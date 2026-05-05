Política

Fin a 5 años de cancelación: presentan en la Feria del Libro “Madre Patria, desmontando la leyenda negra”

La obra del politólogo rosarino Marcelo Gullo fue best seller en España en 2021. Es el primer título de una trilogía dedicada a defender el legado hispano en América y el mestizaje étnico y cultural que dio origen a nuestras naciones

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Madre Patria - Marcelo Gullo
Madre Patria, el bestseller de Marcelo Gullo, ahora pulbicado en la Argentina

Madre Patria es el primer título de una trilogía que se completa con Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. El libro se publicó originalmente en 2021 y de inmediato trepó al tope de ventas en las librerías españolas. Sin embargo, por mucho tiempo la propia editorial Planeta no quiso editarlo ni importarlo a este continente.

Finalmente, ahora, la Editorial Biblos publicó Madre Patria en la Argentina, y será presentado en la Feria del Libro el jueves 7 de mayo a las 20:30 horas, en la sala Carlos Gorostiza.

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En reacción a la tesis de Gullo, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía en agosto de 2021: “Hace unos días un escritor pro-monárquico de nuestro continente afirmaba que España no conquistó a América, sino que España liberó a América, pues Hernán Cortés, cito textualmente, ‘aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él’”.

El presidente mexicano debió de todos modos matizar su indigenismo, ya que la evidencia histórica no lo respalda. “Es sabido que varios pueblos originarios como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de Texcoco y otros, no 110 naciones, ayudaron a Cortés a tomar Tenochtitlan”, admitió, aunque de inmediato agregó: “Este hecho no debe servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores ni le resta importancia a la grandeza cultural de los vencidos”.

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López Obrador y Marcelo Gullo
Andrés Manuel López Obrador criticó públicamente a Marcelo Gullo

Madre Patria tenía en la edición española un prólogo de Alfonso Guerra, destacadísima figura del socialismo español, vicepresidente de Felipe González, de 1982 a 1991. Ese texto se mantiene en la edición argentina, que es igual a la original. Allí, Guerra escribió: “Es deslumbrante que haya de ser un español de América, el profesor Marcelo Gullo Omodeo, quien asuma la defensa de la acción española en la América hispana”, decisión que califica de heroica porque, constata, “no son muchos los españoles dispuestos a dar esa batalla por la verdad.”

De hecho, la decisión de Guerra de prologar este libro había causado escozor en el actual socialismo español, muy devaluado respecto a los tiempos de Felipe González, y en ese entonces acorralado por la izquierda extrema de Podemos con su ultracorrección política, uno de cuyos elementos es la leyenda negra sobre la conquista española de América.

Gullo no sólo defiende a España de las acusaciones ya seculares de genocidio y espoliación del continente americano, sino que sostiene que el imperio español fue de un carácter civilizador muy diferente al que desarrollaron otras potencias colonialistas, como Inglaterra, Holanda o Francia, que no por casualidad son las más entusiastas en la difusión de la Leyenda Negra sobre la conquista y colonización españolas.

Marcelo Gullo - libros
La trilogía de Marcelo Gullo

Mientras que la trilogía de Gullo no se editaba en Hispanoamérica, lo que sí circulaba en abundancia era la rancia leyenda negra antiespañola a la que adhirieron con entusiasmo los gobiernos bolivarianos de la región y los progresistas en general.

En una entrevista con Infobae hace un par de años, a la pregunta de por qué había prendido tanto la leyenda negra en las últimas décadas en Hispanoamérica, Gullo denunciaba las intenciones fragmentadoras de siempre de las élites mundiales —”la internacional del dinero”—, combinada con el abandono por la izquierda de la defensa de los trabajadores: “Han tomado como bandera el odio a España, la leyenda negra, porque han abandonado la defensa de los trabajadores. Han abandonado las viejas banderas de izquierda. Han abandonado el buscar la justicia social, el defender a los pobres. ¿Ahora qué defienden? Nada. A los pueblos originarios que son originarios de Asia”.

Entrevistado por Pablo Yurman en su canal de Youtube Mates con Historia, Gullo dijo en referencia a la salida de Madre Patria en el país: “Para mí, por supuesto, es una alegría personal porque el libro fue boicoteado en Argentina”. Sin embargo, agregó que detrás de ese veto había algo “más profundo”. “Se estaba boicoteando porque en Argentina, pese al cambio de gobierno, hay una hegemonía progresista, que es como la hegemonía liberal. Ambas son profundamente antihispánicas”, señaló.

Marcelo Gullo - tapa libro
El segundo título de la trilogía fue traducido al francés

A la inversa, destacó que “España fue siempre reivindicada por los grandes caudillos populares”, en referencia esencialmente a Rosas, Yrigoyen (que instituyó el feriado del 12 de Octubre) y Perón, y “por la gente común”.

“La historia es la política que fue. La política es la historia en construcción”, agregó y citó a Alberdi: “Entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsificad el sentido de la historia y pervertís por el hecho toda la política. La falsa historia es el origen de la falsa política”.

Y denunció que lo que “está en juego políticamente cuando se critica la conquista española de América” es la deslegitimación de las naciones hispanoamericanas y, en consecuencia, “la fragmentación territorial de las repúblicas ya existentes”, su “balcanización”.

“¿Y cómo se relaciona esto entonces con la leyenda negra? Bueno, cuando se dice que España vino a robar y para eso mató y asesinó”, pues “la consecuencia lógica es que hay que rechazar todo lo que trajo España, hay que rechazar la lengua y la religión”.

Ahora bien, “si España vino a robar y matar, ¿por qué sembró de universidades el continente americano?, ¿por qué lo sembró de hospitales?, ¿por qué rescató las lenguas indígenas, al punto que 40 años antes de que existiese una gramática alemana, existió una gramática quechua o guaraní?”

De todo esto hablará Marcelo Gullo el próximo jueves 7 en la Feria del Libro.

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