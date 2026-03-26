Zelensky propuso una alianza con países del Golfo para reforzar las defensas ucranianas y reducir la dependencia financiera de la UE

El posible apoyo a Ucrania surge tras el incremento de ataques con tecnología iraní en la región y tras el despliegue de especialistas ucranianos en varias naciones del Golfo Pérsico (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso en su último discurso una alianza con países del Golfo Pérsico, a los que Kiev colabora en la neutralización de drones del régimen iraní, como vía para reducir la dependencia del financiamiento de la Unión Europea bloqueado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

“Vemos que sufrimos un bloqueo en Europa, y mientras este riesgo continúe debemos buscar opciones adicionales para reforzarnos. Medio Oriente y el Golfo son, en nuestra opinión, la dirección correcta y oportunidades serias para ser más fuertes”, declaró el mandatario ucraniano.

Zelensky resaltó el interés de naciones de la región, bajo ataque de Irán, en aprovechar la experiencia ucraniana en defensa aérea antidrones. “Vemos que no se utilizan solo drones Shaheds en Medio Oriente y en la región del Golfo”, explicó, aludiendo a la proliferación de drones FPV (de visión remota) empleados en la zona.

Los drones Shahed, desarrollados por Irán y ahora producidos también por Rusia, son utilizados de forma masiva por las fuerzas del Kremlin contra Ucrania. En respuesta, Ucrania creó sistemas de guerra electrónica y drones interceptores para contrarrestar estos aparatos, que Irán emplea contra aliados de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

“Ucrania tiene el conocimiento, y a cambio de nuestro apoyo necesitamos ayuda en campos en los que nos enfrentamos a mayores retos”, afirmó el presidente ucraniano y señaló como prioridades el refuerzo de las defensas aéreas contra misiles balísticos y la obtención de financiación suficiente para sostener la resistencia frente a Rusia.

Un hombre toma una fotografía de partes de un vehículo aéreo no tripulado (VANT) Shahed-131/136 de fabricación iraní (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)

El presidente ucraniano explicó que más de doscientos expertos en defensa aérea de Ucrania fueron desplegados en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Jordania para ayudar a repeler ataques iraníes.

Zelensky detalló que en Jordania colaboran en la protección de una base estadounidense. Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha reconocido esta ayuda ni ha respondido a las propuestas de su par ucraniano para firmar un acuerdo de cooperación en drones, que implicaría inversiones para Ucrania y acceso de EEUU a tecnologías desarrolladas en la guerra.

En cuanto a la invasión de Rusia, el mandatario europeo reiteró el martes la necesidad de que Estados Unidos ofrezca garantías de seguridad antes de firmar cualquier acuerdo de paz, tras ser informado por sus negociadores sobre los resultados de la reunión del fin de semana en Miami con mediadores de la Casa Blanca.

Zelensky renovó además su pedido de una reunión “de líderes” con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desacuerdos que impiden el fin de la guerra. No mencionó una fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, que debía realizarse a principios de mes pero fue aplazada debido al inicio del conflicto en Medio Oriente. Kiev ha urgido a estadounidenses y rusos a retomar el diálogo, sin que hasta el momento se haya fijado una fecha.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025 (Jim Watson/AFP)

“El equipo (negociador) informó de lo que se habló en la reunión de Florida: puntos, oportunidades y retos. Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz”, señaló en redes sociales.

El presidente subrayó la urgencia de que Estados Unidos, Europa y otros actores internacionales coordinen esfuerzos para evitar que las guerras se prolonguen, tanto en Ucrania como en otras regiones como Oriente Medio. “Son necesarias reuniones de líderes para resolver de verdad estas cuestiones”, agregó tras insistir en su solicitud de un encuentro con Putin en el que participen mediadores como el presidente estadounidense Donald Trump o el líder turco Recep Tayyip Erdogan.

(Con información de EFE)