El arte de pedir perdón: nueve tipos de disculpas y cómo reconocer su autenticidad

Una disculpa genuina requiere más que palabras, plantea la experta Audra Nuru (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decir “perdón” es un acto tan común que muchas veces se convierte en una fórmula vacía. Sin embargo, no todas las disculpas son iguales. Algunas cargan con la fuerza de la reparación genuina; otras son gestos automáticos o incluso agresivos.

Audra Nuru, profesora de estudios de comunicación y familia en la Universidad de St. Thomas, propone una tipología para identificar las formas más frecuentes de disculparse y promover así una comunicación más auténtica y significativa, revela Time.

1. La disculpa genuina: el estándar de oro

Es la forma más completa y emocionalmente honesta de pedir perdón. Implica asumir plena responsabilidad por el daño causado, expresar remordimiento sincero y comprometerse a no repetir la conducta. Se caracteriza por frases como: “Sé que te lastimé, perdón de verdad. Ojalá no lo hubiera hecho y no volverá a suceder”.

Según Nuru, lo que distingue a esta disculpa es la empatía real del emisor y la voluntad explícita de enmendarse. “Es el estándar de oro porque es la más difícil de ofrecer”, afirma.

2. La disculpa por cortesía: reconocer sin asumir

Este tipo de perdón aparece cuando alguien busca mostrar consideración ante una molestia, pero sin admitir culpa ni intención de corregir su comportamiento.

Es habitual en ambientes laborales o situaciones sociales. Un ejemplo típico sería: “Perdón por el aviso con tan poco tiempo, pero necesitaré que te quedes hasta tarde”.

"Perdón por el aviso con poco tiempo" ilustra excusas sin compromiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Nuru, esta fórmula responde a normas de convivencia, pero no implica una transformación en la conducta futura. “Están señalando con cortesía la interrupción que causan, y probablemente sí se sientan mal, pero no están diciendo que no lo volverán a hacer”.

3. La disculpa empática: compartir el dolor

Se ofrece para acompañar emocionalmente a alguien que sufre, aunque quien la emite no haya causado el problema. Frases como “siento mucho que estés pasando por esto” expresan apoyo y disposición a compartir la carga emocional.

“Queremos ofrecer consuelo, incluso si no causamos el dolor”, explica Nuru. Esta disculpa busca mostrar solidaridad y disponibilidad emocional, más que rectificar un error.

4. La disculpa de aclaración: cortesía funcional

Ocurre cuando alguien no entendió o no escuchó correctamente algo y pide que se repita, sin implicar culpa. Puede sonar así: “Perdón, ¿podrías repetir lo de la fecha de entrega? No lo escuché bien”.

“No se trata de remordimiento”, aclara Nuru. “Es una fórmula educada para indicar que necesitamos que nos repitan algo”.

5. La disculpa explicativa: justificación antes que remordimiento

En lugar de asumir responsabilidad, esta forma busca explicar el contexto que llevó a un error o a una acción reprochable. Un ejemplo: “Perdón por haber llegado tarde, pero el tráfico estaba imposible por un accidente”.

Las excusas desplazan la atención hacia factores externos, no internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Nuru, se utiliza la palabra “perdón” como una fórmula, pero el enfoque se traslada de la acción propia al entorno. “El discurso cambia rápidamente del ‘perdón’ a la justificación externa”.

6. La disculpa condicional: evasión emocional

Pocas formas de disculpa generan tanto rechazo como esta, que delega la existencia del daño en la reacción del otro. “Perdón si te ofendí” o “Perdón si estás molesto” son frases comunes de este tipo.

La experta lo explica así: “La disculpa se vuelve dependiente de cómo se siente la otra persona, en vez de que el hablante reconozca un daño intrínseco en sus acciones”. Suelen percibirse como insuficientes o poco sinceras.

7. La disculpa confrontativa: el sarcasmo como arma

En lugar de calmar las aguas, estas disculpas las agitan. Se utilizan con ironía, con tono burlón o incluso con gestos hostiles. Ejemplos como “Perdón, ¿tengo que adivinar lo que pensás?” acompañados de una mirada altiva o un suspiro profundo son comunes.

Nuru advierte que estas disculpas esconden resentimiento y tienen como fin incomodar al receptor. Aunque sea difícil reaccionar en el momento, sugiere abordar el tema más adelante para expresar cómo afectaron esas palabras.

8. La disculpa de duda: incredulidad disfrazada

Se usa para expresar escepticismo, fingiendo haber entendido mal lo que se dijo. Por ejemplo: “Perdón, ¿dijiste que tu gato tiene una cuenta de Instagram rentable?” o “¿Perdón, ganaste la lotería y conociste a Brad Pitt el mismo día?”

“Es una táctica para cuestionar la afirmación del otro”, dice Nuru. Aunque se formula como una disculpa, en realidad transmite juicio y sospecha.

9. La disculpa amortiguadora: inseguridad disfrazada de cortesía

Expresarse con seguridad puede ayudar a superar el temor a parecer demandante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal vez la más frecuente en la vida cotidiana. Se utiliza para suavizar solicitudes razonables, por miedo a parecer demandante: “Perdón por molestarte, ¿puedes ayudarme?”.

“Las personas a veces no se dan cuenta de que se disculpan en exceso”, afirma Nuru. Este hábito puede indicar falta de confianza o temor a incomodar. Como gesto de apoyo, ella suele animar a quienes lo hacen a “ocupar su espacio” y afirmar su derecho a expresarse.

La intención define la disculpa

Audra Nuru sostiene que entender las distintas formas de disculparse permite ser más intencionales y honestos en nuestras relaciones. Pedir perdón puede ser una herramienta de reparación poderosa, pero solo si va acompañada de empatía, responsabilidad y voluntad de cambio.

“No se trata de usar la palabra ‘perdón’ por rutina, sino de pensar qué tipo de mensaje queremos transmitir realmente”, concluye la especialista.

En tiempos de comunicación acelerada y relaciones frágiles, distinguir entre una disculpa vacía y una sincera puede marcar la diferencia entre la ruptura y la reconstrucción de un vínculo.