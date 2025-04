Cómo actúan los baños helados y saunas portátiles: crece el furor por las terapias frío calor

Distintos estudios sugieren que, al someter al cuerpo a bajas temperaturas, se estimulan respuestas fisiológicas que contribuyen al sistema inmunológico, la salud general y el bienestar

En los últimos años, la crioterapia, las duchas frías y la terapia de contraste (frío-calor) dejaron de ser prácticas ligadas exclusivamente al deporte o rehabilitación para convertirse en una tendencia en expansión dentro del universo del bienestar. Impulsadas por figuras como el neerlandés Wim Hof y por quienes se sienten atraídos por el biohacking, estas técnicas que exponen al cuerpo a temperaturas extremas en busca de mejorar la salud física y mental.

Distintos estudios también muestran sus efectos positivos: mejoras en la circulación sanguínea, reducción del dolor y la inflamación, alivio del estrés, y hasta posibles beneficios sobre el estado de ánimo y el sistema inmunológico.

El interés creciente en estas terapias también estimula innovaciones tecnológicas que permiten replicar la experiencia desde casa. Así lo interpretaron un grupo de emprendedores argentinos, fundadores de Alfa Hackers que lanzaron un sauna húmedo portátil y una nueva versión de bañeras de crioterapia con sistema de tecnología inverter frío/calor, controlable desde una aplicación móvil del celular, y fabricada con materiales aptos para uso al aire libre.

El diseño apunta a reducir el consumo eléctrico y a ofrecer una respuesta más versátil según los requerimientos de cada persona.

Cuando se alternan frío y calor, como en la llamada “terapia de contraste”, los efectos fisiológicos parecen intensificarse: disminución de la inflamación, eliminación de toxinas, y una posible mejora en la respuesta inmunológica frente a factores estresantes del entorno.

En ese marco, Argentina experimenta una reconfiguración en su panorama del bienestar con la irrupción de nuevas tecnologías que permiten aplicar estas técnicas desde el hogar. Con productos de diseño local y acceso más inmediato, un grupo de emprendedores jóvenes propone nuevas formas de entender la salud cotidiana.

La crioterapia fuera del ámbito deportivo

Según expertos de Mayo Clinic, la crioterapia, cuyo término deriva del griego “krýos” que significa “frío helado”, se refiere a diversos métodos destinados a enfriar el cuerpo para obtener efectos terapéuticos

La crioterapia, que durante años se asoció exclusivamente a la recuperación de atletas profesionales, empezó hace unos años a volverse popular entre personas que nunca antes se habían expuesto a estas terapias. En este proceso, Alfa Hackers, fundada por Joaquín, Santiago G. y Santiago R., buscó desde sus inicios popularizar el uso del frío como herramienta de bienestar más allá del deporte de alto rendimiento.

“Nos sorprendió gratamente la cantidad de gente, fuera del ámbito deportivo profesional, que busca adoptar este tipo de prácticas para su salud mental y su bienestar general”, explicaron los fundadores a Infobae. En lugar de los métodos rudimentarios que consistían en sumergirse en contenedores plásticos con hielo, Alfa Hackers incorporó tecnología para crear equipos específicos de crioterapia que pueden utilizarse en casa, ampliando así su público potencial.

En paralelo, la empresa construyó una comunidad en expansión, integrada por usuarios de distintas edades y provincias, que comparten rutinas de bienestar y experimentan con prácticas como el Método Wim Hof —una combinación de respiración, exposición al frío y meditación—.

La tecnología del bienestar: sauna portátil y bañeras inteligentes

El desarrollo más reciente de Alfa Hackers apunta a diversificar las experiencias sensoriales asociadas al cuidado personal. Con ese fin, lanzaron el Sauna On The Go, un sauna húmedo portátil que puede montarse en menos de 20 minutos. “Nadie podía creer la temperatura que levantaba y lo intensa que era la experiencia”, relataron los emprendedores.

El equipo, diseñado para ser utilizado en espacios reducidos del hogar, apareció como respuesta a una necesidad detectada en sus propios usuarios: acceder a los beneficios del calor sin incurrir en los altos costos de instalación de un sauna tradicional.

En paralelo, la evolución técnica de las bañeras de crioterapia es uno de los ejes centrales en la innovación de Alfa Hackers. El primer modelo, dio paso a versiones más innovadoras: “Permite llevar el agua a 3 grados centígrados, así como también calentarla hasta los 40 grados″, detallaron.

La nueva generación de equipos incluye un motor con tecnología inverter, control remoto a través del celular y materiales resistentes al uso exterior. Todo con el objetivo de optimizar el consumo energético y adaptar el dispositivo a diversas necesidades terapéuticas.

Según el Dr. Andrew Jagim, especialista en medicina deportiva de Mayo Clinic, “la terapia de frío puede ayudar a reducir el dolor y las molestias después de sesiones de entrenamiento intensas”. También se han documentado respuestas positivas en relación con la energía y la resistencia al estrés en personas que practican inmersiones breves en agua fría o alternan frío y calor.

Según explicaron los fundadores de Alfa Hackers, su objetivo es “convertirse en los principales referentes del biohacking y el bienestar en Argentina”. Pero el camino hacia ese lugar simbólico requiere más que innovación tecnológica: implica un cambio cultural en la forma en que las personas perciben su relación con el cuerpo, la salud y el entorno.

Esta tendencia ya se manifiesta en una comunidad que adopta herramientas de biohacking, ajusta rutinas de exposición al frío o al calor y discute abiertamente sus efectos. En un contexto de demandas crecientes por soluciones no invasivas, personalizables y accesibles, los desarrollos tecnológicos de esta iniciativa de emprendedores argentinos funcionan como catalizadores de un nuevo paradigma de bienestar.