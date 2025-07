4 claves de la psicología para superar una ruptura sentimental

Superar una ruptura no solo depende del paso del tiempo; los lazos emocionales pueden persistir durante años, dificultando el desapego.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de una relación amorosa suele generar un proceso emocional largo y complicado, que no siempre se resuelve rápidamente. Superar a una expareja implica mucho más que el paso del tiempo. Diversos estudios señalan que los lazos emocionales creados durante una relación pueden persistir mucho después de la ruptura, lo que hace más difícil el desapego, según destacan desde GQ.

A pesar de que la separación sea definitiva, el proceso de sanar y dejar atrás esos vínculos puede tomar más tiempo del que muchas personas imaginan. Cuáles son las razones detrás de esta realidad y qué se puede realizar para facilitar el bienestar mental durante el duelo tras una ruptura.

¿Por qué es difícil superar a un ex?

El psicólogo Gary W. Lewandowski Jr., citado por GQ, explica que superar una relación no es un proceso fácil, incluso cuando esta no era satisfactoria. El apego psicológico que se forma durante una relación no se limita a una costumbre o a la presencia física del otro, sino que implica vínculos emocionales profundos basados en la confianza y la vulnerabilidad compartida.

Un estudio publicado en Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking examinó cómo el seguimiento de una expareja en redes sociales afecta la recuperación emocional tras una ruptura. Los resultados indicaron que aquellos que mantenían contacto en línea experimentaban mayores niveles de angustia, añoranza y sentimientos negativos, lo que dificultaba la sanación y alargaba el proceso de desapego. Este fenómeno también se observó en personas que continuaban buscando excusas para interactuar o seguir las actividades de su ex en plataformas digitales.

En ese tono, para Lewandowski, estos lazos no desaparecen cuando la relación termina; en cambio, dejan huellas emocionales duraderas que influyen en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos incluso después de la ruptura.

El impacto del contacto posterior a la ruptura

Uno de los factores más importantes para superar a una expareja es el contacto que se mantiene después de la separación. Según GQ, el contacto continuo dificulta el desapego emocional. Lewandowski advierte que mantener la comunicación con la expareja mantiene viva la cercanía y el deseo de retomar la relación, lo que prolonga el proceso de superación.

Este fenómeno es común en quienes buscan excusas para interactuar, ya sea de forma virtual o real. Sin embargo, este comportamiento puede retrasar la sanación, por lo que es fundamental cortar el contacto para permitir que el tiempo cumpla su función reparadora.

Además, GQ señala que la persona que toma la decisión de terminar la relación suele superar la ruptura con mayor rapidez que quien no eligió el final. Esto se debe a que quien decide poner fin al vínculo experimenta una sensación de control y preparación emocional, en contraste con el impacto inesperado que puede sentir la otra parte.

Un estudio de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, publicado en Social Psychological and Personality Science, encontró que el apego emocional hacia una expareja puede tardar en disolverse completamente. En promedio, se observó que el vínculo emocional se reduce a la mitad, aproximadamente a los 4,18 años después de la separación, y puede tardar hasta ocho años en desaparecer por completo. Este hallazgo sugiere que el desapego emocional es un proceso prolongado y variable entre individuos.

Duración de los vínculos emocionales tras la ruptura

Una investigación publicada en Clinical Psychological Science analizó cómo el contacto con una expareja después de la separación afecta el bienestar psicológico de ambas partes.

Se observó que las personas que no tomaron la decisión de terminar la relación experimentaban niveles más altos de dolor emocional y angustia en comparación con quienes decidieron finalizar la relación.

Este dolor se intensificaba especialmente en personas con altos niveles de ansiedad. Este hallazgo subraya que la persona que no inicia la ruptura enfrenta un proceso emocional más doloroso y complejo debido a la sensación de falta de control sobre la situación.

Contrario a lo que muchos creen, comenzar una nueva relación sentimental no garantiza el desapego emocional respecto a una expareja. Lewandowski señala que, aunque una nueva pareja puede ofrecer distracción y apoyo, no elimina automáticamente los sentimientos residuales hacia el ex.

Muchas personas inician nuevas relaciones sin dejar de sentir la atracción por una relación pasada. Por ello, cortar el contacto con la expareja es esencial para facilitar el proceso de desapego y avanzar emocionalmente.

Recomendaciones para facilitar la superación

Superar una ruptura no se trata solo de dejar pasar el tiempo. Diversos estudios respaldan estrategias efectivas para acelerar el proceso de sanación emocional.

Cortar el contacto con la expareja. Mantener la comunicación con la expareja puede prolongar el proceso de superación. Un estudio publicado en Social Psychological and Personality Science encontró que el apego emocional hacia una expareja puede tardar en disolverse completamente, sugiriendo que el desapego emocional es un proceso prolongado y variable entre individuos.

Apoyo social. Hablar con amigos y familiares, compartir experiencias y recibir comprensión puede aliviar el dolor y ofrecer nuevas perspectivas. Investigaciones han demostrado que el apoyo social está asociado con una mejor salud mental y un menor riesgo de depresión tras una ruptura.

Involucrarse en actividades gratificantes. Participar en actividades que resulten gratificantes contribuye a la reconstrucción de la autoestima y el bienestar personal. Un estudio en The Journal of Behavioral Health Services & Research encontró que la participación en diversas actividades puede promover la recuperación emocional, especialmente cuando los niveles de apoyo social son bajos.

Cuidado de la salud mental. Trabajar en el bienestar emocional, buscar ayuda profesional si es necesario y priorizar el propio bienestar son pasos clave para quienes atraviesan una ruptura. La intervención temprana y el apoyo adecuado pueden prevenir el desarrollo de trastornos emocionales graves tras una ruptura.

Pensar en el ex no es un fracaso

Es completamente normal seguir pensando en la expareja de vez en cuando, incluso después de un periodo considerable. Según Lewandowski: “Lo que hay que tener claro es que pensar en tu ex no es un fracaso, sino una parte natural del proceso de superar una relación”

Aceptar que ciertos sentimientos persistirán por un tiempo y vivir el proceso con paciencia y autocompasión es esencial para alcanzar el bienestar emocional tras una separación. Según un artículo de Psychology Today, el proceso de superar una ruptura es único para cada individuo, y aceptar las emociones y el tiempo necesario para sanar son elementos clave para lograrlo