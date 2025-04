Día Mundial del Malbec: 20 etiquetas del vino que mejor representa a la Argentina

El Malbec argentino sigue consolidándose como motor de exportaciones, alcanzando USD 429,75 millones en ventas durante 2024, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura

El Malbec, varietal ícono de la Argentina, en 2024 alcanzó los USD 429.75 M (FOB) exportados, según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Esto demuestra que es el motor de las ventas en los mercados clave para el vino nacional.

En el marco de los festejos por el “Malbec World Day”, el Malbec Argentino continúa siendo protagonista indiscutido de la escena vitivinícola nacional, manteniéndose como la variedad de mayor superficie, producción y exportaciones.

De una superficie de 184.335 hectáreas cultivadas con variedades aptas para elaboración, 47.064,1 ha corresponden a Malbec, lo cual representa el 25.5% y el 42% de la superficie de uvas tintas, de acuerdo con el Informe Anual de Superficie 2024 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Base de datos congelada al 31/12/2024).

Esto supone un incremento del 51.6% de la superficie cultivada del varietal en el país en relación con los datos del año 2010 (31.047 ha). Siendo la variedad, por lejos, que más ha crecido desde el comienzo del milenio. De las 18 provincias argentinas que registran viñedos de Malbec (78% del país), Mendoza se mantiene al frente del ranking con mayor superficie del varietal con el 84,69% (39.856,4 ha), seguida de San Juan con el 6.08% (2.861,9 ha), y Salta con el 3.64% (1.714,3 ha).

Por su parte, La Rioja (2,05%), Neuquén (1,19%), Catamarca (0,78%) y Río Negro (0,73%) suman en conjunto el 5% del Malbec del país. A su vez, esto refleja una de las características diferenciales de la variedad: su capacidad de adaptabilidad a distintos terruños, y sus aptitudes enológicas para poder lograr vinos de calidad en diversos paisajes.

Esta es la primera clave de su éxito. Porque para ser referente de una categoría una uva debe poder ser protagonista de buenos vinos en todos los segmentos de precio, desde el más económico hasta el de más alta gama. Y el Malbec lo ha logrado.

Porque no solo se conciben con el vino de consumo diario con atributos de fruta y texturas amables, sino que también es el vino que ya ha logrado varios 100 puntos de la prensa internacional, confirmando así sus capacidades enológicas, cuando se trata de vinos que nacen de la viticultura de precisión y con un manejo en bodega con la menor intervención posible.

Porque los grandes vinos nacen de grandes lugares, y son los hacedores los que deben observar, aprender y tomar las decisiones para lograr embotellar el carácter de un lugar. Ya que eso es lo que más diferencia a un buen vino.

Por eso, a la pregunta de ¿qué viene después del Malbec? muchos responden: más Malbec. Porque lejos de pretender homogeneizar la propuesta vínica nacional, lo que se busca es posicionarse en el mundo con algo que el mundo no tiene. Además, el Malbec no es solo original, sino que ha demostrado que puede competir de igual a igual con los mejores vinos del mundo.

Y, como si eso fuera poco, el conocimiento que se tiene del Malbec es poco respecto de lo que se puede seguir aprendiendo. Esto garantiza un potencial inimaginable. Y si a eso se le suma que no se trata de una cepa autóctona y poco conocida, sino de una noble, con historia y de origen muy reconocido (Burdeos, Francia), se podría decir que el futuro es muy promisorio.

El destino quiso que el Malbec encontrara su segundo hogar en la Argentina, y se afianzara casi en silencio durante 150 años. Hoy, si las condiciones económicas del país lo ayudan, puede convertirse en una categoría de vinos con una demanda global importante.

El negocio de apostar al Malbec

Está claro que el Malbec es “la locomotora” de la industria vitivinícola argentina. En términos de producción, el Malbec lidera la lista de variedades con 4.024.101 qq, lo cual representa el 21.9% del total de uvas destinadas a elaboración y, más específicamente, el 41.5% de las tintas para elaboración, según el Informe Anual de Cosecha y Elaboración 2024 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Base de datos congelada al 01/09/24).

Una vez más Mendoza se ubica primera en producción con 3.459.719 qq (85.97% del total del Malbec producido en el país), que significa el 25.58% del total general de uva producida en esa provincia. Segunda se ubica San Juan con 300.183 qq (7.46%), y en tercer lugar La Rioja con 91.498 qq (2.27%), seguida muy de cerca por Salta con 90.759 qq (2.26%).

