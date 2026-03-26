Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a cuatro traficantes

Estados Unidos reportó la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación bombardeada mientras navegaba en aguas del Caribe, en el marco de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico. El Comando Sur estadounidense enmarcó la acción como parte de los esfuerzos por ejercer una presión sistémica total sobre los cárteles.

Según el comunicado, “la información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y que participaba en operaciones de narcotráfico". “Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción”. detallaron vía redes sociales

Los militares describieron el ataque como “cinético” y “letal”, aseguraron que la embarcación estaba “operada por organizaciones terroristas designadas” por Washington y precisaron que no se registraron heridos entre sus filas.

El ataque se inscribe en la operación Lanza del Sur, lanzada por Washington en septiembre de 2025, que, según cifras oficiales, causó la eliminación de más de un centenar de terroristas.

La administración del presidente Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que, según su criterio, habilita a Estados Unidos a atacarlos incluso si no representan un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

La administración de Donald Trump busca terminar con el tráfico de drogas hacia su país (REUTERS/Ken Cedeno)

Durante su presentación ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense el 19 de marzo, el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, destacó ante los legisladores el valor del equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines, subrayando su letalidad, precisión y superioridad demostradas de forma cotidiana tanto ante aliados como frente a adversarios regionales.

En el marco de la ofensiva de Estados Unidos contra el terrorismo en América Latina, el Grupo Anfibio de Ataque USS Iwo Jima y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines han resultado fundamentales para el éxito de las recientes operaciones en el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur, según reconoció Donovan. “Puede hacer prácticamente de todo…”, sostuvo ante los senadores.

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares junto a las armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay durante su despliegue por mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. El Comando Sur de Estados Unidos informó que el grupo de ataque del USS Nimitz llevará a cabo ejercicios con fuerzas navales de estos países como parte de la operación Southern Seas 2026.

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz (Créditos: USS Nimitz)

Las unidades circunnavegarán América, con escalas programadas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Esta será la undécima edición de los ejercicios Southern Seas en la región desde 2007.

El grupo de ataque del USS Nimitz, que incluye al destructor clase Arleigh Burke USS Gridley, está conformado por el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9. Entre sus recursos figuran cazas F-18, aviones EA-18G (adaptados para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico. El Nimitz y el USS Gridley (DDG 101) realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar junto a fuerzas marítimas aliadas durante la circunnavegación del continente sudamericano.

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota, señaló: “El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo. Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable”.