Amistad adulta: ¿es más difícil forjar nuevos vínculos después de los 30 años?

La psicóloga clínica Marina Mammoliti, creadora del podcast Psicología al Desnudo, compartió sus reflexiones sobre la amistad adulta y su impacto en la vida emocional en una entrevista en Infobae en Vivo. La pregunta disparadora: ¿se pueden hacer amigos después los 30 años?

“La amistad adulta no formaba parte de los estudios científicos hasta hace poco, pero ahora está comenzando a cobrar relevancia. Esto se debe, en parte, al sistema en el que vivimos, que jerarquiza las relaciones, siempre poniendo en primer lugar la pareja, luego la familia, y, en un segundo plano, las amistades. Este patrón ha comenzado a cambiar, pero durante mucho tiempo fue así. La ciencia nos muestra que es fundamental considerar las amistades, ya que no podemos ser plenamente felices si no contamos con un círculo de amistades que nos apoye”, explicó Mammoliti.

Para ilustrar este concepto, mencionó un estudio de la felicidad de Harvard, que analizó lo que realmente nos hace sentir plenos y felices: allí se concluyó que las conexiones humanas son fundamentales.

Sin embargo, la psicóloga destacó que, al llegar a la adultez, la “creación” de nuevas amistades se vuelve más compleja. “En primer lugar, porque tenemos la creencia de que las amistades deberían surgir casi por arte de magia, de forma espontánea, como cuando un niño en la playa le pregunta a otro si quiere ser su amigo. Sin embargo, en la adultez, las amistades requieren trabajo”, apuntó.

Además, mencionó que con el tiempo perdemos la continuidad necesaria para mantener estos vínculos: “Está comprobado que, para formar un vínculo fuerte con otra persona, es necesario verse con regularidad y coleccionar experiencias juntos. Pero en la vida adulta no siempre tenemos tanto tiempo”.

Otro aspecto que complica la construcción de amistades en la adultez es la selectividad que aumenta con los años. “A medida que envejecemos, nos volvemos más selectivos. Vamos cambiando, nuestros intereses evolucionan y nuestras prioridades también lo hacen. Es probable que, con el paso de los años, no seríamos amigos de alguien de la primaria porque ya no compartimos los mismos intereses”, explicó Mammoliti.

No obstante, la psicóloga también destacó que hay momentos en los que estamos más predispuestos a hacer nuevas amistades: “Hay un estudio que indica que, durante tiempos de transición, estamos más abiertos a hacer nuevas amistades. Es decir, si estamos viajando, empezamos un nuevo hobby o nos mudamos, tendemos a estar más dispuestos a conocer nuevas personas. En cambio, en la rutina, ya contamos con una red de relaciones establecidas y estamos menos predispuestos a abrirnos a nuevas conexiones”.

La profundidad de los vínculos, según Mammoliti, requiere tiempo y dedicación. “Me gusta pensar que las amistades son pequeñas llaves que abren habitaciones dentro de uno mismo, iluminando distintas áreas y formas de ser. Con cada amigo compartimos una afinidad por algo en particular, y es ahí donde florece una parte de nuestra personalidad”, reflexionó.

La psicóloga también mencionó cómo las generaciones anteriores vivían con una visión más centrada en la pareja. “Pienso en mis abuelos, por ejemplo, y los amigos que tenían eran, en su mayoría, los de la pareja. La amistad, como tal, no estaba tan presente”, dijo. Hoy en día, sin embargo, se ha reconfigurado esta visión: “Hemos llegado a entender que tener una pareja no excluye tener un grupo de amigos. Las relaciones humanas son las que nos dan plenitud”.

Por último, Mammoliti destacó otro tema recurrente en su podcast, relacionado con la ansiedad y las dificultades para regular las emociones. “Recibo muchas consultas sobre la ansiedad y la dificultad para regular emociones, como los celos, la angustia o la envidia, que suelen generar problemas en las relaciones”, reveló.