Que sea una variedad que se produce en la mayoría de las regiones vitivinícolas del país, no hace más que reafirmar su condición de liderazgo, más allá de su potencial.

Otra de las claves de su éxito está en las ventas. Y si bien es cierto que es el más producido, también que es el más vendido y, por ende, el más elegido por el consumidor. Esta se da porque el Malbec siempre cae bien parado y gusta a la primera copa. Es un vino expresivo, tanto de aromas como de sabores, con un carácter frutal y especiado que es fácil de apreciar, más allá de ser agradable.

Y sus taninos (que dan las sensaciones táctiles en su paso por boca), suelen ser amables, tanto de los vinos para consumo joven como de los vinos pensados para la guarda. Ya que sus firmezas siempre son más dóciles que las de sus pares Cabernet (Sauvignon y Franc), Merlot, Syrah, Tannat y Petit Verdot, por ejemplo. Solo los Pinot Noir y los Criolla pueden ganarle en suavidad, pero el paso por boca del Malbec es más consistente.

Años de innovación e investigación han impulsado una nueva era de Malbec elegantes, refinados y sutiles. Cada expresión de Malbec es diversa, lo que hace que sea a la vez único y múltiple: único en su categoría y múltiple en sus expresiones.

Parte de la evolución del Malbec también involucra su uso en varios de los mejores blends argentinos, cuya excelencia los ha convertido en nuevos íconos de la vitivinicultura argentina, y en la preparación de cócteles y vermuts, en línea con las tendencias de consumo de generaciones más jóvenes que buscan opciones creativas y refrescantes.

Y si bien la diversidad que ofrece el Malbec es clave, para consagrarse es más importante que sigan apareciendo esos Malbec que hablan por sí solos, y que llegan al tope de los rankings. Porque ahí es donde se alcanza el prestigio, que luego derrama en todos los demás vinos. Y esto es lo que puede potenciar las ventas, primero del Malbec y luego de las demás categorías.

Porque el consumidor de vinos no se aferra a un solo vino, sino que busca permanentemente y, en base a sus preferencias, va armando su selección.

Por eso, el Malbec termina siendo la puerta de entrada para todo el vino argentino, pensando más en un consumidor internacional. Es por ello que también hay que tener otros buenos tintos y blancos para seguir creciendo.

En lo que refiere al alcance del Malbec en el mercado externo, 118 países recibieron al menos un envío en 2024. De enero a diciembre del año pasado se exportaron en total 1.269.488,82 hectolitros de Malbec como monovarietal, lo que equivale a 429.75 M de dólares (FOB) según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Sistema Informático Malvina), posicionando un año más al varietal como el más exportado de Argentina.

Esto implica un incremento cercano al 4.8% tanto en volumen como en valor respecto de las exportaciones en 2023. De esas cifras, el Malbec fraccionado representa el 69% en volumen, con 872.790,38 hl exportados y el 90% en valor, con USD 386.82 millones (FOB), (INV - datos provisorios 2024).

En la categoría de vino fraccionado, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la variedad (USD 129.49 M FOB), seguido por el Reino Unido (USD 55.37 M FOB), Brasil (USD 44.66 M FOB) y Canadá (USD 28.42 M FOB). El top 10 lo completan México, Países Bajos, Colombia, Perú, Suiza e Irlanda.

Todo esto refleja que ya hay un camino recorrido, pero también que se puede mejorar. El vino ya hizo un gran trabajo y lo sigue haciendo. Ahora falta que las condiciones macro del país le permitan a la industria salir más fuerte a comunicar y mostrar los vinos argentinos al mundo, siempre con el Malbec como bandera.

Una celebración que crece

Creado por Wines of Argentina (WofA) el 17 de abril del 2011, el festejo por el Malbec World Day (MWD) logró posicionarse como un hito histórico que marcó un punto de inflexión en la promoción del Vino Argentino en el mundo y forma parte del calendario de eventos internacionales.

Su éxito llevó a que el MWD se replique también dentro de nuestro país, con celebraciones en distintos puntos del territorio nacional. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2030.

Manteniendo el espíritu de las celebraciones anteriores, la edición 2025 busca seguir resaltando la diversidad del Malbec Argentino para satisfacer los gustos diversos de consumidores también diversos y en constante cambio.

