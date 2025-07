Los factores clave que construyen una amistad duradera, según la ciencia

La ciencia identifica los factores clave que fortalecen las amistades duraderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ha comenzado a revelar los elementos que sustentan las amistades más duraderas, identificando factores clave que pueden aplicarse para fortalecer las relaciones personales. Según reseñó New Scientist, investigaciones recientes han determinado qué convierte un vínculo casual en una amistad significativa, destacando el papel del tiempo compartido, la similitud y la calidad de la comunicación.

Los estudios de Jeffrey Hall, Robin Dunbar y Carolyn Parkinson ofrecen un marco basado en evidencia para comprender cómo se forjan los lazos que mejoran el bienestar individual.

La amistad y su impacto en el bienestar

La invetsigación revela que las amistades profundas tienen un efecto directo en la salud emocional y mental. Más allá del apoyo social, aportan confianza y un sentido de pertenencia, factores que inciden en una vida más estable y satisfactoria.

Jeffrey Hall, director del Relationships and Technology Lab en la Universidad de Kansas, explica que las amistades deben entenderse como un continuo que va desde conocidos hasta amigos íntimos. En sus palabras, el vínculo requiere que ambas personas se agraden y mantengan una frecuencia de comunicación que permita su desarrollo. Además, Hall identifica la confianza, la fiabilidad y la capacidad de compartir información confidencial como rasgos fundamentales de una amistad sólida.

El tiempo compartido como condición necesaria

New Scientist destaca que el tiempo y la frecuencia de las interacciones son factores decisivos en la construcción de amistades. Las investigaciones de Hall revelan que compartir espacios como el trabajo o la escuela no garantiza relaciones estrechas. Lo que marca la diferencia es la intención de integrar al otro en la vida cotidiana.

El tiempo y la frecuencia de las interacciones influyen en la formación de amistades, según New Scientist (Imagen Ilustrativa Infobae)

En encuestas realizadas a personas que se habían mudado recientemente, Hall descubrió que se necesitan entre 57 y 164 horas de convivencia para que un vínculo evolucione de conocido a amigo. Para alcanzar el grado de “buen amigo” o “mejor amigo”, el tiempo compartido debe superar las 200 horas. Según Hall, estas horas deben invertirse en actividades cotidianas significativas como conversar, comer juntos o realizar pasatiempos comunes, ya que “compartir esas cosas las hace mejores”.

Siete pilares que sostienen la amistad

El antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, identificó siete pilares que sustentan las amistades más estrechas. En su libro Friends: Understanding the Power of Our Most Important Relationships, citado por New Scientist, enumera los siguientes elementos compartidos: idioma o dialecto, lugar de crianza, trayectoria educativa o profesional, intereses o pasatiempos, visión del mundo, sentido del humor y gustos musicales.

Dunbar señala que, en promedio, compartimos uno o dos de estos pilares con la mayoría de nuestros amigos, pero con los cinco más cercanos coincidimos en seis o siete. Esta superposición refuerza la confianza, facilita la comunicación y contribuye a una mayor intimidad.

La afinidad cerebral entre amigos

Más allá de los factores sociales, la investigación también ha abordado el papel de la actividad cerebral en la formación de amistades. En un estudio publicado en 2018, Carolyn Parkinson, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), analizó la actividad cerebral de estudiantes universitarios mientras veían videos, mediante resonancia magnética funcional.

Los resultados, recogidos por New Scientist, mostraron que era posible prever quiénes eran amigos con base en la similitud de sus respuestas neuronales a los estímulos audiovisuales. Parkinson explicó que las personas con reacciones emocionales similares y atención compartida tienden a comprenderse mejor. Esta coincidencia, según la teoría de la realidad compartida, permite relaciones más fluidas y menos propensas al malentendido, ya que facilita la anticipación del comportamiento del otro.

La comunicación a distancia como herramienta de mantenimiento

Las llamadas y videollamadas ofrecen una calidad emocional similar al contacto presencial, según expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia también ha examinado cómo las amistades pueden mantenerse a pesar de la distancia. De acuerdo con New Scientist, Hall considera que las llamadas telefónicas y las videollamadas tienen un valor equiparable al contacto presencial en términos de calidad emocional. Sostiene que crear rutinas de comunicación, incluso en entornos virtuales, es crucial para preservar la solidez del vínculo.

Organizar encuentros digitales regulares permite mantener viva la conexión, incluso cuando las circunstancias personales impiden la interacción cara a cara. Esta práctica se vuelve especialmente relevante en contextos de movilidad geográfica o cambios vitales que dificultan el contacto físico.

Una guía basada en evidencia para cultivar vínculos significativos

Los estudios presentados por New Scientist, junto con los aportes de Hall, Dunbar y Parkinson, ofrecen un enfoque estructurado sobre cómo se construyen las amistades más significativas. La inversión de tiempo, la coincidencia en valores e intereses y una comunicación constante emergen como factores esenciales.

Según Hall, el mantenimiento activo de estos vínculos, incluso por medios remotos, permite que las relaciones prosperen a largo plazo. La ciencia de la amistad se presenta así como una herramienta concreta para mejorar la calidad de las relaciones personales y, por extensión, el bienestar emocional.