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4 estrategias clave para encontrar la velocidad ideal en los entrenamientos de fondo, según expertos

Pequeños ajustes en la intensidad y la percepción del esfuerzo permiten minimizar lesiones, favorecer la recuperación muscular y mantener la integridad física

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Vista frontal de un grupo de corredores de maratón de diferentes etnias y géneros en una calle urbana; una voluntaria entrega una bebida a un corredor.
Especialistas en running insisten en que sostener una velocidad relajada es la clave para completar maratones y entrenamientos extensos sin fatiga ni lesiones, priorizando tanto la progresión física como el disfrute mental de cada zancada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corredores de todos los niveles buscan ajustar su velocidad en maratones, medias maratones o entrenamientos de fondo. El propósito fundamental es sostener un ritmo que permita completar la distancia sin fatiga excesiva ni peligro de lesión. Mantener una velocidad relajada durante las sesiones más largas contribuye a desarrollar una buena base aeróbica y a fortalecer tendones, ligamentos y músculos, facilitando la recuperación y el progreso semana tras semana.

Según la revista especializada Runners World, entrenadores como Matt Campbell y Laura Norris sugieren evitar la tentación de acelerar en las tiradas largas. Campbell, entrenador personal certificado del PRO Club de Seattle, compara el entrenamiento de fondo con la construcción de cimientos en una casa y destaca la importancia de correr a ritmo suave, ya que esto fortalece el cuerpo sin dañarlo.

Norris, también entrenadora en Seattle, menciona que comenzar despacio disminuye la sensación de agobio y fortalece la resiliencia mental, ya que permite aprender a sobrellevar el aburrimiento y la incomodidad, habilidades fundamentales para carreras de larga distancia.

El ritmo relajado en las carreras largas ofrece beneficios no solo fisiológicos, sino también psicológicos. El enfoque mental cambia, la distancia parece menos intimidante y el manejo del esfuerzo mejora. Mantener un ritmo más moderado en una sesión extensa facilita la recuperación posterior y ayuda a sostener la regularidad en el plan de entrenamiento.

Cuatro estrategias para encontrar el ritmo adecuado

La corredora keniata Janeth Jepkosgei cruza la línea de meta del Maratón de Valencia (EFE/ Kai Forsterling)
Entrenadores experimentados revelan estrategias prácticas, desde controlar la frecuencia cardíaca hasta alternar velocidades, permitiendo a los corredores mantener un esfuerzo sostenible y seguro al enfrentar maratones o sesiones prolongadas de entrenamiento semanal. (EFE/ Kai Forsterling)

Para determinar la velocidad más conveniente, los entrenadores proponen cuatro métodos prácticos:

  • El primero sugiere correr entre 56 segundos y 1 minuto 15 segundos por kilómetro más lento que el ritmo objetivo de competencia. Este margen asegura una intensidad adecuada para edificar resistencia sin acumular fatiga excesiva. La distancia de la prueba define el ritmo: en maratones la diferencia puede ser mayor, mientras que en medias maratones se recomienda reducirla, siempre manteniendo una velocidad inferior al objetivo de carrera.
  • El segundo método recurre a la tasa de esfuerzo percibido (RPE). Norris aconseja comenzar la carrera larga con una sensación de esfuerzo de 3 en una escala de 1 a 10, similar a caminar rápido. A medida que avanza la sesión, la intensidad puede aumentar a 4 o 5, sin alcanzar la extenuación. Esto permite ajustar la velocidad de acuerdo con las sensaciones y las condiciones del día.
  • El control de la frecuencia cardíaca es otra alternativa. Campbell sugiere situarse en un rango de 60 % y 75 % de la frecuencia cardíaca máxima. Si la cifra supera ese límite, recomienda caminar o disminuir el ritmo. Por su parte, Norris advierte que la deriva cardíaca provoca que la frecuencia aumente según avanza la sesión, por lo que se aconseja combinar esta métrica con otras sensaciones físicas para evitar frustraciones.
  • La cuarta estrategia consiste en alternar velocidades durante la sesión. Los corredores experimentados pueden intercalar segmentos a ritmo de competencia con tramos suaves, siempre después de varios kilómetros de calentamiento. Norris recomienda implementar este método una vez cada dos o tres semanas para reducir el riesgo de lesiones por sobrecarga.
Un hombre con camiseta gris y ojos cerrados, manos sobre su abdomen, de pie en una pista de atletismo con un campo verde y árboles al fondo.
Un ritmo controlado no solo fortalece músculos y articulaciones, sino que también preserva el entusiasmo por correr y evita la sobrecarga mental, asegurando avances constantes y mayor disfrute del proceso deportivo a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de advertencia y ajustes necesarios

A partir de estas pautas, los entrenadores señalan ciertas advertencias que indican una velocidad inapropiada. Una frecuencia cardíaca que aumenta abruptamente a mitad de carrera puede señalar un comienzo demasiado rápido o falta de hidratación. Si la fatiga persiste durante todo el día y obliga a tomar una siesta prolongada, es aconsejable disminuir la intensidad en la siguiente sesión. El dolor recurrente o la manifestación de lesiones sugiere que la recuperación no es suficiente y el ritmo superó la capacidad de adaptación.

La motivación también es un indicador relevante. Cuando la idea de enfrentar una carrera larga produce rechazo o ansiedad, la intensidad podría ser inadecuada. Campbell recalca que las sesiones deben disfrutarse y no transformarse en una fuente de tensión. El propósito del entrenamiento es mejorar la condición física, no demostrar el máximo rendimiento cada semana.

Especialistas coinciden en que observar estas señales y modificar el plan cuando sea necesario permite mantener el bienestar a largo plazo. La regularidad y el disfrute del proceso resultan más valiosos que la velocidad por sí sola.

Beneficios a largo plazo de un ritmo controlado

Mantener una velocidad adecuada en carreras largas ayuda a construir una base física y mental resistente para la jornada de competencia. El entrenamiento gradual y la conciencia corporal favorecen la adaptación y previenen el agotamiento. Variar los ritmos, sin abusar de los intervalos rápidos, fomenta tanto la velocidad como la resistencia sin comprometer la salud.

Sostener la recuperación, preservar la motivación y reducir la probabilidad de lesiones a lo largo del ciclo de entrenamiento depende de la calidad y la estabilidad del esfuerzo. Los especialistas resaltan la importancia de ajustar las estrategias a las necesidades y circunstancias de cada corredor.

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