Los 3 pasos que recomienda el catedrático de Harvard Arthur Brooks para lograr la calma emocional

Arthur Brooks detalla cómo reconectar cuerpo y mente frente a adversidades cotidianas

Un día puede torcerse desde temprano: el café se derrama, hay demoras en el tránsito y una crítica inesperada en el trabajo dispara el mal humor. Para Arthur Brooks, catedrático de Harvard y referente global en temas de felicidad, este tipo de acumulación de frustraciones es más que una coincidencia: es un patrón emocional que puede ser interrumpido si se toman decisiones conscientes.

Brooks, economista, sociólogo y autor de libros como Build the Life You Want, se ha dedicado en la última década a estudiar cómo las personas pueden alcanzar una vida más plena aun en medio del caos cotidiano. Desde su cátedra en la Escuela Kennedy y su columna semanal en The Atlantic, ha logrado combinar neurociencia, filosofía y experiencia práctica para enseñar algo esencial: no se trata de evitar el sufrimiento, sino de elegir cómo responder a él.

Efecto bola de nieve emocional

En su análisis compartido en sus redes sociales, Brooks advierte que lo que muchas veces se percibe como “un mal día” es, en realidad, una acumulación de microeventos negativos que van erosionando el ánimo. Quemar las tostadas, perder el colectivo o recibir una crítica en un momento sensible no son hechos graves por separado, pero juntos pueden generar una sensación de caos. Y lo más peligroso: una falsa percepción de que se ha perdido el control.

“La gente piensa que la felicidad depende de lo que le pasa. Pero en realidad, depende de cómo reacciona a lo que le pasa”, insiste Brooks en sus conferencias. Esa es la base de su propuesta: reconectar con uno mismo en tres niveles —cuerpo, emociones y mente racional— para detener el espiral negativo antes de que escale.

Paso 1: Activar el cuerpo

Para Brooks, el cuerpo es el punto de partida. “No se puede pensar bien si el cuerpo está tenso o saturado de estrés”, afirma. Su primera recomendación es simple pero poderosa: salir a caminar durante 30 minutos, sin el móvil. La clave está en desconectarse de los estímulos digitales y permitir que el cuerpo libere endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales del cerebro.

Este paso se apoya en investigaciones que muestran cómo la actividad física sostenida reduce el cortisol —la hormona del estrés— y mejora el estado de ánimo. No se trata de un entrenamiento intenso, sino de un movimiento consciente que ayude a despejar la mente y aliviar la tensión acumulada. “El enojo se siente en el cuerpo antes de ser un pensamiento”, explica Brooks, y por eso es allí donde empieza el proceso de regulación.

Técnicas prácticas de un experto en felicidad para gestionar emociones negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: Afrontar las emociones

Una vez que el cuerpo se ha calmado, Brooks propone mirar de frente aquello que molesta. “No estás roto. Solo estás teniendo un mal día”, dice. En lugar de evadir las emociones con distracciones —como redes sociales, comida o series—, recomienda hacer una pausa y escribir cinco cosas que están molestando en ese momento.

Este ejercicio de introspección no busca solucionar los problemas de inmediato, sino permitir que la persona se reconozca en lo que siente. El simple acto de escribir ayuda a organizar el pensamiento, reducir la ansiedad y abrir una puerta a la comprensión emocional. Para Brooks, no hay bienestar sin verdad emocional: negar el malestar solo lo prolonga.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Entrenar la mente hacia lo positivo

El paso final consiste en equilibrar la balanza mental: buscar motivos para agradecer, incluso en un mal día. Aunque parezca forzado, Brooks insiste en que entrenar la atención hacia lo positivo tiene un efecto acumulativo y comprobable. “Tu cerebro puede aprender a enfocarse en lo bueno”, explica.

Nervio vago, Anatomia, Cuerpo Humano, Biologia, sistema nervioso, ciencia, salud, conexión, cuerpo, mente. nervios, representación, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio consiste en anotar, cada día, al menos tres razones por las que se siente gratitud. Pueden ser simples: desde tener salud hasta disfrutar de una conversación o poder caminar por la calle. Según Brooks, este hábito reprograma la mente para salir del bucle de negatividad y reconocer que, incluso en medio de la adversidad, existen elementos valiosos que sostienen el bienestar.