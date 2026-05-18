El Salvador: El FAS avanza a la final tras vencer 2-0 al Municipal Limeño

FAS vence 2-0 a Municipal Limeño y asegura su pase a la final del Clausura 2026 en el Óscar Quiteño. (Cortesía: Club Deportivo FAS)

Los tigrillos del FAS aseguraron su presencia en la final del Clausura 2026 tras imponerse por 2-0 al Municipal Limeño la noche del domingo, con goles de Rafael Tejada y el colombiano Edgar Medrano.

El triunfo permite que el conjunto santaneco dispute el título ante el Águila el próximo sábado en el estadio Mágico González, un duelo que definirá al nuevo campeón nacional.

PUBLICIDAD

La clasificación de FAS estuvo marcada por un ambiente inédito de celebración en el estadio Óscar Quiteño y por la solidez táctica frente a un Limeño que resistió hasta el tramo final.

El repleto estadio Óscar Quiteño fue testigo de un despliegue excepcional de apoyo, con fuegos artificiales previos a los actos protocolarios, el himno nacional entonado entre luces de celulares y una atmósfera que pocas veces puede presenciarse en el fútbol salvadoreño.

PUBLICIDAD

En este marco, FAS buscó desde el inicio abalanzarse sobre la portería defendida por Víctor Rafael García, aunque sus ataques iniciales fueron contenidos por una defensa de Limeño bien plantada.

El estadio Óscar Quiteño vivió una noche inolvidable con fuegos artificiales y un ambiente de apoyo excepcional para FAS. (Cortesía: C.D. FAS)

Durante los primeros 30 minutos, Limeño logró equilibrar el dominio local, especialmente tras una ocasión desperdiciada por John Correa y un centro de Ányelo Rodríguez que el mexicano Vega desvió cerca del poste derecho.

PUBLICIDAD

La presión de los visitantes se tradujo en varios tiros de esquina consecutivos, pero la defensa de FAS logró resolver cada intento. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó al filo del descanso.

En el cierre del primer tiempo, FAS intensificó su ofensiva con jugadas de peligro comandadas por José Portillo y el brasileño Yan Maciel, cuyos remates pusieron en aprietos a García y al poste. Tras un penal cometido por Fredy Espinoza sobre Rudy Clavel, Rafael Tejada ejecutó el tiro desde los once metros y abrió el marcador en el minuto 45+4′, permitiendo que los locales se fueran al descanso en ventaja.

PUBLICIDAD

FAS selló su boleto a la final con gol de Medrano

El inicio de la segunda mitad vio ajustes tácticos en Municipal Limeño, con el ingreso de Javier Fermán y Gerson Mayén para fortalecer el mediocampo y el ataque. No obstante, la adaptación de los nuevos elementos resultó insuficiente ante la constante presión ofensiva de FAS. El colombiano Edgar Medrano fue clave en el ataque local, y la defensa rival comenzó a mostrar grietas ante las llegadas incesantes.

A los 68 minutos, tras un error en la salida del mediocampo oriental, Jonathan Nolasco recuperó el balón y se lo cedió a Yan Maciel, quien habilitó a Medrano.

PUBLICIDAD

Éste, tras eludir a García, selló el 2-0 definitivo, lo que sentenció la eliminatoria y provocó nuevas modificaciones en el planteamiento del entrenador mexicano Sánchez, que incluyó a Edson Meléndez, Roberto Melgar y Elmer Bonilla. El ingreso de Wilma Torres por Ramírez fue la última apuesta para reacomodar el equipo y buscar el descuento.

En los minutos finales, Limeño se volcó al ataque y generó las oportunidades más peligrosas del complemento. Al 84′, el uruguayo Rodríguez estuvo cerca de anotar, pero una jugada salvadora de Miguel Murillo impidió el tanto. Minutos más tarde, Rudy Clavel despejó de cabeza sobre la línea un remate de Argueta que ya se perfilaba como gol, manteniendo la portería de Kevin Carabantes inmaculada.

PUBLICIDAD

FAS buscará el título nacional enfrentando al tradicional rival Águila el sábado en el estadio Mágico González. (Cortesía: C.D. FAS)

Durante los cinco minutos de compensación otorgados por el árbitro Filiberto Martínez, Carabantes fue determinante al detener un cabezazo de Elvis Claros. Finalmente, Municipal Limeño vio frustradas sus aspiraciones y se retiró del estadio Óscar Quiteño sin haber logrado revertir la eliminatoria

El resultado instala al equipo dirigido por Jorge “Zarco” Rodríguez en una nueva final nacional, donde buscará conquistar un nuevo campeonato ante su histórico rival, el Águila.

PUBLICIDAD