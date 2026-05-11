Encuentros sexuales, videos y una extorsión millonaria: el escándalo que involucra al dueño del Aston Villa del Dibu Martínez

Wesley Edens, propietario del Aston Villa fue chantajeado por millones de dólares(The Grosby Group)

Fiscales federales de Estados Unidos acusan a una mujer de 46 años de intentar extorsionar al magnate financiero Wesley Edens, propietario del Aston Villa, con la amenaza de divulgar imágenes y videos íntimos, en un caso que escaló desde un acuerdo de 6,5 millones de dólares hasta exigencias que rozaron los USD 1.215 millones, la mitad de su fortuna estimada.

El caso, que involucra teléfonos ocultos en cestos de ropa sucia y fotografías manipuladas digitalmente, fue revelado tras reportes del Wall Street Journal y mencionado también por The Sun.

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Changli “Sophia” Luo, fundadora de la organización sin fines de lucro One World Initiative Advocacy con sede en Manhattan, contactó a Wesley Edens por primera vez en 2022 a través de LinkedIn, poco después de que el empresario se divorciara.

Según documentos judiciales, las conversaciones comenzaron bajo una apariencia de interés filantrópico y redes profesionales, pero derivaron gradualmente hacia un terreno personal. En esos intercambios, Edens habría mencionado su participación como copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA y del club inglés, en el que brillan los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

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La pareja se reunió en 2023 y tuvo un encuentro sexual durante su tercer cónclave, en el apartamento de Luo en Nueva York, en junio de ese año. Tras esa noche, la acusada le envió a Edens un mensaje en el que declaraba sus sentimientos: “Nunca te dije que te amo, y esta noche quiero decirte que he estado reprimiendo mis sentimientos por ti, porque te amo de todo corazón”, según consta en los documentos judiciales citados por el Wall Street Journal. Edens no respondió.

Wesley Edens, en la tribuna (The Grosby Group)

Para noviembre de 2023, el tono de los mensajes de Luo había cambiado por completo. Los fiscales alegan que comenzó una campaña de amenazas que incluyó contactos con familiares de Edens, su ex esposa, socios e inversores.

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En uno de los mensajes citados en la acusación, Luo advirtió: “Estoy segura de que tu familia y tus socios comerciales conocerán tus fechorías a través de estas entrevistas y eso manchará tu reputación para siempre”. También afirmó que su apartamento contaba con cámaras ocultas y que todo lo ocurrido había quedado grabado.

Según los fiscales, Luo acusó a Edens de haber mantenido relaciones sexuales con ella mientras estaba mentalmente incapacitada, acusación que él negó. En noviembre de 2023, la mujer habría usado un nombre falso para ingresar al consultorio médico donde trabajaba la entonces novia de Edens -hoy su esposa- para contarle que había tenido una relación con él, describiéndolo como “una persona terrible”, de acuerdo con la acusación recogida por The Daily Beast.

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Ante la presión, Edens accedió a una mediación por Zoom supervisada por un ex juez. El resultado fue un acuerdo tentativo de 6,5 millones de dólares, con un pago inicial de un millón, al que el empresario habría consentido para evitar el escándalo público y proteger a su familia, según los fiscales. Pero la situación no terminó allí.

Luo fue diagnosticada con el virus del papiloma humano (VPH) y, a través de sus abogados, responsabilizó a Edens por el contagio. Con ese argumento, buscó renegociar el acuerdo y elevó sus demandas a 1.215 millones de dólares, cifra equivalente a casi la mitad de la fortuna estimada de Edens en unos 2.500 millones de la moneda estadounidense.

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Su defensa argumentó que parte de los intercambios correspondían a una negociación legal legítima y que la acusación del gobierno simplifica en exceso una disputa personal compleja.

Representación del arresto de Luo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2025, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron el apartamento de Luo en Manhattan. Allí encontraron dos teléfonos celulares ocultos: uno dentro de un cesto de ropa sucia y otro en una caja de toallas sanitarias. Uno de los dispositivos contenía imágenes y videos explícitos en los que el rostro de Edens había sido editado digitalmente sobre el cuerpo de otra persona, según informó el Wall Street Journal.

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Luo fue arrestada el 14 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional John F. Kennedy cuando intentaba abordar un vuelo con destino a China. Enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos chantaje y destrucción de registros. Quedó en libertad bajo una fianza de 500.000 dólares y arresto domiciliario mientras aguarda juicio, previsto para más adelante este año en un tribunal federal de Manhattan.

Edens, de 64 años, es cofundador de Fortress Investment Group, presidente de New Fortress Energy y parte del grupo propietario que llevó a los Bucks al campeonato de la NBA en 2021. Su nombre no figuraba en los documentos judiciales originales, donde se le identificaba con un seudónimo, pero fue confirmado públicamente tras los reportes del Wall Street Journal, cuando un portavoz reconoció que Edens es la persona referenciada en el caso.

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