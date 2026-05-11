El motivo por el que Mariano Peña evita mencionar la serie ‘Aída’ en ‘La Revuelta’ y el lapsus de David Broncano

El actor andaluz evita mencioanr la serie que le catapultó a la fama televisiva por no querer que se le asocie con el personaje. / Captura de pantalla

Hace unos meses, el elenco de Aída y vuelta, el remake de la mítica serie de Aída, acudió como invitado a La Revuelta. Cita a la que no se presentó Mariano Peña (Manzanilla, Huelva, 66 años), cuyo personaje de Mauricio Colmenar le catapultó a la fama televisiva durante los once años en que se retransmitó Aída. Ahora, el actor andaluz acude para promocionar la obra de teatro Los del camping, que se interpretará en el teatro madrileño Fígaro a partir de junio. También ha sido señalada su aparición en la reciente serie de RTVE Barrio Esperanza, emitida cada miércoles después de La Revuelta.

Un recorrido por su carrera profesional cerca de la jubilación, si la contemplase, tal y como menciona Peña, y un análisis de sus proyectos actuales han marcado el ritmo del programa presentado por David Broncano. Con el habitual toque de humor que caracteriza al actor, también ha incidido en aspectos que le han acompñado a lo largo de su vida actoral: ya sea la confusión de su nombre propio con el de sus personajes, como el rechazo a ser recordado por una única interpretación.

PUBLICIDAD

El actor andaluz promociona la obra de teatro 'Los del camping' y la serie, recién estrenada en RTVE, 'Barrio Esperanza', en su visita al programa de David Broncano. / Captrua de pantalla

Qué se sabe del motivo por el que Mariano Peña evita mencionar su papel en ‘Aída’

La resistencia a seguir vinculado de forma exclusiva a su personaje de Mauricio Colmenero ha sido una constante en las últimas apariciones del actor. Según ha relatado durante la entrevista, cada nueva producción supone un reto inédito, un “melón por abrir”: “Cada proyecto es como un melón: hasta que se abre y la gente lo ve, y decide si seguir viéndolo o no, no se sabe”. Esta filosofía la aplica tanto a su reciente papel en Barrio Esperanza, la nueva serie de comedia de RTVE, como a su incursión teatral en Los del camping, dirigida por Gabriel Olivares.

En su intervención en La Revuelta, ha rememorado también los tiempos de rodaje de Aída, narrando una anécdota sobre el catering: “Había un bocadillo temido por todos: el de gramajo”. Explicando que este plato típico argentino, elaborado con huevos, jamón cocido, guisantes y patatas finas, no era del gusto general en el equipo y solía quedar siempre en la bandeja. Este recuerdo ha servido para mostrar la cotidianeidad del trabajo en televisión y la camaradería del elenco, pero también la inevitable asociación con la ficción que marcó una etapa de diez años en su carrera.

PUBLICIDAD

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

Peña ha reiterado que su decisión de no mencionar el nombre de la serie responde a una cuestión de desarrollo profesional: prefiere no realimentar una etiqueta que, a menudo, eclipsa el resto de su trayectoria. Tanto a pie de calle como en plató han confundido su nombre real con el de su personaje, llegando incluso el propio presentador a llamarle “Manolo Peña” por error. El intérprete ha bromeado señalando la habitualidad de tales confusiones pero ha querido dar protagonismo a sus nuevos trabajos.