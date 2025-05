6 rutinas simples que ayudan a alcanzar la felicidad

Consejos prácticos respaldados por expertos ayudan a manejar tensiones y fomentar conexiones intergeneracionales que promueven una existencia más satisfactoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de su columna en la sección de bienestar de The New York Times, la periodista Jancee Dunn ha entrevistado a varios expertos en salud y bienestar para explorar lo que realmente significa vivir una vida satisfactoria y feliz.

A lo largo de los años, Dunn ha tenido conversaciones con médicos, científicos y otros profesionales sobre cómo manejar las tensiones cotidianas y aprovechar las oportunidades para el bienestar. Estas entrevistas han producido valiosos consejos que, según la autora, contienen pequeñas perlas de sabiduría que han perdurado en su mente.

Rituales pequeños que aportan significado a la vida

Uno de los primeros consejos proviene de Michael Norton, un científico conductual que es también autor de The Ritual Effect. Según Norton, los rituales pequeños tienen el poder de agregar ligereza y significado a la vida diaria.

Los rituales familiares pueden agregar significado y alegrar actividades cotidianas, según estudios en comportamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo que menciona es el ritual que su propia familia lleva a cabo para hacer más divertido algo tan mundano como comer pastel de carne. Norton cuenta que, debido a las dificultades que tenía para hacer que su hija comiera pastel de carne, su familia creó una tradición llamada “Happy Meatloaf to You”. Este ritual consiste en poner velas en el pastel de carne y cantar “Happy Meatloaf to You”, siguiendo la melodía de la canción “Happy Birthday”. Este tipo de pequeñas acciones, dice Norton, pueden transformar un día común en algo especial.

La conexión con los jóvenes

El siguiente consejo proviene de Margareta Magnusson, autora de The Swedish Art of Aging Exuberantly. Magnusson, quien tiene más de noventa años, ofrece una perspectiva única sobre la felicidad, especialmente para las personas mayores. Para Magnusson, la clave de la felicidad radica en estar rodeado de personas jóvenes.

Según sus palabras: “Estar cerca de los jóvenes es una forma de estar en sintonía con la persona joven que uno mismo fue alguna vez”.

Las conexiones intergeneracionales fomentan el bienestar emocional, destaca la autora Margareta Magnusson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magnusson aconseja a las personas mayores que se rodeen de jóvenes, les pregunten sobre sus vidas, escuchen sus ideas, y no hablen demasiado de sus propios problemas, como el dolor en las rodillas. Esta interacción genera una conexión intergeneracional que nutre el bienestar emocional.

Gossip positivo: un cambio en la perspectiva social

Otro consejo destacado por Dunn proviene de Jamil Zaki, director del Stanford Social Neuroscience Lab y autor de Hope for Cynics. Zaki sugiere un cambio radical en la forma en que se interactúa con los demás: en lugar de centrarnos en los comentarios negativos o chismes, deberíamos difundir lo positivo sobre las personas.

En sus propias palabras, Zaki afirma: “En lugar de resaltar lo negativo cuando chismeamos sobre los demás, hacemos lo contrario: esparcimos chismes positivos sobre las personas, como hechos admirables o actos de bondad que hayamos presenciado".

Difundir comentarios positivos sobre los demás crea ambientes sociales más saludables, afirma Jamil Zaki (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de actitud puede no solo generar un ambiente más saludable y armonioso, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Según Zaki, la investigación muestra que este tipo de “chisme positivo” podría incluso promover la creación de una cultura social más positiva.

Prolongar la felicidad de las vacaciones en la rutina diaria

La profesora Sarah Pressman de la Universidad de California, Irvine, ofrece otro consejo muy útil para prolongar la sensación de bienestar, especialmente después de unas vacaciones.

Según Pressman, uno de los mejores métodos para mantener la felicidad que experimentamos durante un viaje es revivir esos momentos en la rutina diaria. La profesora sugiere hacer una lista de las cosas que más disfrutamos en las vacaciones, como paseos en bicicleta, cenas familiares o tardes de lectura.

Prolongar la felicidad del descanso en la rutina diaria mejora el bienestar, sugiere Sarah Pressman (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, recomienda encontrar una versión pequeña de esos momentos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si durante las vacaciones disfrutaste del ciclismo, podrías comenzar a salir a andar en bicicleta una vez a la semana.

El valor de la gratitud y el cambio de perspectiva

Suzanne B. O’Brien, una ex enfermera de hospicio, ofrece una reflexión profunda sobre cómo aprender a ser agradecido por las rutinas cotidianas. O’Brien destaca que muchas personas, al estar cerca de la muerte, lamentan las pequeñas cosas que solían hacer en su vida diaria, como preparar panqueques un sábado por la mañana.

Para recordar ser agradecidos, sugiere un simple ejercicio: en lugar de decir “tengo que ir al gimnasio”, se puede cambiar nuestra forma de pensar y decir “tengo la oportunidad de ir al gimnasio". Este pequeño ajuste en nuestra mentalidad puede hacer una gran diferencia en cómo se percibe y se valora la vida cotidiana.

La gratitud por las tareas cotidianas transforma la percepción del día a día, según Suzanne O'Brien (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención plena y apreciación por lo cotidiano

Mike Massimino, astronauta y autor de Moonshot: A NASA Astronaut’s Guide to Achieving the Impossible, ofrece un consejo único basado en su experiencia en el espacio.

Recuerda cómo la ausencia de clima en el espacio le enseñó a valorar lo que a menudo damos por sentado en la Tierra. A pesar de las condiciones extremas en la Tierra, Massimino aprendió a apreciar los pequeños detalles, como sentir la lluvia en su cara.

Para él, incluso el día más lluvioso es un recordatorio de lo afortunados que son las personas de estar en este planeta. Según Massimino, cultivar una actitud de atención plena hacia las cosas que a menudo se dan por sentadas puede enriquecer profundamente nuestra experiencia diaria.

Valorar detalles como la lluvia puede enriquecer las experiencias diarias, sostiene el astronauta Mike Massimino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un recordatorio de que el planeta está vivo y de cuán afortunado soy de estar en él”, afirma.

Finalmente, Cher, la icónica cantante y actriz, ofreció alguna vez un consejo poderoso para manejar las preocupaciones cotidianas: “Si no importa dentro de cinco años, no importa”. Esta máxima sencilla puede ayudar a poner en perspectiva muchos de los problemas menores que se enfrentan cada día y ayudar a tomar decisiones más claras sobre lo que realmente merece atención.