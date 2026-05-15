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Juan Posite, referente de la cultura sneaker: “Las zapatillas que usamos dicen mucho más que una moda”

El youtuber compartió en Infobae a la Tarde cómo el coleccionismo, la reventa y el impacto de artistas y deportistas convirtieron al calzado deportivo en un símbolo de identidad, pertenencia y refugio económico para miles de jóvenes

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En una entrevista en Infobae a la Tarde, el youtuber Juan Posite, referente del mundo sneaker, relató cómo el coleccionismo y la reventa de zapatillas transformaron el consumo juvenil, fusionando moda, música y deporte en un fenómeno que redefine la identidad urbana

Durante su paso por el estudio, Juan Posite contó el origen de su apodo y cómo la cultura de las zapatillas se expandió en Argentina. “El sneaker game creció muchísimo en los últimos años. Muchos jóvenes encontraron un refugio para el poder adquisitivo en el coleccionismo y el tradeo”, explicó.

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El sneaker game como refugio y fenómeno económico

Juan Posite detalló el impacto económico de la subcultura sneaker, especialmente durante los años de alta inflación: “En la pandemia, una zapatilla que valía 180 dólares pasó a valer 2.000 dólares. El único trabajo era hacer la fila virtual y venderla. No hay ningún activo financiero que genere ese rendimiento”.

(Infobae en Vivo)
El valor emocional y la nostalgia juegan un papel central en la cultura sneaker, donde cada modelo puede convertirse en el 'santo grial' personal (Infobae en Vivo)

Sobre su colección personal, reveló: “Tengo más de 500 zapatillas. Muchas ni las uso, algunas son para coleccionar, otras tienen valor sentimental, como una colaboración con Yu-Gi-Oh! o las de la banda Korn”.

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Consultado sobre el valor de los pares más exclusivos, mencionó: “Pagué 400 dólares por unas de Kobe Bryant y hoy pueden valer 2.000. Pero nunca compré para sacar plata, siempre por gusto”.

Posite reconoció que en el último año y medio el furor disminuyó: “Antes salía un modelo y volaba. Hoy salen, quedan en el local y a veces están en descuento. Bajó la necesidad de comprar compulsivamente; creo que es algo que nos pasó a todos los que estamos en el sneaker game”.

Moda, masculinidades y el cruce con el universo cultural

Uno de los aspectos más destacados fue el análisis sobre la moda y el género: “El sneaker game fue una puerta de entrada para que los hombres jueguen con la ropa. Antes era: ‘Me pongo las zapas y veo con qué lo complemento’. Ahora importa más el pantalón, la prenda que viste bien; las zapatillas pueden ser simples”.

(Infobae en Vivo)
El coleccionismo y la reventa de zapatillas surgen como refugio económico ante la alta inflación y cambian el consumo juvenil (Infobae en Vivo)

Resaltó cómo figuras de la música urbana y el streaming, como Duki y Coscu, influyeron en la masificación: “Muchos entraron por querer tener las zapatillas de tal artista. Hoy priorizan otros accesorios o prendas de diseño”.

Zapatillas, política y la identidad urbana

El staff de Infobae a la Tarde exploró junto a Posite cómo las zapatillas y la ropa deportiva se convirtieron en elementos de status y hasta de identidad política.

El fenómeno de la nostalgia y el valor emocional fue otro eje de la charla: “Las zapatillas evocan recuerdos, emociones. Cada uno tiene su ‘santo grial’, ese modelo soñado al que no puede acceder. El ejemplo es la de Volver al Futuro, que puede costar 25 mil dólares, pero nadie las usa”.

En el cierre, Posite reflexionó: “No conozco una persona a la que no le gusten las zapatillas. Todos, en algún momento, buscamos ese par especial. Pero la cultura sneaker se transformó y hoy la identidad va mucho más allá del calzado”.

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