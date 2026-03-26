FC43, la peña de Franco Colapinto, desde adentro: cuándo nació y cómo es la intimidad de la reunión que apoya al piloto de F1

La intimidad de la Peña FC 43 que apoya a Franco Colapinto

Esta es la historia de un grupo de fanáticos de Franco Colapinto que, además de apoyar al piloto argentino en la Fórmula 1, lo acompaña y le hace el aguante a un amigo de ellos, Aníbal, padre del corredor de la escudería Alpine. Se trata de la Peña FC43, que lleva las iniciales del competidor de 22 años y el número que lo identifica y que usó su papá en su época del Speedway, los zonales de Bahía Blanca, y luego en el Turismo Nacional. Todo empezó con reuniones para comer un asado, hablar de automovilismo y apoyar al pilarense. Pero el furor que genera llevó a que realizar el primer encuentro de 2026 de forma abierta e Infobae estuvo presente y habló con sus referentes.

La juntada fue en un restaurante ubicado en el pueblo de Azcuénaga, a 111 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece al partido de San Andrés de Giles, donde vive Aníbal, y que en diciembre tuvo la visita de Franco. Allí comenzó su pretemporada, ya que se lo vio corriendo y yendo a un gimnasio junto a su padre. Por entonces se hizo una reunión de fin de año de la peña, que ya tenía su cuenta de Instagram. Los seguidores del piloto manifestaron su inquietud para poder participar y por eso el sábado 14 de marzo un grupo de 60 personas pudieron darse el gusto de estar presentes junto a los 43 (el número de Colapinto) integrantes habituales.

Antiguamente, las peñas en el automovilismo eran conformadas por vecinos y amigos de un piloto de una determinada localidad, que se reunían para poder recaudar fondos y ayudar al crédito local. Fue una característica del viejo Turismo Carretera. Tomando aquella tradición, pero para acompañarlo, Aníbal tiene la banca de sus amigos, que lo quieren mucho y comenzaron a reunirse luego del debut de Franco en la Máxima. “Se creó la peña FC43 con un grupo grande de amigos, encabezado por Emi Tobio y José Garavano, que están acá presentes. Yo me vine de Australia, así que por ahí seguía para China, pero vine a estar presente acá con todos los muchachos y con esta gente linda que vino a compartir un asado y un buen momento con todos nosotros”, contó Aníbal en una entrevista con este medio.

El evento se hizo en un lugar abierto y, mientras en la parrilla se preparaba un asado, el ex piloto de TC Pista José María Garavano se dispuso a cortar un jamón crudo como una entrada al plato principal. Mientras tanto, habló de su vínculo con los Colapinto y la peña que lo apoya: “A Franco lo conozco desde antes de que se subiera por primera vez a un karting. Desde ese día mostró que era diferente. Es un pibe muy inteligente, de cabeza, creció de golpe y es un crack: la rompió en el karting y por eso está donde está. Para mí es un distinto, más allá del fanatismo que tengo con él, lo banco a morir en todo. Es una gran persona. Es como un mini Aníbal, así que lo vamos a apoyar”.

José María Garavano, ex piloto y también amigo de Aníbal, habla sobre la PeñaFC43

“El año pasado hicimos una reunión en diciembre y fue una despedida de fin de año. Medio que se nos desbordó y quisimos hacer algo más ordenado, organizado, porque viene gente de todos lados, de Córdoba, de Mendoza, de La Plata. Nosotros somos un grupo bastante grande y vamos a estar en Miami y repetir Las Vegas, porque ya medio que es un clásico”, añadió. Justamente, en la edición 2024 de dicha carrera estadounidense nació la idea de la peña. “Dijimos ‘hagamos una peña’, algo tan típico en los pueblos, y al principio era juntarnos, tirar algo a la parrilla. Obviamente la pasamos bien, compartimos un asado, algún vino -como corresponde- y la idea es reunirnos por el cariño hacia Franco”.

Otro de los fundadores de la peña es Emiliano Tobio. “En 2024 fuimos seis personas a Las Vegas, cuando Franco corría con Williams. Cuando volvimos hicimos una reunión en la casa de José (Garavano), donde dijimos: ‘Esta es la Peña Franco Colapinto, nosotros tenemos que apoyarlo a él y a Aníbal”.

“Somos un grupo de amigos de Aníbal; de repente su hijo tuvo la chance de triunfar a nivel mundial y es un fenómeno. Es una oportunidad de juntarnos y seguir haciendo lo que nos gusta: comer un asadito, reírnos entre amigos y disfrutar de lo que nos está brindando Franco y apoyándolo siempre cien por cien a Aníbal, que es el motor de todo”, agrega.

Además, apunta que “arrancamos siendo ocho personas y llegamos a 43 y cortamos el cupo para que sea el número de Franco. Después se sumaron otros y esperamos que este año lleguemos a los 243 integrantes. Hay mucha gente que quiere venir con nosotros y sabemos que vino gente de Mendoza y quieren venir desde Ushuaia y Bariloche. No tenemos una agencia ni nada, solo pasarla bien en un grupo de amigos”.

Emiliano, también es amigo de Aníbal y es uno de los fundadores de la PeñaFC43

Emiliano revela que conoce a Franco desde muy chico: “Lo fuimos a ver a las carreras de karting. Cuando Aníbal tuvo su equipo de TC, venía a las carreras y se quedaba en la casa rodante con nosotros. Aníbal invirtió un montón en la carrera de Franco”.

