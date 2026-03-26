Reino Unido autorizó a su Ejército a interceptar y abordar petroleros de la “flota fantasma” rusa que naveguen por sus aguas

Keir Starmer respaldó la nueva medida del Reino Unido contra Rusia por su invasión a Ucrania (Europa Press)

El Gobierno del Reino Unido anunció que autorizó a sus Fuerzas Armadas a abordar buques de la denominada “flota fantasma” rusa que naveguen por aguas británicas, como medida para intensificar la presión contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de la guerra en Ucrania.

Esta flota es utilizada por el Kremlin para evadir sanciones internacionales.

El primer ministro, Keir Starmer, explicó: “Putin se frota las manos ante la guerra en Medio Oriente porque cree que los precios más altos del petróleo le permitirán enriquecerse. Por eso estamos persiguiendo a su flota clandestina con más empeño, no solo para mantener a Reino Unido a salvo, sino también para privar a la maquinaria bélica de Putin de las ganancias ilícitas que financian su bárbara campaña en Ucrania”.

La autorización permitirá a las Fuerzas Armadas británicas interceptar embarcaciones sancionadas por el Reino Unido que transiten por aguas del país.

La decisión se produce tras la colaboración de la Marina Real británica con aliados para labores de vigilancia y seguimiento de buques de la “flota fantasma”, así como para facilitar su interceptación en aguas europeas y del Mediterráneo.

Reino Unido y sus socios impusieron sanciones a 544 buques de la flota clandestina del Kremlin, responsable del transporte del 75% del crudo ruso.

Cada embarcación será evaluada individualmente por especialistas de las fuerzas del orden, el Ejército y el sector energético antes de que se recomiende una acción a los ministros y se lleve a cabo una intervención.

Tras la detención de un buque, podrán iniciarse procedimientos penales contra propietarios, operadores y tripulación por violar la legislación británica en materia de sanciones.

Downing Street abogó por una mayor coordinación en la incautación de buques de la flota fantasma, reforzando su compromiso con la región y la disuasión de actividades hostiles de Rusia. Así, el Reino Unido adopta una política similar a la de otros miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), como Finlandia, Suecia o Estonia, que ya realizaron operaciones contra buques sospechosos de pertenecer a esta flota.

El domingo 15 de marzo, un tribunal sueco ordenó la detención formal del capitán del buque cisterna Sea Owl, un ciudadano ruso acusado de falsedad documental agravada, tres días después de que la Guardia Fronteriza abordara la embarcación frente a las costas de Trelleborg.

El Grupo Operativo Nacional de la Policía sueca y la Guardia Costera se dirigen al petrolero Sea Owl I, que ya ha sido abordado, en las afueras de Trelleborg, Suecia, el viernes 13 de marzo de 2026 (Johan Nilsson/TT vía AP)

Con esta medida, Suecia se convierte en el país con mayor ritmo de interceptaciones de la denominada flota fantasma rusa en lo que va de marzo, con dos capitanes detenidos y otros dos buques retenidos en dos semanas, todos acusados de navegar bajo pabellones falsos.

El servicio de prensa de la Fiscalía sueca informó que el tribunal accedió a la solicitud de detención presentada por el ministerio público. El detenido, cuya identidad no fue revelada, es sospechoso de uso agravado de documento falso, delito que en Suecia puede ser penado con hasta cuatro años de prisión.

El Sea Owl, un petrolero de 228 metros de eslora con bandera de las Islas Comoras, fue interceptado en una operación conjunta de la Guardia Fronteriza y la Policía. Las autoridades concluyeron que navegaba con bandera falsa, lo que en derecho marítimo internacional implica la ausencia de protección estatal a bordo. En el momento del abordaje, navegaba sin carga aparente rumbo al puerto ruso de Primorsk, uno de los principales terminales de exportación de crudo del Báltico.

La UE contra la flota de Putin y el financiamiento de la guerra en Ucrania

La Unión Europea sancionó en diciembre pasado a empresarios vinculados a Rosneft y Lukoil, las dos mayores compañías petroleras de Rusia, por su implicación en la flota fantasma.

El petrolero de crudo con bandera rusa de Rosneft, Vladimir Monomakh, transita por el Bósforo en Estambul, Turquía, el 6 de julio de 2023 (REUTERS/Yoruk Isik/Archivo)

Las autoridades europeas señalaron que el objetivo fue debilitar la estructura financiera del sector petrolero de Rusia, considerado clave para la financiación de las operaciones militares ordenadas por Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Entre los sancionados figuran empresas navieras con sede fuera de Rusia, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Estas compañías han sido identificadas por gestionar embarcaciones utilizadas para transportar petróleo ruso.

Los Estados miembros de la Unión Europea indicaron que las empresas y personas sancionadas no solo facilitaron el traslado de recursos energéticos ocultando su origen, sino que también participaron en prácticas consideradas de alto riesgo durante las operaciones marítimas.

Las sanciones incluyeron la congelación de activos en Europa para las personas y entidades señaladas, así como la prohibición de viajar por el viejo continente. La medida forma parte del esfuerzo de la Unión Europea por cerrar fuentes de ingresos cruciales para Moscú, restringiendo el acceso y la participación de actores internacionales en la cadena de valor del sector petrolero ruso.

(Con información de Europa Press)