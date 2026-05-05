La Libertad Avanza prioriza la designación de candidatos judiciales pese al estancamiento legislativo (Comunicación Senado)

En la búsqueda de la “normalidad” que empuja la Casa Rosada con un gobierno de La Libertad Avanza que quiere retomar la iniciativa, el oficialismo en el Senado de la Nación empieza a trabajar en la idea de una próxima sesión. El bloque de LLA busca generar un caudal de dictámenes de la comisión de Acuerdos para tener una sesión a mediados de mayo. Hasta ahora solo está listo para ir al recinto el pliego de Carlos Mahíques, el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques. A este se le podrían sumar los 15 pliegos cuyos candidatos ya pasaron por la comisión de Acuerdos pero que aún falta dictaminar.

De obtener las firmas para todos los candidatos, el oficialismo iría a una sesión en la que buscará aprobar medio centenar de cargos en la justicia. Algunos de ellos con nombre público, como el del padre del ministro de Justicia, y otros que, aunque son menos conocidos por la ciudadanía, forman parte de la “familia judicial”.

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En ese contexto aparecen el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti, que se postula para un Tribunal Oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que instruye la causa $LIBRA, para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham.

Durante esta semana los senadores de LLA, el PRO, la UCR y los partidos provinciales —el peronismo no participa porque asegura que no se cumple con el reglamento respecto de la representatividad de cada uno de los sectores y le restaron lugares a ellos— buscarán dictaminar, entre otros, el pliego de Juan Andrés Moldes. El pliego que mandó el Ejecutivo postula al hijo de Germán Moldes —un histórico fiscal de la Cámara Federal porteña ya fallecido— como fiscal ante los juzgados nacionales en lo Penal Económico.

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Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema

Otro de los nombres de la “familia judicial” que tendrá que exponer este jueves en busca del acuerdo del Senado es Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista federal de La Plata Antonio Pacilio.

Pero además de los hijos o familiares de hombres y mujeres que hoy transitan por la justicia en diferentes lugares de relevancia, también hay pliegos para ascender en la carrera judicial a magistrados que hoy se desempeñan en juzgados que manejan causas sensibles para la política en general. Ese es el caso de Pablo Wilk. El actual secretario del Juzgado Federal de Quilmes concursa para un tribunal federal de La Plata. Mientras espera el acuerdo de los legisladores, seguirá trabajando con Luis Armella, quien, como juez subrogante de Lomas de Zamora, lleva una de las causas que involucran a los dirigentes de la AFA.

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Una agenda estancada Pero mientras el oficialismo busca avanzar con las firmas que necesita para llevar los pliegos que envió el Ejecutivo al recinto, se empantana en el resto de los temas.Todavía resuena en los pasillos del Congreso la promesa del presidente Javier Milei que iba a mandar una inmensurable cantidad de proyectos reformistas. Pero, lo cierto es que por ahora no puede avanzar con los pocos que ingresaron por el Senado de la Nación.La iniciativa relacionada con el blindaje a la “propiedad privada” es quien parece tener más chances de avanzar siempre que los libertarios estén dispuestos a tener concesiones. Ya lejos y en el tiempo quedó el proyecto sobre Discapacidad que no logra tener un debate y parece que la reforma electoral con las que busca eliminar las PASO, deberán esperar vientos más favorables que hoy no parecen correr por los pasillos del Congreso.