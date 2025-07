Récord mundial: subastaron por USD 10 millones el bolso de Jane Birkin que inspiró una leyenda de la moda

El bolso original de Jane Birkin se vendió por USD 10 millones en Sotheby’s París, marcando un récord histórico en subastas (Reuters)

El bolso original de la actriz y cantante Jane Birkin, primer ejemplar del mítico modelo de Hermès, se vendió este jueves 10 de julio por £8,6 millones (aproximadamente USD 10 millones) en la sede de Sotheby’s en París.

Con esa cifra, se convirtió en el bolso más caro jamás vendido en una subasta.

También pasó a ocupar el segundo lugar entre las prendas de moda más costosas de la historia, detrás de los zapatos rojos de Judy Garland usados en El mago de Oz, que se adjudicaron por USD 32,5 millones (aproximadamente £25 millones) en 2024, según Daily Mail.

La pieza, diseñada específicamente para Birkin en 1984 y entregada en 1985, marcó el inicio de uno de los íconos más reconocibles del lujo silencioso. A diferencia de los modelos actuales, esta versión presenta un diseño sobrio, en cuero negro, con correa al hombro, herrajes de latón dorado, las iniciales J.B. grabadas en la solapa y residuos visibles de stickers de Unicef y Médicos del Mundo.

La actriz y cantante Jane Birkin con el primer bolso Birkin, diseñado y realizado por la firma Hermès para ella, por lo que lleva su apellido EFE/SOTHEBY'S

Cómo surgió la leyenda

La historia comenzó durante un vuelo de Air France entre París y Londres en 1981. Jean-Louis Dumas, entonces presidente de Hermès, se sentó junto a Birkin y presenció cómo el contenido de su canasta de mimbre portuguesa se desparramaba en el pasillo. La actriz comentó que ningún bolso combinaba capacidad y funcionalidad. Dumas propuso diseñar uno a medida. Ella dibujó su idea en la bolsa para el mareo del avión. Así nació el prototipo que Hermès terminó de fabricar en 1985.

Jane usó ese bolso durante casi diez años. Luego lo entregó para una subasta benéfica en 1994, donde se vendió por USD 2.000 a beneficio de la organización Solidarité Sida. Se trató de una venta discreta, sin imaginar su futura relevancia histórica.

Un objeto con huellas personales

La pieza conserva marcas del uso cotidiano de la artista. Jane la llevaba consigo en aeropuertos, la usaba como almohada y hasta permitió que su gato jugara adentro. Incluso, le colocó calcomanías, cuentas, llaves, cintas y una cortaúñas colgando del interior, incorporada especialmente porque no solía usar uñas largas ni pintadas.

La pieza, diseñada para Birkin en 1984, se convierte en el bolso más caro jamás vendido y el segundo objeto de moda más costoso de la historia (Reuters)

A diferencia de las ediciones actuales, el bolso original tiene un tamaño híbrido: la altura del Birkin 35 y la profundidad del Birkin 40.

En los 2000, la pieza volvió al mercado. La compró Catherine Benier, reconocida coleccionista y dueña de la boutique Les Trois Marches de Catherine B en París. Aunque aseguró durante años que no pensaba desprenderse del bolso, finalmente decidió subastarlo en 2025, dos años después del fallecimiento de Jane Birkin. “No podía imaginar que ese objeto maravilloso no me perteneciera”, había dicho tras su compra. Rechazó ofertas millonarias de celebridades como Rihanna, pero cambió de parecer.

Un símbolo cultural

La venta del bolso se inscribió en el evento Fashion Icons de Sotheby’s, luego de una gira internacional con exhibiciones en Nueva York, París y Hong Kong. Fue la primera vez que se mostró al público desde su creación. Su nuevo dueño es un comprador anónimo de Japón.

El Birkin original destaca por su diseño sobrio, cuero negro, herrajes dorados y detalles personales de la artista, como stickers y cuentas (Reuters)

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, explicó: “La venta del Birkin original marca un hito en la historia de la moda. Es la prueba del poder de una leyenda y de su capacidad para despertar el deseo de los coleccionistas por poseer el origen”.

El récord anterior para un bolso correspondía a un Hermès Himalaya Kelly 28, elaborado en cuero de cocodrilo niloticus con herrajes de diamantes, que se vendió en 2021 por USD 513.000 (alrededor de £397.000).

El Birkin funciona como un bien Veblen, cuyo valor aumenta con el precio. No basta con tener poder adquisitivo: para acceder a uno nuevo, las clientas deben construir un historial de compras en Hermès y recibir la aprobación del vendedor.

La historia del bolso comenzó en un vuelo en 1981, cuando Jean-Louis Dumas de Hermès propuso crearlo tras una conversación con Jane Birkin (Grosby)

En el mercado secundario, el valor del Birkin supera largamente el precio original. Según la plataforma BagHunter, el valor del modelo aumentó un 500% en 35 años, por encima del oro y del índice S&P 500. En Vestiaire Collective, algunos ejemplares vintage alcanzan los USD 110.000 (más de £85.000). Los modelos nuevos, según su tamaño y color, se ubican entre los USD 6.500 y USD 65.000 (entre £5.000 y £50.000).

Jane Birkin nunca buscó crear un ícono de lujo. Solo quería un bolso útil. Nunca tuvo más de uno a la vez y los usó hasta el desgaste total. “Cualquier bolso que esté conmigo vivirá como yo: irá a los mismos lugares, se aplastará igual, será usado como almohada en aeropuertos”, dijo en un reportaje.

Jane Birkin usó el bolso durante casi una década antes de donarlo a una subasta benéfica en 1994, donde se vendió por solo USD 2.000

La actriz murió en julio de 2023 en París, a los 76 años, luego de convivir con una leucemia diagnosticada en 2002. El bolso que llevó durante años no fue una pieza de exhibición, sino una extensión de su vida. Esa autenticidad, sumada al diseño único y su origen histórico, explica por qué una pieza usada, rayada y con stickers desgastados alcanzó los USD 10 millones en una subasta.