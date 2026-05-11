Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Lit Killah celebró el título de LaLiga del Barcelona junto a Lamine Yamal en el Camp Nou (Video: Instagram)

Lit Killah sumó un nuevo hito internacional a su carrera al ser uno de los invitados de lujo en la consagración del FC Barcelona como campeón de LaLiga, donde celebró la victoria en el Spotify Camp Nou junto a Lamine Yamal, la joven estrella del club catalán. El artista argentino viajó a España y fue uno de los invitados VIP en del estadio para celebrar el título conseguido por el conjunto culé, en una jornada especial que lo reunió con otras figuras internacionales y, especialmente, con la joya blaugrana.

La emoción era palpable. El Barcelona se coronó campeón tras vencer al Real Madrid por 2 a 0 en casa, un triunfo que selló el vigésimo noveno título liguero de su historia. En medio de la euforia de los hinchas y la fiesta en las tribunas, Lit Killah compartió la previa y el festejo en el campo junto a Lamine Yamal, el joven delantero de apenas 18 años que ya es el nuevo ídolo del club catalán y, además, expareja de Nicki Nicole, amiga cercana de Lit.

PUBLICIDAD

La estrella juvenil Lamine Yamal participó en el festejo a pesar de su lesión, compartiendo el momento con Lit Killah

El artista argentino fue invitado VIP en la coronación del FC Barcelona como campeón tras vencer al Real Madrid 2-0

El propio artista fue quien compartió en su cuenta de Instagram las imágenes del momento. “En realidad hoy tenía que haber subido otro anuncio importante… pero el Barça no sale campeón todos los días!! MAÑANA ANUNCIOooo”, escribió, agradeciendo la invitación de LaLiga y dejando en suspenso la noticia que tenía preparada para sus seguidores. En las fotos se lo ve junto a Yamal, ambos sonrientes y posando en el césped del Camp Nou, mientras el estadio explotaba de alegría por la consagración.

La publicación de Lit Killah en Instagram superó el medio millón de ‘me gusta’, generando furor en redes sociales

Personalidades de la música urbana como Luck Ra y Lunay también vivieron la fiesta del FC Barcelona

Las redes sociales no tardaron en estallar. El posteo superó el medio millón de “me gusta” y recibió comentarios de colegas como Khea, Ovi y Devin Caherly, y de miles de fanáticos que celebraron el cruce entre el mundo de la música urbana argentina y el fútbol español. En las historias, el rapero también compartió el detrás de escena: desde su llegada a la ciudad, los momentos con la camiseta del Barça y la previa en la tribuna antes del choque con el Real Madrid. Incluso, mostró una imagen del el encuentro con una leyenda culé: Jordi Alba.

PUBLICIDAD

Jordi Alba, leyenda del Barça, apareció en la celebración compartida por Lit Killah en sus historias de Instagram

En el estadio, además de Lit, estuvieron otras personalidades de la escena urbana internacional como Luck Ra, Lunay y varios streamers, todos invitados especiales de LaLiga para vivir desde adentro la fiesta del campeón. Aunque Lamine Yamal no jugó por estar recuperándose de una lesión, su presencia fue una de las más buscadas por los artistas y fanáticos, quienes no quisieron perderse la oportunidad de saludarlo y celebrar con él.

A través de sus historias de Instagram, Lit Killah se mostró nostálgico al recordar sus primeros temas lanzados en 2018 y reflexionó sobre el rápido paso del tiempo. “Qué nostalgia escuchar mis primeros temas del 2018... ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pensar que ya hace 10 años empecé a rapear en las plazas y ver ahora dónde llegamos todos es una locura. Gracias a los que me acompañaron siempre, quiero recompensarlos haciéndole un poco de honor a esa nostalgia también”, escribió el músico, apelando a la memoria afectiva de sus fans.

PUBLICIDAD

Lit Killah recordó sus inicios musicales y compartió la nostalgia por sus primeros temas lanzados en 2018

El artista anunció que lanzará su primer remix oficial, involucrando a sus seguidores en la elección del tema

En ese mismo tono, el artista reconoció que, a pesar de su extensa discografía y de los millones de reproducciones que acumulan sus canciones, nunca antes había lanzado un remix oficial de un tema propio. “Ahora... me puse a pensar que NUNCA en todos estos años hice un remix de una canción mía, ya va siendo hora, ¿no?”, confesó, dejando en claro que el momento de saldar esa deuda con su repertorio finalmente llegó.

Pero Lit Killah fue un paso más allá y decidió involucrar a sus seguidores en la elección del tema. Compartió una captura de pantalla de sus videos más populares en YouTube y preguntó: “Ahora, si tuvieran que elegir uno de esa época, ¿cuál sería?”. Entre los títulos destacados, figuran hits como “Eclipse”, “Tan Bien” (junto a Agus Padilla), “Si Te Vas”, “Bufón”, “Apaga el Celular” y “DE$TROY”, todos con millones de visualizaciones y convertidos en clásicos para los fans de la primera hora.

PUBLICIDAD