“Che, ¡no se roben mi obra!”: el pedido del artista Helmut Ditsch al gobierno de Milei

Helmut Ditsch solicitó al gobierno nacional la devolución de su obra de arte

El artista argentino Helmut Ditsch reclamó públicamente y por redes sociales al gobierno nacional por el retiro y la falta de restitución de una réplica de “The triumph of nature”, su pintura inspirada en el glaciar Perito Moreno, que permaneció exhibida durante 13 años en la Casa Rosada. El cuadro fue removido en marzo, en coincidencia con el debate parlamentario sobre la Ley de Glaciares, sin que hasta el momento haya habido una respuesta a los reiterados reclamos de devolución.

Desde Viena, ciudad en la que reside, Ditsch señaló que durante tres semanas solicitó al Gobierno información al respecto, pero no obtuvo respuestas. El artista, oriundo de San Martín, expresó: “Che, ¡no se roben mi obra!”, en referencia a la falta de devolución del cuadro. Y recordó que él mismo la había cedido en calidad de préstamo a la Casa de Gobierno.

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El mensaje completo al que tuvo acceso Infobae es el siguiente: “Che, ¡no se roben mi obra! Hace tres semanas que estoy enviando mails a la Secretaría General de Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra, que en su momento cedí a Casa de Gobierno hasta el día que no la quieran. Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela. Y como no contestan mis mails, me comunico a través de esta vía para pedirles otra vez, amablemente, que me devuelvan la obra así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes”.

El reconocido artista Helmut Ditsch posa con una paleta frente a su impresionante pintura que representa un paisaje glaciar, mostrando su profunda conexión con la naturaleza a través del arte. (@helmut_ditsch)

La obra permaneció en una de las salas de la sede del Poder Ejecutivo desde 2011 y fue retirada durante el mes de marzo de este año. El hecho coincidió con el tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares, un tema de alta sensibilidad ambiental en el país. Ditsch, quien ostenta récords de venta para el arte argentino, insistió en que el Estado tiene derecho a remover la pintura, pero también la obligación de restituirla.

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El pintor insistió en la necesidad de que la pieza regrese a sus manos para destinarla a otra institución pública.

A finales de marzo, el artista explicó a Infobae su reacción al enterarse de la remoción de su obra. “Me llama mucho la atención, dado que la copia de la obra es un préstamo desde hace varios años. Casa Rosada jamás compró, el Gobierno jamás compró ninguna obra mía. Yo hice un préstamo a largo plazo y la condición es que me tienen que informar si llegan a moverla porque es un impreso valioso que está hecho con los mejores materiales”, sostuvo.

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La obra por la cual Discht pidió su devolución

“¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”, cuestionó, en medio del debate parlamentario sobre la Ley de Glaciares, en un contexto en el que el futuro del agua potable y la preservación ambiental cobraron relevancia en la agenda nacional.

Desde el Gobierno, la explicación oficial para retirar la obra hizo referencia a la detección de “algunas fallas estructurales” en el espacio de exhibición y a los “cambios de temperatura, producto de los aires acondicionados del pasillo”, que, según argumentaron, podrían “afectar la estética de las piezas”. Un funcionario consultado por Infobae indicó que se optó por “reforzar y poner al resguardo” el ploteo del Perito Moreno.

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Quién es Helmut Disch

El artista nacido en 1962 en Villa Ballester, partido de General San Martín, y que reside en Austria desde 1988 es autor de la pintura El hielo y la eternidad transitoria, reconocida como la obra más valuada en la historia del arte argentino.

En febrero publicó una carta abierta en El Destape, donde advirtió: “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de una decisión crucial”.

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Polémica por obra de Helmut Ditsch

Su monumental pintura inspirada en el Glaciar Perito Moreno fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung, propiedad de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.

La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.

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De acuerdo a la misma publicación, la fundación HPH Privatstiftung gestiona una colección de arte de 8.000 piezas bajo un modelo de mecenazgo, lo que permitió que Ditsch conserve el 51% de sus trabajos y retenga el derecho a comerciar sus pinturas en el futuro, repartiendo los beneficios logrados en estas operaciones con la institución inversora.

Ditsch durante la elaboración de una de sus millonarias pinturas

Helmut Ditsch forjó su trayectoria retratando la naturaleza argentina en formatos monumentales y con una técnica hiperrealista. Sus paisajes, inspirados en lugares como el Río de la Plata, el Salar Grande y el Volcán Lanín, exploran la vastedad y complejidad del territorio nacional. El glaciar del sur argentino permanece como tema recurrente en su producción y fuente de sus principales logros comerciales.

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El artista ya había alcanzado notoriedad en 2010, cuando la obra El Mar II, inspirada en el Océano Atlántico, fue vendida en USD 865.000, estableciendo entonces un récord para un pintor argentino vivo. Seis años después, superó ese tope con la venta de Cosmigonon, una pieza basada en el Perito Moreno, por USD 1,5 millones.