“Your Malbec”, el lema de este año, pone el foco en las preferencias, deseos y motivaciones de las personas a la hora de consumir Malbec Argentino, y la diversidad de formas en que lo disfrutan. No importa qué tipo de copa, vaso o recipiente se elija; importa la ocasión, la manera única en la que se vive el Malbec y cómo cada persona elige compartirlo con el mundo. Siempre hay un Malbec esperando para ser descubierto: Tu Malbec (Your Malbec).

“El Malbec World Day marcó un hito en la promoción del Vino Argentino a nivel mundial y, después de 15 años, nos llena de orgullo que la campaña se haya posicionado con solidez en la agenda internacional y nacional. Es una fecha esperada por retailers, prensa, consumidores y, por supuesto, por nuestras bodegas.

Es una instancia para que el mundo hable de Argentina, de la calidad de nuestros vinos, la diversidad de nuestros terroirs y para mostrar la evolución de un varietal que cada año se reinventa y sigue sorprendiendo. Y esa es la magia del Malbec”, expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.

Los festejos por el Malbec World Day pueden seguirse en canales digitales mediante los hashtags #MalbecArgentino y #MalbecWorldDay. Más información sobre en el sitio oficial https://malbecworldday.com/.

20 Malbec clave para el vino argentino

Mendoza

Pulenta Estate Malbec 2022

Bodega Pulenta Estate, Mendoza ($30.000)

El enólogo Javier Lo Forte viene combinando uvas de Agrelo (Finca La Zulema) y el Valle de Uco (Finca Don Antonio) desde hace varios años para elaborar este Malbec que sigue creciendo, manteniendo su esencia. De aromas algo frescos que recuerdan a frutas rojas y especias secas. De paladar fluido, es franco y con una frescura que resalta su carácter bien de Malbec e invita a otro trago. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 91

Viña Jardín de María 1910 Malbec 2021

Viña Jardín de María 1910, Las Compuertas, Luján de Cuyo ($35.000)

Elaborado con uvas de un pequeño viñedo de 4 hectáreas plantado en 1910, este Malbec habla tan bien del lugar como de la variedad. Tinto de aromas intensos en los que la fruta roja típica de la primera zona se luce con armonía. De paladar amable y trago consistente, es franco y largo, y en su final se aprecian elegantes notas de crianza. Un tinto con carácter propio y buen potencial. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 91,5

Conclave Nocturno Malbec 2020

Piccolo Banfi, Agrelo, Luján de Cuyo ($14.200)

Cómo su nombre lo indica, las uvas para elaborar este Malbec se cosechan de noche para preservar mejor la frescura natural de las uvas desde el momento de la cosecha hasta el comienzo de la fermentación. Es un buen exponente de Agrelo, de aromas generosos y frutados, con algo de especias. Buen volumen y paso mordiente, con la fuerza típica de la zona y una expresión nítida. Sobre el final de boca se aprecia la madera bien integrada. Por su trago amable y fresco, es ideal para disfrutar también en verano acompañando unas pastas o unas pizzas, más allá de las carnes asadas.

Puntos: 90

Casa Boher San Pablo Malbec 2021

Rosell Boher, San Pablo, Valle de Uco ($19.400)

La línea Fincas se sumó a la tradicional propuesta de varietales de la casa, ofreciendo un estilo más moderno y un carácter de lugar más definido. De aromas equilibrados y paladar franco, con leves dejos de crianza, pero gana el carácter de las frutas de baya. Suave y de buen volumen, con dejos herbales secos y un toque licoroso sobre el final, mordiente fino. Beber entre 2025 y 2026.

Puntos: 90,5

Trapiche Gran Medalla Malbec 2019

Trapiche, Mendoza, Los Árboles, Valle de Uco ($52.000)

Para elaborar este Malbec se eligen uvas de parcelas seleccionadas en Finca Las Piedras, Valle de Uco, y con los años el vino va sumando carácter de lugar a su tipicidad varietal. De aromas intensos y buen cuerpo, con notas de frutas negras maduras y la madera muy bien integrada. Los taninos se mantienen firmes y resaltan las notas de especias y de crianza en el final de boca. Beber entre 2025 y 2027.

Puntos: 91

Terrazas Parcel Los Cerezos Malbec 2020

Terrazas de los Andes, Las Compuertas, Luján de Cuyo ($102.500)

De la primera finca; la más antigua de Terrazas; plantada en 1929 en Las Compuertas, provienen las uvas para dar con este Malbec de aromas compactos y equilibrados, pero también con fuerza. Generoso en su fruta, más negra que roja, con dejos de frutas maduras. Una frescura integrada, con buen volumen y texturas finas. Y la crianza aportando leves dejos tostados sobre el final. Hay buen potencial en este vino al que la cosecha 2020 le vino bien, porque más allá de la madurez tiene fuerza y buen volumen. Y eso habla de un carácter propio. Beber entre 2025 y 2029.

Puntos: 94

Luigi Bosca De Sangre Malbec Valle de Uco 2021

Luigi Bosca, Valle de Uco ($27.500)

Malbec elaborado a partir de parcelas especialmente seleccionadas de Finca Los Miradores (Villa Seca) y Finca Miralejos (Paraje Altamira). Sin dudas, es un vino que refleja el lugar a través de sus aromas intensos a frutas de baya y hierbas silvestres. Su entrada en boca es equilibrada y sus taninos incipientes resaltan su carácter y expresión, con leves dejos de crianza que asoman al final. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 91,5

Benegas Single Vineyard Finca La Encerrada Malbec 2020

Bodega Benegas, Gualtallary, Valle de Uco ($36.400)

Este Malbec nace en la finca más nueva que ha incorporado Federico Benegas; sin embargo, el estilo del vino está marcado por su paladar y visión. De buen cuerpo y paso consistente. Curiosamente se lo siente joven aún, más allá la calidez de la añada, con un muy buen carácter de Malbec de Gualta, por la fruta negra, la frescura y vibrancia. Solo necesita un poco más de botella para que ganen equilibrio sus texturas. Beber entre 2025 y 2030.

Puntos: 92

Achaval Ferrer Finca Altamira 2021

Achaval Ferrer, Altamira, Valle de Uco ($160.000)

El enólogo Gustavo Rearte sabe muy bien el desafío que le implica, año tras año, revalidar el prestigio ganado por este vino a lo largo de más de 20 años. Y sigue siendo un referente, de la zona y de un estilo. Posee buen cuerpo y consistencia en su paso por boca, aunque no es muy carnoso. Sus taninos mordientes equilibran su carácter compacto de frutos negros. Con fuerza y elegantes notas de grafito sobre el final. Beber entre 2025 y 2031.

Puntos: 94,5

Raquis Los Parajes Gualtallary 2022

Raquis, Mendoza, Gualtallary, Valle de Uco ($205.000)

Con uvas de Gualtallary Monasterio, de las Lomas del Jaboncillo, se hace este vino que refleja un lugar y la añada. Eso explica que sus aromas sean más compactos que la añada anterior (2021). Su paladar está en sintonía, porque hay más carnosidad y una fruta más roja. Además, una mayor definición en nariz, y un paso por boca a puro equilibrio entre volumen, frescura y tensión. Los taninos afinados resaltan un poco las notas de cedro en el final de boca. Se nota que tiene mucho para dar. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 95

La Cautiva Malbec 2022

Michelini I Muffato, Gualtallary, Valle de Uco ($85.800)

Luego de una primera añada que no los convenció (2015), nació La Cautiva en la 2016. Este vino concebido en familia por Andrea Muffato (enóloga, madre y esposa), Gerardo Michelini (viticultor, padre y esposo) y Manu Michelini (enólogo, hijo y novio) pasa 27 meses en un foudre de 3000l, antes de ser fraccionado. Sus aromas son bien de frutas silvestres, aunque bastante equilibrados. De trago mordiente fino, interesante sus texturas. No es profundo, pero persisten más las texturas que resaltan un toque floral en el final. Beber entre 2025 y 2029.

Puntos: 94

San Juan

Desfachatados Gran Malbec de Pedernal 2023

Desfachatados Wines, Valle de Pedernal ($26.300)

Federico y Abel son dos jóvenes hacedores que se asociaron para elaborar vinos que sean, tal cual su nombre, tanto por fuera como por dentro. Y esta fue su primera etiqueta, se trata de una partida limitada de 3000 botellas de un Malbec elaborado con uvas del Valle de Pedernal, uno de los más altos de la provincia. De buen cuerpo, con texturas granulosas y la acidez bien sostenida. Moderno en sus expresiones, amplificadas por sus taninos. Beber entre 2025 y 2027.

