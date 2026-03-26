Teleshow

Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia: “Mi cabeza y mis emociones no son las mismas”

La participante, oriunda de la República República Democrática del Congo, se despidió de la casa luego de una fuerte pelea con Cinzia. El momento

Guardar
La participante, luego de días difíciles, abandonó la casa (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La decisión de Mavinga de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó un clima de conmoción en la gala de este miércoles. La participante, nacida en la República Democrática del Congo, comunicó su voluntad de irse tras atravesar una serie de conflictos internos, una acusación de “violenta” y el peso de la distancia con su familia. El anuncio fue recibido con sorpresa y tristeza por sus compañeros, quienes la despidieron entre lágrimas y palabras de aliento.

La voz de Gran Hermano abrió la gala con un mensaje que sintetizó el estado anímico de la participante. Señaló que en los últimos días observó que Mavinga no lograba sobrellevar ciertos conflictos y que eso incidía negativamente en su ánimo. Explicó: “Esta circunstancia, sumada a la necesidad de reencontrarse con sus seres queridos, motivó que me comunicara su deseo de abandonar la casa”.

mavinga gran hermano generación dorada

La propia Mavinga reconoció que la situación la superó. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo”, dijo con la voz quebrada. Agradeció la oportunidad de formar parte del reality y recordó: “No quería, pero como te dije, ojalá pudiera seguir, pero solamente quiero decir gracias, los quiero”.

El deseo de reencontrarse con su familia fue un factor central en su decisión. La participante remarcó la dificultad de permanecer lejos de sus seres queridos y el impacto emocional que esto le generó durante su estadía en la casa.

El detonante inmediato de la renuncia de Mavinga fue una fuerte discusión con Cinzia. La tensión escaló al punto de que otros participantes, como Yipio y Daniela, intervinieron para defenderla. Durante el intercambio, surgió la acusación de “violenta” hacia Mavinga, lo que profundizó su malestar y terminó de inclinar la balanza sobre su futuro en el programa.

mavinga gran hermano generación dorada
El abrazo de Mavinga con Andrea del Boca tras anunciar su decisión de irse de Gran Hermano: Generación Dorada

La situación afectó a la convivencia y provocó un quiebre en el ánimo de la jugadora, que ya venía mostrando signos de desgaste. La percepción de que no podía revertir el conflicto ni encontrar las herramientas para sobreponerse fue determinante en su decisión final.

El anuncio de la salida de Mavinga impactó de lleno en el grupo. Andrea del Boca y Yipio no pudieron contener el llanto al despedirla. La actriz expresó su tristeza por la partida de la compañera, mientras que la comediante uruguaya la abrazó y le dedicó palabras de aliento. Varios participantes se acercaron para manifestarle su apoyo y afecto en un momento de alta emotividad.

La jugadora se marchó de la casa por decisión propia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La voz de Gran Hermano acompañó la despedida con palabras cargadas de afecto: “Mavinga, has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”.

Antes de dejar la casa, Mavinga se tomó unos minutos para dirigirse a sus compañeros. Agradeció a cada uno por lo compartido y remarcó la importancia del cuidado recibido durante su estadía. “Solamente decir, chicos, que los quiero a todos. Y gracias por lo que me mostraron y gracias por compartir. Gracias por la oportunidad, Gran Hermano”, afirmó.

mavinga gran hermano generación dorada
El momento de la salida de la jugadora

La participante se despidió con muestras de cariño y reconoció que le hubiera gustado continuar en competencia, pero que su estado emocional no se lo permitió. La escena finalizó con aplausos y una última interacción cargada de emoción entre Mavinga y la voz de Gran Hermano.

Santiago del Moro ingresó unos minutos después de la despedida, para dirigirse a los jugadores, que todavía seguían en estado de shock, y levantarles el ánimo: “Algunos se van, pero la verdad que los que están ahí por algo están y, y quiero felicitar. Yo honro mucho la gente que ama esa casa y cuando yo estoy viendo, digo, les escucho decir: ‘Me encanta estar acá, me encanta esta competencia’. Aprovéchenlo, chicos, yo sé lo que les digo”.

Temas Relacionados

Gran Hermano Generación DoradaMavingaJenny Mavinga

Últimas Noticias

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

La joven, acompañada por familiares y amigos cercanos, selló su historia de amor con Damián Aramendi en un encuentro que combinó alegría y recuerdos

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

El maquillador se refirió en LAM a su salida del reality y sus ganas de volver a la casa

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

Más allá del escenario, el guitarrista de AC/DC se relajó en un local de renombre y firmó el menú, generando revuelo entre los presentes y sumando un nuevo recuerdo a su visita argentina

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

La cantante contó si pasó por el cirujano para hacerse una operación plástica y reconoció con humor los retoques que se hizo

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Luego de días de especulaciones, la influencer y el futbolista celebraron su amor con una imagen y dedicatorias súper tiernas, dejando en claro que su relación está más fuerte que nunca

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”
DEPORTES
Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

TELESHOW
Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Canciller de Panamá llegó a Cuba en medio del proceso contra 10 panameños acusados de protestar contra el régimen de la isla

Canciller de Panamá llegó a Cuba en medio del proceso contra 10 panameños acusados de protestar contra el régimen de la isla

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación