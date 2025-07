La chef que sedujo con recetas antiage a David Sinclair, el genetista de Harvard que quiere revertir el envejecimiento

Serena Poon enfrentó el diagnóstico terminal de su padre y el cáncer agresivo de su madre cuando aún era estudiante en la Universidad de California en Berkeley, una experiencia que la llevó a redefinir su vida y dedicarse al cuidado de la salud Instagram Serena Poon

Si ésta fuera una novela de amor, aquello de “te amaré por siempre” —expresión clásica que atraviesa culturas, géneros y épocas— no sería solamente una metáfora romántica. En esta historia, las mariposas en la panza sobrevuelan también en un proyecto compartido de ciencia, nutrición, genética y biotecnología. Serena Poon, chef del bienestar y David Sinclair, genetista de la Universidad de Harvard y uno de los científicos más influyentes del mundo en longevidad, tienen un mismo propósito. Esta love history se cuenta así, entre publicaciones científicas, rituales cotidianos, batidos saludables y sumplementos. Es un vínculo que se proyecta más allá del tiempo: viven —y trabajan— para cumplir una promesa que desafía al envejecimiento.

Durante sus años como estudiante en la Universidad de California en Berkeley, Serena enfrentó una secuencia que cambió el rumbo de su vida. Primero, a su padre le diagnosticaron cáncer de hígado en estadio 4. Poco después de su fallecimiento, su madre recibió un diagnóstico de cáncer de ovario poco común y altamente agresivo. Una frase suya, grafica el todo del dolor: “Antes siquiera de que tuviéramos la oportunidad de llorar a mi padre, nos vimos envueltos en otra batalla surrealista para salvar a mi madre”.

Contra los pronósticos, su madre sobrevivió gracias a un tratamiento experimental. Aquella experiencia marcó un antes y un después. Poon asumió el rol de cuidadora y volcó toda su energía en preservar la salud de sus seres queridos, aunque eso significara dejar de lado su propio bienestar.

En octubre de 2022, Sinclair anunció que comenzaba a trabajar junto a Serena Poon en la creación de productos y contenidos basados en ciencia para ayudar a las personas a alcanzar mayor rendimiento y longevidad con herramientas accesibles Instagram David Sinclair

“Mis buenas intenciones y mi afán por sanar a los demás me llevaron a sacrificar mi bienestar”, expresa ella en su sitio web.

Una complicación médica posterior —una infección por SARM tras una cirugía— la obligó a reconsiderar su enfoque. Fue entonces cuando comenzó un camino de sanación personal, primero como paciente y luego como profesional. Se formó en Reiki, combinó saberes ancestrales con conocimientos nutricionales, y definió su práctica como Culinary Alchemy®, una propuesta que fusiona energía, alimentación y equilibrio entre cuerpo físico y espiritual.

“Me di cuenta de que ese era el elemento que faltaba en mi camino de sanación”, explicó la pareja de Sinclair, quien usa el feed de Instagram para manfiestarle su amor. “Soy muy afortunado de haberte encontrado y aún más afortunado de tenerte como mi compañera ¡en todas las cosas! Me encanta cómo ambos vivimos para trabajar, viajar y servir a los demás, con el objetivo de mejorar la salud y la longevidad de todos los que conocemos", escribió David para epigrafiar una foto donde se los ve juntos.

¿Luchando con el estrés del mediodía o esa caída de la tarde? El Instagram Live que hacen juntos centrado en crear rutinas de longevidad Instagram Serena Poon

Amor y “vivos” de longevidad

La carrera de Poon evolucionó: dejó de ser solo chef privada y se convirtió en referente de bienestar, coach, practicante de reiki y consejera. Más tarde lanzó una línea de productos orientada al cuidado integral.

A partir de su experiencia personal y su influencia creciente en redes, desarrolló el espacio Serena Loves, una comunidad que incluye un blog, un canal de televisión y contenidos sobre salud, nutrición y longevidad. Junto a Sinclair, ambos suelen hacer vivos de Instagram para llevar adelante distintas temáticas de bienestar.

“Al compartir mi historia y las de otros expertos en el mundo de la salud y el bienestar, he podido llegar a innumerables personas que se han beneficiado de mis conocimientos”, afirma ella.

Serena practica y recomienda además hacer yoga como parte de una rutina hacia una vida longeva Instagram Serena Poon

En un post reciente, Poon da algunas pautas sobre la importancia del buen descanso cmo otro de los pilares para una vida más longeva: “El sueño es una de las herramientas más poderosas para la longevidad. Priorizar el descanso de calidad apoya la curación, la función cognitiva y el bienestar emocional. Alinearte con tus ritmos naturales y nutrir tu cuerpo con los alimentos adecuados, puede transformar el sueño y la vitalidad general”.

En este sentido, propone: “Puedes lograrlo con unos pequeños cambios como una habitación fresca y oscura y una rutina consistente para dormir. También es importante eliminar el tiempo de pantalla 1 hora antes de dormir. Los suplementos de magnesio son buenos. Es importante también limitar la cafeína, el alcohol y azúcar”.

En otro posteo, amplía como influyen las pantallas en la vida moderna y el bienestar. “Nuestros cerebros son bellamente adaptables, especialmente cuando somos jóvenes. Pero el constante desplazamiento, las notificaciones y el tiempo de pantalla nocturna los están recableando para una gratificación instantánea en lugar de un enfoque profundo o resistencia emocional”, sostiene.