Puntos: 90,5

Demencial Malbec 2022

Finca Las Moras, Valle de Pedernal ($21.000)

Este Malbec está elaborado con uvas provenientes de los valles no tan tradicionales de San Juan, y nace en un viñedo de suelos aluvionales con depósitos calcáreo, a 1500 msnm. Sus aromas son frutados y su paladar ágil, pero no suelto, sino más bien envuelto. Hay notas de frutas rojas y cierta concentración, con un final especiado. Beber entre 2025 y 2027.

Puntos: 90,5

Pyros Single Block Nro. 4 Malbec 2020

Pyros Wines, Valle de Pedernal ($24.800)

Se trata de un vino de parcela y zonificación, para entender las características del terroir, es decir que es un Malbec muy pensado desde el viñedo. Eso explica sus aromas densos pero equilibrados, con buen volumen y trago mordiente. Hay notas de crianza más que de frutas negras. Los taninos finos aportan agarre, resaltando la crianza “classy”, con dejos ahumados secos. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 91,5

Patagonia

Malma Universo Malbec 2020

Bodega Malma, San Patricio del Chañar, Neuquén ($38.000)

De un terruño moderno llega este vino moderno que habla muy bien de su terruño patagónico. Con sus fuerzas domadas por el paso del tiempo, en sus aromas se advierte la madurez de la añada. De paladar franco, con notas de frutas rojas y dejos ahumados de la crianza. Con buen cuerpo y taninos delicados. Beber entre 2025 y 2027.

Puntos: 90,5

Miras Joven Malbec 2024

Familia Miras, Mainqué, Río Negro ($15.400)

Marcelo Miras se afianza, ya n solo con sus vinos de alta gamo, sino también con sus vinos jóvenes, como gran referente de la Patagonia vínica. Lleva siete años haciendo sintonía fina con el viñedo frente a su la casa, dejando mucho follaje. Elaborado junto a su hijo, este Malbec ofrece aromas expresivos y frescos, con buena fruta roja. De paso mordiente, jugoso y fresco, con leves dejos de escobajo que alargan su final. Beber entre 2025 y 2027.

Puntos: 91

Otronia Single Vineyard Malbec 2021

Bodega Otronia, Sarmiento, Chubut ($99.900)

Lo extremo del clima no se ve reflejado en este vino, pero no porque no tenga carácter de lugar, sino por su equilibrio. Un Malbec a pura frescura, pero con cuerpo. Sus taninos dóciles resaltan su carácter de frutas de baya rojas, frescas. De aromas vivaces y expresivos. Llena la boca con gracia, y en el final se siente sutil la crianza en tonel (22 meses, sin tostar). Gran debut para el Malbec más austral del mundo. Beber entre 2025 y 2029.

Puntos: 92

Fin Single Vineyard Finca Don Eduardo Malbec 2021

Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén ($39.200)

El joven enólogo de la casa, Ricardo Galante, se luce todos los años con este Malbec, que va ganando precisión con cada cosecha. Como siempre sus aromas son frescos y equilibrados, también profundos en sus expresiones. De buen volumen en boca, es franco y apoyado en sus texturas. Las frutas rojas y negras se combinan muy bien con las especias y los ahumados suaves de la crianza. Beber entre 2025 y 2028.

Puntos: 91,5

NOA

Malbec & Comida

Etchart Single Vineyard Malbec 2022

Etchart, Cafayate, Salta ($20.000)

Con este Malbec, la bodega busca mostrar su origen de una manera más pura,

es por ello que no tiene paso por madera, para no interferir en el mensaje que viene del viñedo. Posee buena frescura, con fluidez y taninos casi firmes. Hay volumen con carácter y dejos vegetales. También fuerza y un estilo frutado más moderno, con un perfil de lugar marcado. Beber entre 2025 y 2026.

Puntos: 90

El Esteco Partidas Limitadas Malbec 2019

El Esteco, Chañar Punco, Alto Valle Calchaquí ($62.300)

El enólogo Alejandro Pepa está cada vez más enamorado del NOA y sus Valles vínicos. En Chañar Punco, y de la parte más alta y más calcárea del viñedo, pegada al paredón de la montaña, provienen las uvas para este Malbec que no pasa por roble, para mantener su carácter de vino de montaña. Hay fruta negra y acidez, con algo herbal maduro. Sus texturas son finas y su trago fluido con cierta consistencia. Hay agarre, no es profundo, pero sí tiene mucho carácter de lugar. Beber entre 2025 y 2029.

Puntos: 93