Política

Javier Milei dio una clase de economía en una universidad privada

El mandatario retomó su agenda en un foro académico, mientras en el oficialismo tratan de bajarle el tono a las discusiones internas

Guardar
Google icon

Tras una semana sin actos oficiales, el presidente Javier Milei ofreció una charla económica en la Universidad de San Andrés (UDESA).

El evento no fue abierto a la prensa y se desarrolló en un momento de tensión creciente dentro del gabinete, que involucra a sus colaboradores más cercanos y pedidos reiterados para que el mandatario intervenga y ordene la interna que afecta al gobierno nacional.

PUBLICIDAD

El mandatario fue acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien antes de la presentación de Milei dio una clase en el mismo auditorio. En el evento también estuvo presente el rector de la universidad, Lucas Grosman.

Javier Milei en la UDESA
Javier Milei escribe en el pizarrón ante la atenta mirada de los alumnos

Interna y tensión en el Gabinete

Durante el fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo acusó al entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de administrar una cuenta anónima en X desde la que se lanzaron críticas contra el propio Milei. Esta disputa, antes restringida al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales y generó inquietud en las filas libertarias.

PUBLICIDAD

Desde las filas próximas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalan que la fricción comenzó en los meses previos a las listas de septiembre de 2025, cuando representantes de “Las Fuerzas del Cielo” quedaron fuera de las candidaturas en Buenos Aires.

El domingo, Menem envió un mensaje a su bloque por WhatsApp para despegarse de la cuenta cuestionada: “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, expresó. Legisladores ajenos a ambos bandos cuestionaron la explicación y remarcaron que la visibilidad de estos conflictos afecta la percepción sobre la gestión del oficialismo.

En el sector que apoya a Caputo, algunos pidieron que Menem identificara al responsable de la cuenta. Por ejemplo, Macarena Alifraco, colaboradora cercana al asesor, ironizó en X sobre la justificación ofrecida y recordó antecedentes de discursos similares en la política argentina.

Funcionarios del Ejecutivo consideran que la exposición pública de la interna era difícil de evitar, aunque descartan que responda a un plan deliberado. Fuentes del oficialismo indicaron que el quiebre se evidenció tras el desgaste del entorno presidencial por las diferencias sin resolver y el pobre manejo interno del conflicto.

A pesar de los reclamos, Milei se mantiene apartado de la disputa. En este marco, la Casa Rosada no prevé cambios inminentes y apuesta por contener el tema dentro del ámbito de la administración.

Próximos pasos en la agenda presidencial

En medio de las fricciones, el Presidente prioriza sus actividades públicas y académicas. Después de la charla en San Andrés, tiene previsto participar el martes a las 11:30 en una disertación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina, organizada por la Bolsa de Valores y celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

El mandatario se mantiene, al menos en sus apariciones, lejos de involucrarse directamente en la resolución del conflicto entre sus aliados políticos. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la capacidad del oficialismo para manejar la interna que complica el dá a dia de la gestión.

Temas Relacionados

Javier MileiUniversidad de San Andrés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escala la interna libertaria en redes y Martín Menem admitió “un error involuntario” de su equipo al difundir un link crítico del Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados envió un mensaje a los legisladores libertarios para explicar cómo se filtró un mensaje con críticas a Santiago Caputo vinculado a su cuenta de Instagram

Escala la interna libertaria en redes y Martín Menem admitió “un error involuntario” de su equipo al difundir un link crítico del Gobierno

Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó la compra de un avión

La Vicepresidenta criticó la adquisición de una aeronave en mal estado para la Fuerza Aérea. “Gravísimo, varios años atrás, por mucho menos, renunciaban todos los implicados”, sentenció en redes

Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó la compra de un avión

“Che, ¡no se roben mi obra!”: el pedido del artista Helmut Ditsch al gobierno de Milei

La réplica de una pintura inspirada en el glaciar Perito Moreno fue removida de Casa Rosada tras 13 años de exhibición y, pese a los pedidos formales, permanece sin ser restituida al autor argentino radicado en Austria

“Che, ¡no se roben mi obra!”: el pedido del artista Helmut Ditsch al gobierno de Milei

Estafa al diputado del Tesla: los 19 autos de lujo que incautó la Justicia en la concesionaria denunciada

Los vehículos de alta gama fueron secuestrados en medio de la causa iniciada tras la denuncia del legislador Manuel Quintar, quien habría abonado casi 300 mil dólares por una Cybertruck que nunca le entregaron

Estafa al diputado del Tesla: los 19 autos de lujo que incautó la Justicia en la concesionaria denunciada

La crisis de la yerba mate golpea a Misiones y crece la preocupación en el sector: “Es inviable seguir así”

La caída del precio de la hoja verde y la desregulación del mercado profundizan la crisis yerbatera en Misiones, donde advierten que producir ya cuesta más de lo que se paga y crece la incertidumbre en toda la actividad

La crisis de la yerba mate golpea a Misiones y crece la preocupación en el sector: “Es inviable seguir así”

DEPORTES

La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

Se conoció la letra de la canción de la hinchada del Inter Miami que generó la reacción de Lionel Messi

Cómo pilotos de Fórmula 1 y tenistas de élite entrenan su cerebro para mejorar el rendimiento y reducir el desgaste mental

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Murió “El Inmortal”, la leyenda del fisicoculturismo que rompió el récord de longevidad al ganar una prueba

TELESHOW

Antonela Roccuzzo impactó con un exclusivo outfit urbano con un guiño argentino en el estadio de Miami

Antonela Roccuzzo impactó con un exclusivo outfit urbano con un guiño argentino en el estadio de Miami

Darío Barassi mostró la secuela de un accidente y reflexionó sobre las cicatrices que deja la vida: “Son enseñanzas”

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos y una presencia inesperada despertó la polémica en su departamento

Úrsula Corberó compartió su rotundo cambio de look junto a su hijo Dante Darín: “Qué afortunada Dios mío”

El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

INFOBAE AMÉRICA

Adiós a Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes

Adiós a Valie Export, la pionera del arte feminista que rompió esquemas y desafió tabúes

La PNC de Guatemala evalúa a más de 19 mil aspirantes para ampliar su fuerza operativa

Perfil actual de la familia que busca adoptar en El Salvador: Profesionales, con vivienda propia y motivados por el altruismo

Pakistán desplegó 8.000 soldados y cazas en Arabia Saudita mientras promueve una tregua más larga en la guerra con Irán

Déficit de 4.4 millones de quintales de granos básicos se prevé en El Salvador para el ciclo agrícola 2026-2027, según CAMPO