Sostiene que la llegada de Colapinto a la F1 “le cambió la vida a mucha gente en el buen sentido. Después de la muerte de Senna, miraba las carreras F1 y pasaban de largo. También recuerdo las carreras de Fontana, Tuero y Mazzacane, pero quizás al no haber tanta difusión o porque no existían las redes, no tuvieron la misma repercusión. Lo que pasa ahora es que hay mucha demanda con gente que busca acercarse: mujeres y chicos. En mi casa nadie miraba carreras y hoy de repente me dicen: ‘Che, mirá que está la FP1, vamos a mirarla’ y me esperan con el mate”.

La recorrida por el lugar sigue: hasta hay un puesto de merchandising que vende camisetas (35.000 pesos), remeras (40.000), boinas (32.000) como las que suele usar Aníbal; alpargatas (40.000), gorras (25.000), gorros piluso (20.000), cartas (4.000) y lentes (95.000). Las banderas argentinas le dieron color al lugar y también una reproducción del cuerpo de Franco, pero sin cabeza, para que los presentes se puedan sacar una foto.

Entre los invitados estuvo Rubén Salerno, otro amigo de Aníbal y que fue clave para conseguir sponsors a fines de 2022 de cara a la segunda temporada de Fórmula 3. “Hace mucho que somos amigos con Aníbal, tanto José Garavano, Emiliano (Tobio), muchos chicos de San Andrés de Giles, y decidimos acompañar al padre, ya que el hijo está siempre concentrado en la carrera y lo vamos a apoyar incondicionalmente. Los que lo conocemos de chico y sabemos de su capacidad, no necesitamos los resultados”, subraya el Tano, quien corrió en TC y en TC 2000.

El Tano Rubén Salerno, amigo de Aníbal Colapinto, explica la esencia de la Peña FC43

El ex piloto confiesa que “nosotros lo seguimos desde que Franco corría a nivel nacional en el karting. Siempre estuvimos apoyando y, por el hecho que pegó este salto y se hizo tan popular, decidimos apoyar al padre porque todos los que somos padres de corredores sabemos lo que es y queremos que se sienta también apoyado por nosotros”.

También lo siguió por Europa en las categorías promocionales y afirma que “cuando ganó en Silverstone en la Fórmula 3 lo fui a ver, canté el himno cuando él estuvo en el podio y tuve la suerte de que me regalara esa copa, que la tengo guardada en mi casa”.

“Franco es muy competitivo y son 22 pilotos en todo el mundo. Él está al mejor nivel y todos queremos que le vaya bien. Sufrimos por la desgracia que tiene el automovilismo; tengo tantos años de automovilismo y me dio tanto y me sacó tanto. Estamos contentos y somos incondicionales de Franco, así que le vaya como le vaya, nosotros lo apoyamos”, explica.

Otro de los integrantes tiene una historia especial y se trata de Sebastian Rodríguez, quien viajó desde Mendoza para formar parte del encuentro. “Conocí a Aníbal, a José (Garavano) y a Emiliano (Tobio) en Las Vegas 2024, cuando Franquito corría en Williams; aunque a él lo conocí cuando corrió las 24 Horas de Le Mans (2021). Desde ahí empecé a seguirlo y sobre todo a admirarlo por las cosas tan importantes que está logrando”.

Sebastián viajó de Mendoza para estar con la PeñaFC43. Lo conoce a Franco Colapinto desde las 24 Horas de Le Mans, cuando la corrió con apenas 17 años

“Me vine en colectivo hasta San Antonio de Areco y de ahí me vine hasta acá con otra gente que me acercó. El lunes me vuelvo en avión”, asevera sobre tu travesía de 2.000 kilómetros para estar presente (ida y vuelta). “Es algo muy lindo porque es una gran familia que apoya a Franco. Es un grupo de amigos espectacular y realmente uno disfruta mucho esto”.

Por su cariño a Franco y Aníbal, hay un tema que son las críticas fuera de lugar que en ocasiones recibe el piloto de Alpine. Tobio argumenta que “no me meto ni escucho. Trato de hacer oídos sordos porque nosotros sabemos, primero, la calidad de persona que es Franco y, segundo, la calidad que tiene como piloto. Como digo siempre: ‘Ladran Sancho, señal que cabalgamos’, porque en definitiva están todos hablando de lo mismo y el que habla para mal es porque quiere llamar la atención, pero después la mayoría de la gente es buena leche y sabe que el pibe es de buena madera, buena familia y el talento está”. Destaca que “son carreras de autos. Indefectiblemente, cuando tenga la herramienta lo va a poder demostrar. Hay que agradecer que esté en Fórmula 1”.

Mientras que Salerno sentencia que “te molesta la ignorancia porque hablan sin saber. Es gente que no puede sobresalir o no puede manejar su cabeza en su vida personal y necesita hacer eso de lastimar. Pero Franco sabe quién es, cuál es su capacidad. No hace falta que yo defienda a nadie, ya que es la realidad con la que convivimos. No solo pasa en el automovilismo. La gente ha criticado a Messi, a Vilas en su momento, a Reutemann, a todos. Se convive con eso y a nosotros no nos hace nada”.

La Peña FC43 tiene pensado hacer otros encuentros a lo largo del año, pero aún no tiene confirmadas sus fechas, aunque ya hay innumerables pedidos de fanáticos de todo el país que quieren participar. Más allá de que estas reuniones son para apoyarlo a Franco Colapinto mientras corre en la Fórmula 1, a miles de kilómetros su padre, Aníbal, también tiene el apoyo con la compañía de sus amigos.

Aníbal Colapinto habla sobre el presente de Franco en Alpine y la peña de amigos que lo acompaña