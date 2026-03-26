El primer café argentino con sello de origen: cómo fue el proceso para cultivarlo y procesarlo en el país

El avance del café en Argentina implica desafíos agronómicos, un enfoque en sostenibilidad y la colaboración entre sector público y privado para alcanzar estándares internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el café se posiciona como “una de las bebidas más consumidas en el mundo y una de las materias primas más comercializadas a nivel mundial”. En Argentina, el consumo exhibe una tendencia ascendente, con clientes que valorizan crecientemente la calidad y los detalles.

Dentro de este contexto expansivo, Martín Cabrales, al frente de la empresa familiar que lleva su apellido, se consolida como voz autorizada para comprender tanto el mercado como el perfil del bebedor local.

Un reciente hito a nivel nacional lo tuvo como protagonista e incorpora un avance técnico y productivo que redefine la escena: el primer café con sello de origen argentino ha superado con éxito la fase de pruebas técnicas y abre la puerta a una transformación en la matriz productiva.

El café de origen argentino, avalado por organismos internacionales, representa un hito para la producción nacional y la industria cafetera local (Cabrales)

Este logro permite que el país aspire a integrarse al grupo internacional de productores de origen, abandonando la histórica condición de importador.

El desarrollo del grano es resultado de un proyecto colaborativo entre Cabrales y el Gobierno de Tucumán, canalizado a través del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP). Tras una serie de ensayos agronómicos y oleaginosos, el café argentino logró satisfacer los exigentes parámetros de calidad sensorial fijados por organismos internacionales. La Mumac Academy, institución global de referencia en la capacitación y la cultura cafetera, avaló sus cualidades y reconoció la identidad singular derivada del terroir tucumano y el clima subtropical de la región.

El proceso de obtención del primer café de origen argentino se fundamentó en las características agroclimáticas del noroeste argentino. La combinación de altitud, suelo y clima favorece el desarrollo de un grano con cuerpo equilibrado y aroma persistente, que según la evaluación técnica recibida, “no tiene nada que envidiarle a los grandes orígenes del mundo”, en palabras de Martín Cabrales a Infobae.

La capacitación de nuevos productores y la investigación científica son pilares del acuerdo entre Cabrales S.A. y el IDEP para sostener calidad y competitividad

“Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este proyecto pionero que pone a Argentina en el mapa como productor de café, y sienta las bases para un futuro en el que el café argentino no solo sea un producto de consumo, sino también de producción nacional”, expresó.

“Estamos gratamente sorprendidos con la complejidad de los primeros cultivos producidos en Tucumán. Hemos logrado una bebida única, con una versatilidad muy marcada, con dos perfiles de taza diferentes pero complementarios y que pueden ser preparadas en su método filtrado como también para café espresso. Su intensidad y sus notas van a depender del punto de tostación, lo cual va a revelar universos distintos”, precisó Cabrales.

Al tiempo que resaltó: “En la versión espresso observamos que se destacan las notas a chocolate, cacao y frutos secos, con muy buen cuerpo y un retrogusto agradable. Mientras que en el método de filtro - con un tueste menos intenso que el del espresso - observamos cómo algunos sabores se realzan, destacándose notas dulces con una acidez media pero un dulzor bien marcado, cuerpo liviano, una bebida muy bien balanceada. En ambos casos, con características muy singulares, una identidad muy marcada. Son poco tradicionales, lo cual se convierte en una bebida con un valor agregado diferente. Vemos mucho potencial".

El convenio de 2025 impulsado junto al organismo tucumano contempla no solo la capacitación de nuevas generaciones de productores, sino el desarrollo sistemático de registros y la investigación científica como eje para sostener calidad y competitividad a largo plazo.

