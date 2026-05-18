Javier Milei dio una clase de economía en una universidad privada

Tras una semana sin actos oficiales, el presidente Javier Milei ofreció una charla económica en la Universidad de San Andrés (UDESA).

El evento no fue abierto a la prensa y se desarrolló en un momento de tensión creciente dentro del gabinete, que involucra a sus colaboradores más cercanos y pedidos reiterados para que el mandatario intervenga y ordene la interna que afecta al gobierno nacional.

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El mandatario fue acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien antes de la presentación de Milei dio una clase en el mismo auditorio. En el evento también estuvo presente el rector de la universidad, Lucas Grosman.

Javier Milei escribe en el pizarrón ante la atenta mirada de los alumnos

Interna y tensión en el Gabinete

Durante el fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo acusó al entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de administrar una cuenta anónima en X desde la que se lanzaron críticas contra el propio Milei. Esta disputa, antes restringida al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales y generó inquietud en las filas libertarias.

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Desde las filas próximas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalan que la fricción comenzó en los meses previos a las listas de septiembre de 2025, cuando representantes de “Las Fuerzas del Cielo” quedaron fuera de las candidaturas en Buenos Aires.

El domingo, Menem envió un mensaje a su bloque por WhatsApp para despegarse de la cuenta cuestionada: “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, expresó. Legisladores ajenos a ambos bandos cuestionaron la explicación y remarcaron que la visibilidad de estos conflictos afecta la percepción sobre la gestión del oficialismo.

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En el sector que apoya a Caputo, algunos pidieron que Menem identificara al responsable de la cuenta. Por ejemplo, Macarena Alifraco, colaboradora cercana al asesor, ironizó en X sobre la justificación ofrecida y recordó antecedentes de discursos similares en la política argentina.

Funcionarios del Ejecutivo consideran que la exposición pública de la interna era difícil de evitar, aunque descartan que responda a un plan deliberado. Fuentes del oficialismo indicaron que el quiebre se evidenció tras el desgaste del entorno presidencial por las diferencias sin resolver y el pobre manejo interno del conflicto.

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A pesar de los reclamos, Milei se mantiene apartado de la disputa. En este marco, la Casa Rosada no prevé cambios inminentes y apuesta por contener el tema dentro del ámbito de la administración.

Próximos pasos en la agenda presidencial

En medio de las fricciones, el Presidente prioriza sus actividades públicas y académicas. Después de la charla en San Andrés, tiene previsto participar el martes a las 11:30 en una disertación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina, organizada por la Bolsa de Valores y celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

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El mandatario se mantiene, al menos en sus apariciones, lejos de involucrarse directamente en la resolución del conflicto entre sus aliados políticos. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la capacidad del oficialismo para manejar la interna que complica el dá a dia de la gestión.