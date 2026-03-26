ANSES: quiénes cobran hoy jueves 26 de marzo de 2026

ANSES efectiviza hoy el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones según terminación de DNI correspondiente al mes de marzo 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy con un nuevo tramo del cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026. Este jueves se efectivizan los depósitos para titulares de jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones sociales que cumplen con las condiciones estipuladas para la fecha. La acreditación de fondos sigue el esquema habitual que asigna los días de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con la información oficial de ANSES, el calendario vigente incorpora el aumento del 2,88% sobre los haberes, aplicado tras la publicación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Además, se mantiene el pago del bono extraordinario para sectores de menores ingresos, lo que impacta directamente en la economía de los beneficiarios. La entidad recuerda que los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas y que las consultas personalizadas pueden realizarse a través de la plataforma “Mi Anses” o por la aplicación móvil.

Quiénes cobran hoy, 26 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Este jueves corresponde el pago a los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes superan la mínima y cuya documentación finaliza en 4 o 5. El organismo garantiza la disponibilidad de los fondos desde el inicio de la jornada bancaria. Este segmento de beneficiarios forma parte de la segunda tanda de pagos del mes, en línea con el calendario publicado oficialmente.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Este jueves 26 de marzo también continúa el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI. Según el cronograma oficial de ANSES, los beneficiarios de esta prestación tienen sus fondos disponibles dentro de un período de cobro extendido que finaliza el próximo 10 de abril.

El calendario de pagos de ANSES incluye aumento del 2,88% por el índice IPC y refuerzo con bono extraordinario para beneficiarios de menores ingresos

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo acredita hoy los fondos correspondientes a beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 o 5. Este subsidio se otorga a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo formal y cumplieron con los requisitos legales para acceder al programa.

Asignaciones de Pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Durante la jornada del jueves 26 de marzo, continúa vigente el pago de las Asignaciones de Pago único —por matrimonio, nacimiento o adopción— para todas las terminaciones de DNI cuyo trámite fue iniciado entre el 20 de marzo y el 10 de abril. Estas prestaciones tienen un período de cobro más extenso respecto a las asignaciones mensuales.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

El valor de las jubilaciones y pensiones se actualizó desde el 1° de marzo tras la aplicación de la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de dos meses anteriores. Según la resolución oficial, la jubilación mínima asciende a $369.600,88, a la que se suma un bono de refuerzo de $70.000. Esto determina que ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en marzo.

El haber máximo del sistema previsional alcanza los $2.487.063,95 para este mes, según los datos difundidos por ANSES. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el monto base es de $258.720,62, al que se suma el mismo bono extraordinario, totalizando $328.720,62. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) representa el 80% de la mínima, situándose en $295.680,70 más el bono, lo que da un total de $365.680,70. Por su parte, las Madres de Siete Hijos reciben una suma equivalente a la jubilación mínima más el bono de refuerzo, es decir, $439.600,88.

La Asignación por Prenatal y Maternidad se deposita hoy a titulares con DNI finalizados en 4 o 5, conforme al esquema de ANSES para asignaciones familiares

La liquidación de estos montos responde a la normativa de movilidad jubilatoria, que actualiza los haberes en función del avance de la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores y pensionados.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también fueron ajustadas en marzo, reflejando el mismo índice de incremento que las jubilaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) tienen un valor de $132.814 por cada menor de edad. De ese monto se retiene un 20% mensual, que se paga en forma acumulada al año siguiente luego de la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF), para el primer rango de ingresos, se ubica en $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llega a $216.240. Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) mantienen el ajuste según la movilidad, con el cobro habilitado durante el plazo fijado por ANSES.

Los titulares pueden consultar el monto y la fecha exacta de pago en la aplicación “Mi Anses” o mediante la web oficial, donde se actualiza toda la información y las novedades sobre los programas sociales y previsionales.