América Latina

Honduras registra más de 640 incendios forestales y más de 30 mil hectáreas afectadas

Las autoridades mantienen una intensa lucha contra los siniestros que afectan distintas regiones de Honduras, mientras brigadas de bomberos trabajan para evitar que el fuego continúe consumiendo áreas boscosas y poniendo en riesgo comunidades cercanas

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El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 300 emergencias forestales a nivel nacional. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)
El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 300 emergencias forestales a nivel nacional. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Sergio Madrid, informó que al menos 640 incendios forestales se han reportado a nivel nacional, provocando graves afectaciones en miles de hectáreas de bosque en distintas regiones del país.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), más de 30 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades debido al impacto ambiental y al riesgo que representan los incendios para las comunidades cercanas.

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Madrid explicó que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, sumadas a las acciones provocadas por pirómanos, han contribuido al incremento de estos siniestros en diferentes sectores del territorio hondureño.

“Sí, es correcto, según las cifras que mantiene el Instituto de Conservación Forestal, aproximadamente 640 incendios forestales a nivel nacional y más de 30 mil hectáreas de bosques, zonas que han sido afectadas”, manifestó el portavoz bomberil.

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Bomberos trabajan intensamente para controlar incendios activos en Francisco Morazán. (Foto: Bomberos de Honduras)
Bomberos trabajan intensamente para controlar incendios activos en Francisco Morazán. (Foto: Bomberos de Honduras)

Bomberos han atendido más de 300 incendios

El representante del Cuerpo de Bomberos destacó que la institución ha tenido una participación activa en la atención de las emergencias forestales, logrando intervenir en más de 300 incendios desde el inicio de la temporada seca.

Según detalló, para combatir las llamas se ha desplegado personal especializado, unidades contra incendios y equipo logístico en distintas zonas del país, en coordinación con otras instituciones del Estado.

“Quiero decirle que, como institución benemérita, nosotros hemos atendido más de 300 incendios de estos 640 que le estamos hablando, utilizando todo el recurso humano, nuestro equipo para poder controlar estos incendios día a día, junto con las demás instituciones”, expresó Madrid.

Las autoridades han reiterado que muchos de los incendios son provocados de manera intencional, lo que agrava aún más la crisis ambiental que enfrenta Honduras cada año durante la temporada de verano.

Las altas temperaturas han favorecido la propagación de incendios en varias regiones del país. (Foto: Bomberos Honduras)
Las altas temperaturas han favorecido la propagación de incendios en varias regiones del país. (Foto: Bomberos Honduras)

Uno de los incendios que más preocupa actualmente a las autoridades se mantiene activo en el departamento de Francisco Morazán, específicamente en el sector de Zambrano.

De acuerdo con el informe brindado por los bomberos, el siniestro se localiza en la comunidad de La Chorrera, cerca de la represa El Coyolán, donde cuadrillas continúan realizando labores intensivas para evitar que el fuego siga propagándose.

“Bueno, el incendio que está activo principalmente en Francisco Morazán es aquí en el sector de Zambrano, principalmente en un lugar denominado La Chorrera, esto es cerca de la represa El Coyolán, donde estamos haciendo todos los refuerzos por controlar y extinguir este incendio”, explicó el portavoz.

Los cuerpos de socorro han advertido que las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca, favorecen la rápida expansión de las llamas y dificultan las labores de control.

Las labores de extinción se realizan junto a otras instituciones del Estado. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
Las labores de extinción se realizan junto a otras instituciones del Estado. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Los incendios forestales representan una de las principales amenazas ambientales en Honduras, ya que provocan la pérdida de cobertura boscosa, afectación a la fauna silvestre, contaminación del aire y daños a las fuentes de agua.

Especialistas han advertido que la destrucción de bosques también incrementa el riesgo de sequías, erosión del suelo y deslizamientos durante la temporada lluviosa.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas agrícolas no controladas y denunciar a las personas que provoquen incendios de manera intencional.

Asimismo, recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales y colaborar con las instituciones de socorro en caso de emergencias forestales en sus comunidades.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos continúa desplegado en distintos puntos del país intentando contener los incendios activos y minimizar los daños ecológicos provocados por esta temporada crítica.

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