El Salvador

La digitalización del Centro Nacional de Registros reduce a un día los trámites de propiedad en El Salvador

Los nuevos procedimientos permiten a usuarios realizar inscripciones de operaciones inmobiliarias con mayor rapidez y sin cargos extra, como parte de una estrategia para impulsar la eficiencia y la transparencia en el sector registral

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Las nuevas herramientas tecnológicas han cambiado la experiencia de quienes buscan registrar inmuebles, haciendo más sencilla la gestión y ahorrando tiempo valioso para toda la industria (Foto cortesía CNR)
Las nuevas herramientas tecnológicas han cambiado la experiencia de quienes buscan registrar inmuebles, haciendo más sencilla la gestión y ahorrando tiempo valioso para toda la industria (Foto cortesía CNR)

El Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador reportó este jueves una reducción drástica en los tiempos de inscripción de operaciones inmobiliarias, que ahora pueden completarse en 24 horas y sin costos adicionales, según informó el director ejecutivo de la entidad, Camilo Trigueros, durante la inauguración de ExpoBienes El Salvador.

La digitalización implementada en los procesos registrales permitió que la inscripción de compraventas, que anteriormente requería hasta 35 días, y la gestión de hipotecas, que solía demorar una semana, se realicen en un solo día.

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Según Trigueros, el año pasado el mercado inmobiliario registrado en el CNR cerró con un valor de 4,212 millones de dólares. “En el pasado, la compraventa de inmuebles tardaba 35 días en inscribirse. Una hipoteca tardaba una semana en inscribirse y cancelarla tomaba el mismo tiempo.

Ahora se hace en 24 horas y sin pagar costos adicionales. Eso forma parte de la digitalización y dinamización que se nos pidió a los funcionarios”, aseguró durante el evento.

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Trigueros también presentó una proyección sobre la demanda de servicios del CNR para los próximos años. De acuerdo a los datos institucionales presentados en ExpoBienes, en 2021 se gestionaron 1.093 millones de servicios, cifra que aumentó a 1,183 millones en 2022, es decir, un alza del 8.2%. Para 2023, la demanda alcanzó los 1,247 millones de servicios, mientras que en 2024 se estiman 1.338 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 7.3%. La proyección para 2025 apunta a 1,487 millones de servicios, lo que supondría un alza de 11.1% respecto al año anterior.

La estrategia de modernización del CNR permitió agilizar los trámites y facilitar el acceso al registro de la propiedad, herramienta considerada clave para el dinamismo del sector inmobiliario en El Salvador.

Según la información de ExpoBienes, la digitalización y la eliminación de costos adicionales buscan fortalecer la transparencia y la eficiencia institucional.

Autoridades y participantes analizan el impacto de la modernización registral en el valor, acceso y movimientos futuros del rubro nacional (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presiencia)
Autoridades y participantes analizan el impacto de la modernización registral en el valor, acceso y movimientos futuros del rubro nacional (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presiencia)

Según datos del CNR en los primeros meses de 2026 se inscribieron 25,381 inmuebles en El Salvador, con un valor equivalente a USD720 millones, según confirmó Trigueros.

La reactivación de las zonas residenciales previamente afectadas por la violencia, junto con la participación de inversionistas nacionales, extranjeros y miembros de la diáspora salvadoreña, ha favorecido este repunte en el sector inmobiliario, de acuerdo con el directivo del CNR.

En 2025, se registró un total de 151,567 transferencias de dominio, superando los USD4,212 millones en movimiento inmobiliario, según el estudio oficial de la institución. El crecimiento interanual de las transferencias alcanzó 13%, impulsado principalmente por la recuperación de la seguridad y el interés de ciudadanos residentes en el extranjero.

La mayoría de las transferencias corresponde a operaciones de compraventa, aunque también se reportan donaciones y herencias. Un análisis interno del CNR reveló que en años previos las zonas bajo control de pandillas apenas registraban actividades inmobiliarias, ya que la ausencia de compradores y el temor dificultaban cualquier transacción.

Bajo el liderazgo de Trigueros, los servicios brindados por el CNR superan proyecciones anuales y abren posibilidades para propietarios y desarrolladores. El efecto de las reformas en el sector aún deja grandes interrogantes (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Bajo el liderazgo de Trigueros, los servicios brindados por el CNR superan proyecciones anuales y abren posibilidades para propietarios y desarrolladores. El efecto de las reformas en el sector aún deja grandes interrogantes (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Sobre el evento. La edición de ExpoBienes El Salvador reunió a representantes del sector inmobiliario, autoridades y público interesado en un espacio de intercambio sobre tendencias y proyecciones del mercado nacional. La presentación de las cifras y los nuevos tiempos de respuesta del CNR se enmarcan en el esfuerzo de la administración pública por mejorar la competitividad y la confianza en los procesos registrales.

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