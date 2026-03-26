Mide 102 centímetros y hace 84 flexiones en un minuto: la increíble historia del fisicoculturista más bajo del mundo

Recién a los 12 años le diagnosticaron enanismo

Como el fisicoculturista más bajo reconocido por Guinness World Records, Pratik Vitthal Mohite, de 30 años, ha alcanzado notoriedad internacional desde su pueblo natal, Khopoli, en Maharashtra, India. Con apenas 102 centímetros de estatura, desafía límites médicos y sociales y se ha convertido en referencia de superación.

Pratik Vitthal Mohite es un atleta indio con enanismo, mundialmente conocido como el fisicoculturista competitivo más bajo de la historia y poseedor de dos récords oficiales de Guinness World Records. Fue distinguido tanto por su estatura como por realizar ochenta y cuatro flexiones en un minuto, demostrando que el tamaño corporal no limita la realización de sueños.

Pratik nació en el pueblo de Khopoli, en el distrito de Raigarh, Maharashtra. Sus padres detectaron inmediatamente que sus manos y pies eran más pequeños de lo habitual, lo que motivó largas visitas médicas, hasta que a los doce años se confirmó el diagnóstico de enanismo.

Los médicos advirtieron a la familia que el niño requeriría ayuda constante para moverse y que podría no caminar de forma independiente. Esta situación no detuvo a Mohite ni a su entorno más cercano.

Infancia y desafíos sociales

Durante la infancia y adolescencia, Mohite enfrentó burlas y discriminación de sus compañeros de escuela y habitantes de Khopoli. Los comentarios y actitudes ofensivas eran frecuentes tanto en el entorno escolar como en el transporte público.

La reacción de la comunidad ante su baja estatura solía estar marcada por la incomprensión y la burla. A pesar de ese ambiente adverso, Mohite logró culminar sus estudios secundarios en el ramo comercial, evidenciando una gran fortaleza para sobreponerse a prejuicios y obstáculos sociales.

Descubrimiento del culturismo y primeros logros

La motivación de Mohite por el culturismo nació al observar la transformación física de un tío suyo en el gimnasio. Inspirado, decidió iniciarse en el entrenamiento con pesas a los dieciséis años, pese al escepticismo de su familia, que priorizaba la búsqueda de un empleo estable para él.

Encontró dificultades para utilizar los equipos, pensados para personas de mayor estatura. Mohite recordaría: “La gente pensaba que era débil”, pero su dedicación y adaptación a las rutinas fueron clave para superar las limitaciones técnicas del inicio.

"La gente pensaba que era débil", supo comentar

Su debut competitivo ocurrió en 2012, en un torneo local en Dolavali, donde obtuvo su primera medalla frente a rivales mucho más altos. En 2016 logró su primer gran título con la ovación del público, lo que transformó la percepción de la comunidad sobre él.

Reconocimientos Guinness y récords deportivos

El primer reconocimiento internacional llegó en febrero de 2021, cuando guinnessworldrecords.com validó el récord de Mohite como el fisicoculturista competitivo más bajo del mundo. Su historia fue difundida mundialmente, generando respeto entre quienes antes le subestimaron.

“Era mi sueño lograr un título de Guinness World Records y es un gran honor haberlo conseguido”, afirmó a guinnessworldrecords.com. En 2023, Mohite alcanzó otro hito: realizó ochenta y cuatro flexiones en un minuto, superando ampliamente el mínimo necesario de cincuenta para personas con su condición. Con estos logros, superó el anterior registro del estadounidense Vince Brasco, de ciento veinticuatro con cuatro centímetros.

Régimen de vida, entrenamiento y dieta

Su rutina diaria comienza antes del amanecer, con media hora de ejercicio cardiovascular, seguida de un desayuno planificado y dos horas de entrenamiento con pesas en la tarde. Añade otra media hora de carrera, tal como documenta guinnessworldrecords.com.

La dieta vegetariana de Mohite incluye muesli, avena, crema de cacahuete, lentejas y verduras. Reconoce que las limitaciones financieras dificultan el acceso a suplementos dietéticos, pero destaca que ha logrado sus metas con alimentos accesibles localmente. “No puedo permitirme comprar una dieta rica o suplementos en este momento, pero estoy feliz de que incluso mi comida casera esté alineada con mi mejora corporal”, declaró a guinnessworldrecords.com.

Aunque en un principio no tuvo entrenador personal, recibió consejos técnicos y de nutrición de culturistas reconocidos de su país, como Sangram Chougule y Amit Panghal.

Impacto social y motivación global

La validación internacional supuso un cambio radical en la percepción que la comunidad tenía de Mohite y de las personas con discapacidad. Su historia ha servido de ejemplo de superación personal, logrando que quienes antes le ridiculizaban ahora le busquen como referente en competencias.

No tiene dinero para los suplementos, pero para él no fue un impedimento

El propio Mohite manifestó en thelogicalindian.com: “Las personas que me ridiculizaban comenzaron a respetarme después de esto”. Su presencia global creció a través de redes sociales y su página web, desde donde comparte rutinas y consejos a una creciente audiencia.

No obstante, continúa enfrentando retos económicos diarios, trabajando como entrenador personal y buscando patrocinadores que permitan cubrir gastos asociados a su carrera deportiva.

Logros en competiciones y aspiraciones futuras

El palmarés de Mohite incluye más de cuarenta trofeos en certámenes locales, estatales y asiáticos, entre ellos el título de “Mr. Raigad”, logrado en dos ocasiones, y la medalla de plata en el torneo Maharashtra Shree.

A futuro, Mohite aspira a competir profesionalmente por el campeonato Mr. World y a superar nuevos retos en Guinness World Records. Además, ha tenido participación en producciones de Bollywood y sigue promoviendo el deporte inclusivo desde su experiencia personal.

La trayectoria de Mohite testifica que los verdaderos límites no están en el cuerpo, sino en la voluntad de quienes luchan por sus sueños. Su historia evidencia que la perseverancia permite convertir barreras en oportunidades, inspirando a otros a no dejarse definir por ninguna condición física.

Obtuvo más de 40 trofeos