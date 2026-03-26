Cuándo son y cómo ver las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos que tendrán en juego 6 boletos a la Copa del Mundo

Las ocho semifinales que definirán las cuatro finales de la UEFA (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

El Mundial 2026 tendrá este martes un día crucial para completar los seis grupos que todavía esperan por sus integrantes. La UEFA afrontará ocho semifinales de sus Repechajes, pero también se disputarán otros dos partidos de la Repesca Internacional que nuclea a seleccionados de Asia, Oceanía, África, Conmebol y Concacaf.

El primer duelo de la jornada se dará en el Besiktas Park de Estambul con el duelo del local Turquía ante Rumania. El ganador disputará la final contra el vencedor de Eslovaquia-Kosovo que se encontrarán en el Tehelné pole de Bratislava. Esta llave entregará al último clasificado del Grupo D del Mundial 2026 que ya tiene confirmados a Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Otra llave clave tendrá a Italia jugándose su futuro en la Copa del Mundo 2026: disputará la semifinal en el New Balance Arena de Bérgamo contra Irlanda del Norte. La otra semi de esta parte del cuadro será con Gales recibiendo a Bosnia y Herzegovina en el Cardiff City Stadium. El Grupo B del Mundial (con Canadá, Qatar y Suiza clasificados) espera por estos cruces.

Los enfrentamientos de República Checa-Irlanda en el Fortuna Arena de Praga y Dinamarca-Macedonia del Norte en el Parken Stadium de Copenhague definirán la final de otra llave del Repechaje UEFA que ordenará finalmente al Grupo A del Mundial que tiene al local México, Sudáfrica y Corea del Sur expectantes.

Finalmente, UEFA tendrá la semifinal entre Ucrania y Suecia en el Estadi Ciutat de València que ordenará una final contra el vencedor de Polonia-Albania en el Stadion Narodowy de Varsovia. El vencedor se quedará con uno de los cuatro pases del Repechaje en Europa para sumarse al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos cuatro boletos de UEFA para el Mundial 2026 (Crédito: Infobae)

Por otro lado, se llevarán a cabo las semifinales del playoff internacional. Bolivia (Conmebol, 76° del ranking FIFA) se enfrentará con Surinam (Concacaf, 122°) en el Estadio Monterrey de México. En la final de esta primera llave espera Irak (Asia, 58°), que avanzó de manera directa a esta instancia por ser uno de los dos mejor ubicados en el Ranking FIFA. El que gane esta parte del cuadro irá al Grupo I, uno de los más difíciles de la Copa del Mundo 2026 compuesto por Francia, Senegal y Noruega.

El otro cruce internacional será con la semifinal entre Jamaica (Concacaf, 70°) y Nueva Caledonia (Oceanía, 150°) en el Estadio Chivas de Guadalajara en México. En esta final los espera la República Democrática del Congo (África, 48°) para dirimir quién irá al Grupo K del certamen mundialista que ya tiene clasificados a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Las llaves del Repechaje Internacional que tendrá en juego 2 boletos al Mundial 2026 (Crédito: Infobae)

Todos los duelos programados son a partido único con prórroga y penales en caso de igualdad. Las seis finales por los últimos boletos al Mundial 2026 se llevarán a cabo el próximo martes 31 de marzo.

LA AGENDA DE LAS SEMIFINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Jueves 26 de marzo

14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)

*Horarios de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

HORARIOS DE LOS REPECHAJES DEL MUNDIAL 2026

• España: 18.00 / 20.45 / 23.00 / 4.00AM del viernes 27 de marzo

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 12.00 / 14.45 / 17.00 / 22.00

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 13.00 / 15.45 / 18.00 / 23.00

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 11.00 / 13.45 / 16.00 / 21.00

TELEVISACIÓN DE LOS REPECHAJES DEL MUNDIAL 2026

España: UEFA TV

Latinoamérica: Disney+, ESPN y DSports (Bolivia también transmitirá por EntelTV y BTV)

México: Sky Sports, TUDN y ViX Premium

Estados Unidos: FUBO/Vix, Telemundo Fast

LA AGENDA DE LAS FINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Martes 31 de marzo

• Grupo A del Mundial: el ganador de República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Dublín o Praga)

• Grupo B del Mundial: el ganador de Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Cardiff o Zenica)

• Grupo D del Mundial: el ganador de Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Bratislava o Pristina)

• Grupo F del Mundial: el ganador de Ucrania/Suecia vs. Polonia vs. Albania (Valencia o Estocolmo)

• Grupo I del Mundial: el ganador de Irak vs. Bolivia/Surinam (Monterrey)

• Grupo K del Mundial: el ganador de Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial a la espera de los Repechajes (Crédito: Infobae)

DÍAS Y HORARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026