes no han vivido el trauma de forma directa.

Las personas con antecedentes de trauma pueden experimentar retraumatización y un agravamiento de su malestar emocional debido al doomscrolling.

Reducir la exposición a noticias
Reducir la exposición a noticias perturbadoras es clave para preservar el bienestar emocional en el entorno digital actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estos hallazgos, los especialistas enfatizan la importancia de desarrollar mayor conciencia sobre los hábitos digitales. Recomiendan revisar el tiempo dedicado a redes sociales, identificar los efectos del contenido negativo en los pensamientos y emociones, y establecer límites para proteger la salud mental.

Tomar descansos regulares y reducir la exposición a noticias perturbadoras surgen como estrategias esenciales para preservar el bienestar emocional en un entorno digital cada vez más saturado de información adversa.

La posibilidad de reducir el tiempo en redes sociales y priorizar momentos de desconexión resulta fundamental para el cuidado de la salud mental.

