Deportes

Una selección cambia de técnico a un mes del inicio del Mundial: “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones”

Curazao enfrenta un cambio inesperado de entrenador antes de su debut en la Copa del Mundo. Tras la renuncia de Fred Rutten, todo indica que volverá el orientador que clasificó al seleccionado caribeño a la gran cita

Guardar
Google icon
Fred Rutten dejó su cargo en Curazao
El comunicado de la Federación de Fútbol de Curazao (X: @TheBlueWaveFFK)

El anuncio de la renuncia de Fred Rutten como seleccionador de Curazao sacudió a la federación local a solo un mes del debut del equipo en el Mundial de 2026. La salida del entrenador neerlandés, que había asumido el cargo en febrero, abrió la puerta para el regreso de Dick Advocaat, quien había dejado el puesto por motivos personales.

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) anunció oficialmente que Rutten tomó la decisión de apartarse para preservar la estabilidad dentro del plantel. “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por eso marcharme es la decisión correcta”, expresó el técnico en el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Fred Rutten dejó su cargo en Curazao
Fred Rutten abandonó su cargo como entrenador de la selección de Curazao (X: @TheBlueWaveFFK)

La renuncia de Rutten responde a una serie de tensiones internas y a la presión de jugadores y patrocinadores, quienes habían solicitado el regreso de Advocaat tras la clasificación histórica al Mundial. Aunque la FFK había rechazado el pedido días antes, la dimisión de Rutten modificó el escenario y facilitó el retorno del veterano entrenador.

Durante su breve paso por el equipo, Rutten dirigió dos partidos amistosos frente a China y Australia, ambos con derrota. En declaraciones recientes, el técnico reconoció que era “muy difícil” asumir la conducción de un equipo a tan poco tiempo del inicio de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

A raíz de la salida de Rutten, la federación se enfocó en mantener la calma y la cohesión en torno al seleccionado. “La federación se centra ahora en mantener la calma en torno a la selección nacional y en seguir trabajando para alcanzar los objetivos deportivos de Curazao”, planteó la FFK en su comunicado.

Dick Advocaat podría regresar a dirigir al conjunto caribeño a pocos días del debut en el Mundial (Crédito: Troy Taormina-Imagn Images)
Dick Advocaat podría regresar a dirigir al conjunto caribeño a pocos días del debut en el Mundial (Crédito: Troy Taormina-Imagn Images)

Dick Advocaat, de 78 años, había sido el artífice de la clasificación de Curazao para su primer Mundial, pero en febrero decidió dar un paso al costado para acompañar a su hija, que atravesaba problemas de salud. Ahora, con la mejora en el estado de salud de su hija, el técnico aceptó regresar y encarar el reto de dirigir a la selección en el Grupo E, donde enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, de acuerdo con el medio Mundo Deportivo y De Telegraaph.

El cambio de entrenador a tan solo semanas del debut mundialista representa un desafío para el plantel y para la dirigencia, que deberá gestionar la transición con rapidez. La FFK anunció la realización de una conferencia de prensa para explicar los detalles de la situación y definir los pasos a seguir de cara a la competencia internacional.

La selección de Curazao debutará en el Mundial frente a Alemania (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
La selección de Curazao debutará en el Mundial frente a Alemania (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

La decisión de Rutten fue presentada como un gesto para anteponer el interés colectivo a cualquier disputa interna. “El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo”, reflejó el entrenador saliente en su despedida. La federación local también elogió “el profesionalismo, liderazgo y compromiso de Rutten con el fútbol de Curazao, enfatizando que puso los intereses del equipo por encima de los suyos de cara a los importantes partidos próximos”.

El conjunto que hará su debut absoluto en una Copa del Mundo es el país con menor superficie que logró clasificar a la competencia. Su estreno está previsto para el 15 de junio, cuando enfrentará a Alemania en el Grupo E.

Temas Relacionados

Fred RuttenSelección de CurazaoDick AdvocaatMundial 2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

En el tradicional recorrido por las calles, los campeones celebraron con los hinchas la consagración anticipada en La Liga

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

Giro inesperado sobre el futuro de Paulo Dybala: el informe que puso en apuros a Boca Juniors

Un periodista italiano especializado en mercado de pases sembró un manto de dudas sobre la postura de la Joya de sumarse al Xeneize a partir del próximo semestre. Los motivos

Giro inesperado sobre el futuro de Paulo Dybala: el informe que puso en apuros a Boca Juniors

El motivo por el que Mariano Peña evita mencionar la serie ‘Aída’ en ‘La Revuelta’ y el lapsus de David Broncano

El actor andaluz presenta una actuación teatral en Madrid y la serie de RTVE ‘Barrio Esperanza’ en su visita al programa presentado por David Broncano

El motivo por el que Mariano Peña evita mencionar la serie ‘Aída’ en ‘La Revuelta’ y el lapsus de David Broncano

Encuentros sexuales, videos y una extorsión millonaria: el escándalo que involucra al dueño del Aston Villa del Dibu Martínez

Fiscales federales de Estados Unidos acusan a una ciudadana de 46 años de amenazar con destruir la reputación de Wesley Edens. Los entretelones del caso

Encuentros sexuales, videos y una extorsión millonaria: el escándalo que involucra al dueño del Aston Villa del Dibu Martínez

Se destacó al lado de Messi, ganó la Copa del Mundo, se retiró a los 31 años y “jugará” el prestigioso torneo desde otro rol

Samuel Umtiti, compañero del delantero argentino en el Barcelona y ex figura de la selección de Francia, viajará a Estados Unidos, México y Canadá en otra función

Se destacó al lado de Messi, ganó la Copa del Mundo, se retiró a los 31 años y “jugará” el prestigioso torneo desde otro rol

DEPORTES

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

Giro inesperado sobre el futuro de Paulo Dybala: el informe que puso en apuros a Boca Juniors

El motivo por el que Mariano Peña evita mencionar la serie ‘Aída’ en ‘La Revuelta’ y el lapsus de David Broncano

Encuentros sexuales, videos y una extorsión millonaria: el escándalo que involucra al dueño del Aston Villa del Dibu Martínez

Se destacó al lado de Messi, ganó la Copa del Mundo, se retiró a los 31 años y “jugará” el prestigioso torneo desde otro rol

TELESHOW

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

Policía Control de Drogas desarticula presunta organización narco que operaba en varios barrios del sur de San José, Costa Rica

La contaminación por fertilizantes en Iowa alcanzó niveles récord y el estado lanza una millonaria inversión para revertirla

Cómo algunas aves logran que otras especies críen a sus hijos sin sospechar nada

Honduras: Anuncian segunda Feria de Empleo con más de 1,800 vacantes