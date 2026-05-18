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El mayor escándalo inmobiliario de China suma otro capítulo: los liquidadores de Evergrande exigen USD 8.400 millones

Un tribunal de Hong Kong recibió la reclamación por presunta negligencia de la compañía auditora de la promotora

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China Evergrande acumuló más de 300.000 millones de dólares en pasivos antes de convertirse en la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo. REUTERS/Aly Song/File Photo/File Photo
China Evergrande acumuló más de 300.000 millones de dólares en pasivos antes de convertirse en la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo. REUTERS/Aly Song/File Photo/File Photo

Los liquidadores de la fallida promotora inmobiliaria china China Evergrande reclaman 57.000 millones de yuanes (8.400 millones de dólares) a la firma de contabilidad PwC por su trabajo de auditoría, según se informó el lunes a un tribunal de Hong Kong.

Según se informó al tribunal, la cuantiosa suma fue reclamada contra PwC International, PwC Hong Kong y la filial de PwC en China continental. Aún no se ha dictado sentencia sobre las reclamaciones.

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El auge de Evergrande se vio impulsado por décadas de rápida urbanización y aumento del nivel de vida, pero en 2020, su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y la especulación.

China Evergrande, que en su día fue una de las mayores promotoras inmobiliarias de China, entró en impago por primera vez en 2021 y, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, se convirtió en la promotora más endeudada del mundo.

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Hui Ka Yan, presidente de China Evergrande Group, asiste a una conferencia de prensa sobre los resultados anuales de la promotora inmobiliaria en Hong Kong, China, el 28 de marzo de 2017. REUTERS/Bobby Yip/Foto de archivo
Hui Ka Yan, presidente de China Evergrande Group, asiste a una conferencia de prensa sobre los resultados anuales de la promotora inmobiliaria en Hong Kong, China, el 28 de marzo de 2017. REUTERS/Bobby Yip/Foto de archivo

Su caída desencadenó una crisis de liquidez en el sector inmobiliario chino, que sufrió un desplome de las ventas y los precios y aún no se ha recuperado por completo.

Después de que un juez de Hong Kong ordenara la liquidación de China Evergrande a principios de 2024, sus liquidadores designados por el tribunal iniciaron acciones legales contra PwC por presunta “negligencia” en su trabajo para Evergrande, en un intento por recuperar lo que pudieran para los acreedores.

El mes pasado, los reguladores de Hong Kong anunciaron que PwC pagaría 1.300 millones de dólares hongkoneses (166 millones de dólares estadounidenses) en multas e indemnizaciones por su papel en la auditoría de los estados financieros de Evergrande antes de su colapso, ya que, según ellos, PwC había incumplido sus deberes profesionales.

PwC declaró el mes pasado que reconocía que el trabajo realizado en las auditorías de Evergrande “estuvo muy por debajo de nuestras altas expectativas y de las expectativas de nuestros grupos de interés”.

La división inmobiliaria de Evergrande enfrenta cargos por emisión fraudulenta de valores e incumplimiento de normativas financieras. REUTERS/Bobby Yip/File Photo
La división inmobiliaria de Evergrande enfrenta cargos por emisión fraudulenta de valores e incumplimiento de normativas financieras. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Esto se produjo después de que las autoridades de China continental multaran por separado a PwC en septiembre de 2024 con 441 millones de yuanes (62 millones de dólares) por sus auditorías de Evergrande, y afirmaran que la promotora inmobiliaria china había inflado sus ingresos en aproximadamente 80.000 millones de dólares en sus resultados financieros de 2019 y 2020.

El fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, quien fuera una de las personas más ricas de Asia, se declaró culpable en abril de cargos en China continental que incluían fraude y soborno.

La empresa está acusada de una serie de delitos, entre ellos fraude, soborno y emisión ilegal de préstamos. Su división inmobiliaria se enfrenta a una acusación por emisión fraudulenta de valores.

La saga de Evergrande , y problemas similares a los que se enfrentan otros gigantes inmobiliarios como Country Garden y Vanke, han sido seguidos de cerca por los observadores que evalúan la salud de la segunda economía más grande del mundo.

(con información de AP y AFP)

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