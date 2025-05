Deepak Chopra revela su fórmula para combatir el estrés y alcanzar el bienestar diario con el aporte de la inteligencia artificial

Deepak Chopra explora en su nueva obra cómo la inteligencia artificial puede enriquecer la práctica espiritual y el bienestar emocional, proponiendo un enfoque innovador donde tecnología y espiritualidad se encuentran para ofrecer nuevas herramientas de autoconocimiento (Reuters)

¿Meditar a diario a los 78 años sin caer en la rutina? Deepak Chopra lo hace parecer pan comido. El gurú de la espiritualidad y el bienestar sigue sorprendiendo con su enfoque único para enfrentar el estrés y mantener el equilibrio.

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, compartió sus secretos para incorporar la meditación en la vorágine de la vida moderna, mientras también propone ideas sorprendentes sobre cómo la inteligencia artificial (IA) puede revolucionar la salud. Y, por si fuera poco, está lanzando un nuevo libro.

El gurú de la espiritualidad moderna es un firme defensor de la meditación y la presencia consciente como herramientas fundamentales para alcanzar el bienestar físico y emocional. A diferencia de la mayoría de las personas que suelen dar prioridad al trabajo o las obligaciones, el autor espiritual dedica de cuatro a cinco horas diarias a la práctica de la meditación.

Para este icono de la espiritualidad moderna, no se trata de “tomarse un momento”, sino de sumergirse en una práctica que redefine el equilibrio y la conexión interior. Y aunque su jornada comienza temprano, alrededor de las 6:00, su rutina matutina no está marcada por la prisa o el estrés. “Si estás presente, no hay fatiga”, afirma para The Wall Street Journal.

A lo largo de su vida, Deepak Chopra integró el yoga como una herramienta esencial para mantener el equilibrio físico y mental. Cada mañana, dedica varias horas a esta práctica, que considera fundamental para su bienestar integral, permitiéndole empezar el día con claridad y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Deepak abrazó la inteligencia artificial no solo como una herramienta tecnológica, sino como un puente hacia un nuevo enfoque del bienestar personal.

En su último libro, Digital Dharma: How AI Can Elevate Spiritual Intelligence and Personal Well-Being (“Dharma Digital: Cómo la IA puede elevar la inteligencia espiritual y el bienestar personal”), el escritor explora cómo la IA puede ser utilizada para mejorar la salud mental, emocional y espiritual de las personas, además de transformar la manera en que se interactúa con la conciencia.

Chopra subraya que la conexión y la comprensión profunda que los profesionales de la salud mental ofrecen son insustituibles, y que la IA debe ser vista como una herramienta complementaria, no como un sustituto (Reuters)

Uno de los puntos clave de Chopra es que las herramientas basadas en IA pueden proporcionar orientación personalizada y apoyo emocional. En sus experimentos, utilizó chatbots diseñados para interactuar con personas en situaciones extremas, como adolescentes que experimentan pensamientos suicidas.

A través de un chatbot, lograron mantener 16 millones de conversaciones simultáneas, detectando y respondiendo a más de 4.800 posibles intentos de suicidio. Lo notable es que los adolescentes se sentían más cómodos interactuando con una máquina que con una persona, ya que no se sentían juzgados.

Sin embargo, Deepak es claro en su reflexión: aunque la IA tiene un enorme potencial para ofrecer apoyo emocional, no reemplazará a los terapeutas humanos, especialmente en temas tan delicados como la salud mental. A pesar de su efectividad en la detección y la intervención, el amante de la meditación destaca la necesidad de que estos sistemas sean diseñados y supervisados por profesionales, quienes pueden garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y efectiva.

En su libro, también experimenta con la generación de contenido a través de IA, utilizando ChatGPT y otras plataformas de IA para coescribir pasajes que exploran temas profundos relacionados con la espiritualidad y el bienestar. Aunque los resultados fueron sorprendentes en términos de la calidad del contenido generado, el autor reconoce las limitaciones de la tecnología, especialmente cuando los modelos no tienen suficiente información sobre un tema o “alucinan” respuestas imprecisas.

Lo que el escritor propone es una integración equilibrada entre la inteligencia humana y la artificial, donde ella pueda facilitar el acceso a la autorreflexión, al tiempo que mantiene la autenticidad y la conexión profunda con el ser.

En relación al estrés, Chopra considera que no es más que una resistencia mental contra la realidad. La clave para evitarlo es aceptar las situaciones tal como son y no aferrarse a los juicios mentales. En lugar de preocuparse por lo que podría suceder o lo que ya sucedió, estar presente es lo que permite estar en paz.

Asimismo, el conferencista motivacional también profundiza en su relación con el placer. Para él es un concepto sobrevalorado; si bien reconoce que se trata de una sensación agradable, lo considera algo efímero y transitorio. En su lugar, resalta la importancia del propósito, la alegría y el significado en la vida.

Esta perspectiva sobre el placer también se conecta con su visión sobre la relación con el otro. Al preguntarle sobre los secretos de un matrimonio feliz, Chopra ofrece un consejo tan sencillo como profundo: renunciar a tener razón.

Tapa del libro Digital Dharma salió a la venta este 2024, Deepak Chopra, explora en él cómo la inteligencia artificial puede transformar el bienestar personal, fusionando la espiritualidad con las tecnologías emergentes

En tanto, Deepak revela que disfruta leer libros sobre espiritualidad y sabiduría oriental, como Tibetano de los muertos y otros textos esotéricos, que continúan alimentando su profundo sentido de asombro ante la vida y el universo.

Deepak Chopra señala que la ética en el diseño de herramientas de IA es crucial para asegurar que la tecnología promueva un bienestar integral (Reuters)