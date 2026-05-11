Una selección cambia de técnico a un mes del inicio del Mundial: “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones”

El comunicado de la Federación de Fútbol de Curazao (X: @TheBlueWaveFFK)

El anuncio de la renuncia de Fred Rutten como seleccionador de Curazao sacudió a la federación local a solo un mes del debut del equipo en el Mundial de 2026. La salida del entrenador neerlandés, que había asumido el cargo en febrero, abrió la puerta para el regreso de Dick Advocaat, quien había dejado el puesto por motivos personales.

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) anunció oficialmente que Rutten tomó la decisión de apartarse para preservar la estabilidad dentro del plantel. “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por eso marcharme es la decisión correcta”, expresó el técnico en el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Fred Rutten abandonó su cargo como entrenador de la selección de Curazao (X: @TheBlueWaveFFK)

La renuncia de Rutten responde a una serie de tensiones internas y a la presión de jugadores y patrocinadores, quienes habían solicitado el regreso de Advocaat tras la clasificación histórica al Mundial. Aunque la FFK había rechazado el pedido días antes, la dimisión de Rutten modificó el escenario y facilitó el retorno del veterano entrenador.

Durante su breve paso por el equipo, Rutten dirigió dos partidos amistosos frente a China y Australia, ambos con derrota. En declaraciones recientes, el técnico reconoció que era “muy difícil” asumir la conducción de un equipo a tan poco tiempo del inicio de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

A raíz de la salida de Rutten, la federación se enfocó en mantener la calma y la cohesión en torno al seleccionado. “La federación se centra ahora en mantener la calma en torno a la selección nacional y en seguir trabajando para alcanzar los objetivos deportivos de Curazao”, planteó la FFK en su comunicado.

Dick Advocaat podría regresar a dirigir al conjunto caribeño a pocos días del debut en el Mundial (Crédito: Troy Taormina-Imagn Images)

Dick Advocaat, de 78 años, había sido el artífice de la clasificación de Curazao para su primer Mundial, pero en febrero decidió dar un paso al costado para acompañar a su hija, que atravesaba problemas de salud. Ahora, con la mejora en el estado de salud de su hija, el técnico aceptó regresar y encarar el reto de dirigir a la selección en el Grupo E, donde enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, de acuerdo con el medio Mundo Deportivo y De Telegraaph.

PUBLICIDAD

El cambio de entrenador a tan solo semanas del debut mundialista representa un desafío para el plantel y para la dirigencia, que deberá gestionar la transición con rapidez. La FFK anunció la realización de una conferencia de prensa para explicar los detalles de la situación y definir los pasos a seguir de cara a la competencia internacional.

La selección de Curazao debutará en el Mundial frente a Alemania (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

La decisión de Rutten fue presentada como un gesto para anteponer el interés colectivo a cualquier disputa interna. “El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo”, reflejó el entrenador saliente en su despedida. La federación local también elogió “el profesionalismo, liderazgo y compromiso de Rutten con el fútbol de Curazao, enfatizando que puso los intereses del equipo por encima de los suyos de cara a los importantes partidos próximos”.

PUBLICIDAD

El conjunto que hará su debut absoluto en una Copa del Mundo es el país con menor superficie que logró clasificar a la competencia. Su estreno está previsto para el 15 de junio, cuando enfrentará a Alemania en el Grupo E.