La pareja sostiene que una vida longeva se construye con hábitos cotidianos sostenidos, como una alimentación basada en plantas, actividad física diaria, ayuno intermitente, suplementación específica y conexión con los ritmos naturales del cuerpo Instagram David Sinclair

David Sinclair y la reprogramación de la edad biológica

David Sinclair es un nombre científico muy mencionados en materia de longevidad. Dirige uno de los laboratorios más activos del mundo en investigación sobre esta materia. Desde allí, impulsa avances que, hasta hace poco, parecían ficción. Su equipo logró rejuvenecer células y tejidos en animales mediante terapias genéticas que se preparan para ser probadas en humanos.

“Hemos logrado revertir el envejecimiento en ratones y monos; los ensayos en humanos comenzarán el próximo año”, señaló en el podcast Moonshots.

El procedimiento se basa en la activación controlada de los factores de Yamanaka, genes que permiten a las células volver a un estado juvenil.

Para Sinclair, el envejecimiento no es producto del desgaste, sino de la pérdida de información epigenética que regula el funcionamiento celular. “Hemos descubierto cómo reiniciar el epigenoma de manera segura, sin tener que volver a nacer”, aseguró. En sus estudios, los animales tratados no solo mostraron una reducción en su edad biológica, sino también mejoras físicas medibles.

El laboratorio, que trabaja con vectores virales y inteligencia artificial para identificar nuevas moléculas rejuvenecedoras, apunta a desarrollar terapias orales accesibles. “La inteligencia artificial nos permite hacer en meses lo que antes tomaba miles de años”, afirmó el científico.

Entre los primeros ensayos clínicos previstos se encuentran tratamientos para enfermedades oculares como glaucoma y neuropatía óptica isquémica, por la facilidad para medir resultados objetivos en ese tejido. Según Sinclair, en estudios previos, ratones tratados vivieron un 101% más que los del grupo de control.

También desarrolló un enfoque personal para ralentizar el envejecimiento. Hoy a sus XXX años afirma que su edad biológica es una década menor. Lo atribuye a una combinación de dieta basada en plantas, ayuno intermitente, exposición al frío, suplementos y actividad física cotidiana. “Lo que vemos es que cualquier cosa que no te mate lo que hace es volverte más fuerte”, sostuvo.

Su protocolo diario incluye el consumo de resveratrol, NMN, espermidina, quercetina, fisetina, una pequeña dosis de aspirina y, por la noche, metformina. Todos estos compuestos están asociados, en estudios experimentales, a la activación de genes de longevidad como las sirtuinas, una familia de proteínas que, según explica, detectan señales ambientales y desencadenan respuestas protectoras.

“Si la persona se sienta y come mucha comida, esos genes se volverán perezosos”, afirmó.

En cuanto al movimiento, evita el sedentarismo extremo. Trabaja de pie, realiza 100 flexiones diarias, camina cada semana y monitorea variables fisiológicas mediante tecnología como el anillo Oura. Finaliza sus días con una ducha fría.

Una visión compartida sobre el bienestar y la vida prolongada

"Este enfoque no se trata sólo de comer de manera diferente, se trata de formar un patrón alimenticio sostenible y alegre", dice Serena en uno de sus post en las redes Instagram Serena Poon

En octubre de 2022, Sinclair contaba en su cuenta de Instagram que comenzaba a trabjar con su pareja.

“Nuestro objetivo es proporcionar a nuestra audiencia información basada en la ciencia, productos y herramientas para optimizar el rendimiento, lograr una salud a largo plazo, y vivir vidas muy largas y plenas. Serena y yo nos conocimos hace poco más de un año. Hemos descubierto que nos impulsa la misma misión en la vida", escribió el reconocido gentetista.

Y agregó: “Ambos nos levantamos cada día para ayudar a tantas personas como sea posible a alcanzar su máximo potencial y vida útil. El conocimiento de Serena sobre la mente, la nutrición y las prácticas de longevidad supera con creces al mío. He adoptado la mayoría de ellos en mi vida diaria, dando como resultado una mejor cognición, memoria, energía y biomarcadores que predicen una larga vida. Después de que ambos presenciamos lo que es para los seres queridos sufrir enfermedades que ahora pueden prevenirse del envejecimiento, hemos dedicado nuestras vidas a ayudar a tantas personas a nivel mundial como sea posible. Queremos que todo el mundo tenga las herramientas para evitar el dolor y el sufrimiento causados por la disminución del cuerpo a lo largo del tiempo, optimizando la mente, el cuerpo y ralentizando el proceso de envejecimiento”.

Según Sinclair, los animales tratados con su técnica genética no solo revirtieron la edad biológica sino que vivieron un 101% más que los del grupo de control, lo que marca un hito en la investigación sobre envejecimiento y longevidad Instagram David Sinclair

Tanto Poon como Sinclair comparten la idea de que la longevidad se construye en lo cotidiano. Desde sus espacios personales y profesionales promueven cambios de hábito sostenidos, basados en evidencia, con una mirada integral de la salud.

Aunque cada uno traza su recorrido por caminos distintos —ella desde la energía y la nutrición, él desde la genética y la biotecnología— ambos confluyen en el mismo objetivo: mejorar la calidad y la extensión de la vida humana.

Para Sinclair, cualquier cosa que no mata hace más fuerte, una idea que se refleja en su enfoque personal sobre longevidad, que incluye estímulos como el frío, el ayuno y el ejercicio para activar mecanismos biológicos de protección y regeneración David Sinclair

“Creo que la primera persona que vivirá 150 años ya ha nacido”, declaró Sinclair. “Nuestro objetivo es que estas terapias sean accesibles para todos, no solo para unos pocos”, sostuvo este gentetista que hace unos meses le dedició un post especial a su pareja, cuando le consultó por qué razón ella le habia dicho que no “a hombres con poder, buena apariencia y miles de millones”. Le preguntó, lisa y llanamente, “¿por qué me eligiste a mí?

Sin dudarlo, ella le dijo, “porque te amo por siempre”.