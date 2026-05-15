Una foto de la CIA expuso por primera vez a Ramón Romero Curbelo, el jefe de la inteligencia de la dictadura cubana

El director de la CIA, John Ratcliffe (izquierda), junto a Ramón Romero Curbelo, el jefe de la inteligencia de la dictadura cubana. (Agencia Central de Inteligencia)

El general de brigada Ramón Romero Curbelo, identificado como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fue reconocido públicamente en las fotografías que la propia CIA difundió en X sobre la reunión celebrada este jueves en La Habana entre el director de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, y altos funcionarios cubanos.

La identificación fue realizada por Miguel Cossío, del Museo Estadounidense de la Diáspora Cubana, a partir de las imágenes oficiales en las que los rostros de los participantes cubanos aparecían difuminados. “Este es el General Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del régimen cubano. La comunidad de exiliados cubanoamericanos sabe muy bien quién es”, escribió Cossío en su cuenta de X.

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John Ratcliffe, director de la CIA, asiste a una reunión en La Habana, Cuba, el 14 de abril de 2026, para mantener conversaciones con funcionarios del régimen cubano. (Agencia Central de Inteligencia)

Romero Curbelo figura como el “10 de Picas” en The Cuban Deck, también conocido como La Baraja Castrista, proyecto lanzado en febrero de 2026 por el Museo Americano de la Diáspora Cubana y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que reúne a 56 figuras del poder cubano siguiendo el modelo de las cartas de “más buscados” empleadas por el ejército estadounidense en Irak.

Según informó la dictadura, el director de la CIA se reúne con altos cargos en La Habana

La visita de Ratcliffe a Cuba —aparentemente solo la segunda de un director de la CIA desde la revolución de 1959, según Reuters— tuvo como propósito central transmitir un mensaje del presidente Donald Trump: Estados Unidos está dispuesto a dialogar sobre asuntos económicos y de seguridad, “pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según confirmó un funcionario de la agencia a Reuters bajo condición de anonimato.

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El encuentro incluyó reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y figura vinculada a la seguridad del Estado, y con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, según confirmaron fuentes de ambas administraciones a Reuters y a The Associated Press (AP). Rodríguez Castro, quien nunca ha ocupado un cargo gubernamental formal, se desempeñó como guardaespaldas de su abuelo y luego dirigió el equivalente cubano del Servicio Secreto; en febrero mantuvo un encuentro reservado con el secretario de Estado Marco Rubio en los márgenes de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Kitts, según la AP.

Un avión del gobierno estadounidense permanece en la pista antes de despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Cuba divulgó primero la visita mediante un comunicado en el que señaló que las conversaciones se desarrollaron “en un contexto de relaciones bilaterales complejas” y que ambas delegaciones subrayaron su interés en la cooperación entre organismos de seguridad. La delegación cubana sostuvo que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y cuestionó su permanencia en la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo, de acuerdo con la AP.

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La reunión se produjo mientras Cuba atraviesa un colapso del sistema eléctrico agravado por el bloqueo de combustible impuesto por Washington. El ministro de Energía y Minas cubano declaró que el país se quedó sin diésel ni fueloil y que la red eléctrica entró en un estado “crítico”, según Reuters. La noche del miércoles, cortes de luz de 24 horas o más se extendieron por zonas de La Habana, desatando protestas generalizadas y comprometiendo el suministro de alimentos.

El ex dictador cubano Raúl Castro REUTERS/Norlys Pérez

Trump amenazó en enero con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, medida que profundizó una crisis económica ya deteriorada, con reducción de jornadas laborales y pérdida de alimentos por el cese de refrigeración. El Departamento de Estado reiteró esta semana que Washington está dispuesto a entregar USD 100 millones en asistencia humanitaria y acceso a internet satelital, condicionado a que el Gobierno cubano lo permita.

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En la reunión también se abordaron la cooperación en inteligencia y la posición de que Cuba “no puede seguir siendo un refugio para adversarios en el Hemisferio Occidental”, según el funcionario de la CIA citado por Reuters, quien no precisó a qué adversarios se refería. El mismo funcionario trazó un paralelo con Venezuela, donde la hostilidad cedió paso a una cooperación incipiente tras la operación militar estadounidense de enero que depuso a Nicolás Maduro y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico —Maduro se declaró inocente—.

Ratcliffe visitó Venezuela después de dicha operación y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Trump había advertido que Cuba “es la siguiente” tras Venezuela. Los contactos entre funcionarios de ambos países se remontan al menos a una reunión presencial celebrada el 10 de abril en La Habana, y los vuelos del gobierno estadounidense registrados en el marco de estos encuentros son los primeros en aterrizar en la isla fuera de la Base Naval de Guantánamo desde 2016.

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