De izquierda a derecha: Ignacio Navia, gerente general de Cabrales SA; Martin Cabrales, presidente de la compañía; y Manuel Cabrales, Gerente de Operaciones

Años de innovación redundaron en la creación de un producto nacional con denominación de origen. “Es un proyecto que va a necesitar tiempo para desarrollarse, pero lo que vemos es un impacto grande. Un cambio de paradigma. El desafío es constante. Ya de por sí lanzar un café argentino cultivado en nuestro suelo, industrializado acá, con mano de obra calificada argentina, es un lindo desafío y una gran oportunidad. Si bien estamos en una etapa inicial, es muy prometedora en el mediano y largo plazo. Es un hito para nuestra industria".

Y añadió: “Esto coloca a la Argentina en una posición distinta: de ser un importador nato de café de distintos orígenes a poder abastecer a futuro parte del mercado local, como así también exportar, cosa muy necesaria en este país para el ingreso de divisas .Si bien hace muchos años en el norte argentina existía café, en esta oportunidad, producto del cambio climático y por la situación actual que se viene dando, puede transformarse en una fuente de riqueza para el país y la región. No nos olvidemos que la cosecha va a ser manual como realiza Colombia en sus cafetales”.

Por su parte, el vicepresidente del IDEP, el ingeniero Juan Casañas, explicó que se atraviesa una fase aún experimental, pero los “avances agronómicos son positivos y permiten seguir proyectando el desarrollo del café como un cultivo intensivo en mano de obra”.

Casañas sumó en diálogo con Infobae: “Hay un fenómeno mundial que consiste en el desplazamiento de los cultivos tropicales hacia el subtrópico. El calentamiento global tiene una parte negativa muy importante, pero también presenta ciertos aspectos positivos, como la posibilidad de que en un clima subtropical podamos desarrollar un cultivo tropical. Tucumán es un vergel, una tierra de alta productividad, con numerosos microclimas y gran variedad en la riqueza vegetal, ambiental y bacteriana. Estamos aprovechando estas condiciones. Lo que se observa hasta ahora —aunque quizás falte profundizar el enfoque científico y tecnológico— nos permite ser optimistas".

La Mumac Academy reconoció la calidad sensorial y el perfil singular del café argentino, fruto del terroir del noroeste y el clima subtropical de Tucumán (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Encontré plantas de café que estaban produciendo, con 15 o 16 años de antigüedad, lo que demostró la potencialidad de Tucumán y su capacidad para producir. Actualmente, estamos en modo experimental en siete localidades del oeste tucumano. Hasta ahora, el cultivo avanza bien, con ensayos experimentales que anticipan una buena producción futura. El año que viene, la mayoría de esas plantaciones comenzará a rendir frutos. Ahora estamos enfocados en la producción y en el proceso de beneficio, que es la poscosecha: cosechar el café y tratarlo para obtener el café verde, que es el producto que se comercializa”, repasó Casañas.

Según su perspectiva, “los desafíos agronómicos aún están en pleno análisis”: “No hemos encontrado soluciones definitivas. Estos desafíos incluyen la producción, los materiales, el impacto ambiental y la formación de recursos humanos calificados para manejar el cultivo. Es una actividad nueva: en la Argentina nadie produce café y Tucumán es la primera provincia que muestra una organización y una interacción entre el sector público y el privado“.

A partir del encuentro en Mar del Plata, las autoridades ratificaron el convenio firmado en 2025 entre Cabrales S.A. y el IDEP Tucumán. Este acuerdo prevé la capacitación técnica y operativa de los productores locales, el intercambio sistematizado de datos y un esfuerzo sostenido de investigación conjunta para garantizar estándares internacionales. El objetivo inmediato es asegurar que la producción argentina cumpla con los requisitos de calidad global, favoreciendo tanto la posibilidad de consumo interno como la proyección exportadora.

“Lo que buscamos es tener una trazabilidad en absolutamente todo el proceso: desde el plantín y la genética hasta la plantación, siguiendo con la vida de la planta en plantación y la cosecha. Buscamos lograr una red de productores que mantenga documentada la trazabilidad de las plantas y que esa trazabilidad impacte en el café y el beneficio. El objetivo de esto es tener un control de lo que se planta y se cosecha para poder apalancar y experimentar sobre mejores calidades y mejor calidad de taza”, dijo Martín Cabrales.