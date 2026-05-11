Política

Leila Gianni: “Manuel Adorni no está imputado, la Justicia va a cerrar la causa”

La concejal libertaria sostuvo en Infobae al Regreso que la pesquisa sobre el patrimonio de Manuel Adorni responde a una estrategia mediática y no a pruebas judiciales, y defendió la transparencia de su gestión

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En una entrevista con Leila Gianni, concejal de La Matanza por La Libertad Avanza, la dirigente analizó la escalada política y mediática tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, y defendió la posición del oficialismo en Infobae en vivo.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Gianni rechazó las acusaciones sobre el manejo patrimonial de Adorni y apuntó contra el rol de los medios: “Han montado toda una operación mediática sistemáticamente apuntada contra el jefe de Gabinete”.

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Las acusaciones contra Adorni y el rol de la justicia

Gianni remarcó que, pese a la repercusión mediática, Adorni no enfrenta imputación formal: “Acá hay que aclarar que él procesalmente no está imputado, no está procesado y va a acompañar toda la documental necesaria que le requiera tanto el fiscal como el juez”.

La dirigente enfatizó que cualquier acusación debe basarse en pruebas: “Manuel (Adorni) está aportando todo en el juzgado, lo continuará aportando y esta causa se va a caer como se cayó la otra”.

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Gianni remarcó que Manuel Adorni no enfrenta procesamiento formal y acompaña toda la documentación requerida por el fiscal y el juez (REUTERS/Agustin Marcarian)
Gianni remarcó que Manuel Adorni no enfrenta procesamiento formal y acompaña toda la documentación requerida por el fiscal y el juez (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultada sobre los detalles revelados en la investigación, Gianni negó que haya delito y puso en duda la validez de los datos: “Hay un montón de cosas que no están ni siquiera probadas, que son: se dice, se dice, se dice, en la causa se dice, se dice, se dice, pero no hay sentencia alguna”.

La concejal alertó sobre el impacto de la presión mediática en causas judiciales: “Hay que ser cuidadosos, porque los que hacemos penal y si estás más en causas federales, tenés que tener cuidado al momento de qué comunicar y qué no, justamente para que no se jorobe la prueba”. Gianni insistió en que la justicia debe actuar sin interferencias: “Dejemos de decir se dice que tiene esto, esto, esto, porque en el se dice mucha gente lamentablemente se lo cree y no es así”.

El uso de recursos públicos y la vara ética

Uno de los ejes más discutidos fue el uso de recursos oficiales en viajes privados, especialmente el traslado de la esposa de Adorni en avión estatal. Al respecto, Gianni recordó: “No hubo delito”.

Al ser consultada sobre la moralidad del hecho, reiteró que la causa fue archivada: “Archivaron”. Al insistirle si ella habría hecho lo mismo, replicó: “Desconozco los motivos de por qué subió la mujer al avión. Entonces, no te puedo dar una opinión. Desconozco”.

(Infobae en Vivo)
La concejal libertaria afirmó que la ética debe medirse por igual y defendió la postura del gobierno ante presuntos casos de corrupción interna (Infobae en Vivo)

Para Gianni, la vara ética debe medirse por igual y no solo a partir de lo mediático: “Si yo encuentro a alguien dentro de mi gabinete choreando, lo primero que hago es pegarle una patada en el orto”, citó sobre la postura de Javier Milei ante hechos comprobados de corrupción.

El cruce se intensificó cuando se debatió el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada. Gianni justificó la medida: “No se puede hacer eso. Estaban espiando. En cualquier país del mundo eso no está bien”. Ante la objeción sobre el alcance de la sanción, sostuvo: “Se redefinieron las reglas para justamente evitar que esto vuelva a suceder. Pero no me podés minimizar el hecho de que se puso los lentes. No está bueno eso”.

Internas libertarias y estrategia electoral hacia 2027

La entrevista incluyó la reacción de Gianni ante la publicación de un comunicado del PRO y la posibilidad de fractura en la alianza opositora de cara a las próximas elecciones. “Reclaman, se quejan, pero qué sé yo, te puedo decir que está bastanteee de ida el PRO”, ironizó.

(Infobae en Vivo)
Gianni minimizó las tensiones internas en La Libertad Avanza y ratificó el rumbo electoral del oficialismo con la mira puesta en la provincia de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

Pese a las tensiones, la concejal aseguró que La Libertad Avanza mantiene el rumbo: “Nosotros como espacio político tenemos sí un norte claro, que es ir a ganar la provincia de Buenos Aires... Estamos más comprometidos que nunca, escuchando a los vecinos y dando esa batalla cultural en provincia de Buenos Aires”.

Sobre los desacuerdos internos entre militantes libertarios y legisladores, Gianni minimizó el alcance: “No, será una interna que tiene él con diferentes muchachos militantes, pero qué sé yo... Queda más en las redes”.

La concejal concluyó reafirmando la confianza en el proceso judicial y la idea de que, si existen pruebas, el gobierno actuará en consecuencia: “Javier (Milei) fue clarísimo. A ver, Manuel (Adorni) es inocente... Si yo encuentro a alguien dentro de mi gabinete choreando, lo primero que hago es pegarle una patada en el orto. Y lo ha hecho en infinidad de ocasiones cuando se encontraron a funcionarios que no estaban haciendo bien las cosas y se los apartaron de inmediato”.

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