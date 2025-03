El mix fitness de Olivia Rodrigo: pilates, pesas y una alimentación sin reglas estrictas

Olivia Rodrigo, quien alcanzó fama mundial como cantante y actriz, se presentará este domingo en Lollapalooza Argentina 2025 para cerrar la tercera y última jornada del festival, después de una carrera que ha fusionado música, activismo y moda

Desde las clases de canto en preescolar a las alfombras rojas de los Grammy, está claro que la vida de Olivia Rodrigo ha sido —al menos— vertiginosa. La actriz de Disney, la misma que pasó de escribir diarios personales a convertirlos en himnos generacionales, se presenta el domingo para cerrar Lollapalooza 2025.

Lollapalooza Argentina llega a su décima edición con una propuesta que reúne música, arte y comunidad. El festival se comienza hoy 21 de marzo, y tendrá su segunda y tercera jornada el 22 y 23, en el Hipódromo de San Isidro, donde se desplegará una programación que combina diversos estilos e intervenciones artísticas.

Influencer pop, visitante ilustre en la Casa Blanca de Joe Biden para alentar a los jóvenes a que se vacunen, la cantante que equilibra el estrellato con un activismo, que va del impacto ambiental en la moda a la salud pública, aterriza en Buenos Aires para dar un show que será uno de los momentos más altos de este megafestival.

El domingo, Olivia Rodrigo será la encargada de cerrar la última fecha de Lollapalooza Argentina. La cantante, que ha ganado reconocimiento mundial por su estilo pop y letras introspectivas, también se ha destacado por su enfoque en el bienestar físico y mental, elementos clave para mantener el ritmo de su exigente carrera. Su presencia sobre el escenario exige una gran resistencia y energía, algo que ha logrado mediante una disciplina rigurosa que combina ejercicio y alimentación equilibrada.

ARCHIVO - Olivia Rodrigo en edición anual de los premios Grammy el 2 de febrero de 2025, en Los Ángeles (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Su rutina de entrenamiento incluye actividades como running, yoga y ejercicios específicos para fortalecer el core, esenciales para su desempeño sobre el escenario. La exigencia de sus presentaciones en vivo requiere una preparación constante, y la artista ha encontrado en el deporte un aliado fundamental para mantenerse en forma.

Entre los ejercicios que practica regularmente se encuentran mountain climbers, planchas laterales, crunches con elevación de piernas, tijeras verticales, patadas de bicicleta y russian twists. Estas actividades no solo tonifican los músculos abdominales, sino que también refuerzan su postura y previenen lesiones, algo clave para sus dinámicas performances.

Olivia realiza 40 segundos de cada ejercicio con 20 segundos de descanso entre cada uno, lo que le permite mantener un entrenamiento efectivo y continuo.

Olivia Rodrigo, que ha combinado su carrera musical con su activismo, será la encargada de cerrar Lollapalooza Argentina 2025, un evento en el que se espera que su presentación sea uno de los momentos más destacados del festival REUTERS/Aude Guerrucci

El running es otra de sus actividades esenciales. Ha compartido en redes sociales que disfruta correr temprano por la mañana, antes de que salga el sol, ya sea en parques o en la playa. Además de ayudarla a mantenerse en forma, esta práctica le ofrece un espacio para despejar la mente y liberar estrés. La cantante ha destacado que esta rutina matutina le brinda claridad mental y la ayuda a enfocarse en sus objetivos.

Complementando su entrenamiento, la artista incorpora sesiones de yoga, donde realiza posturas como la cobra, el barco y el niño. Estas asanas le permiten mejorar su flexibilidad y fuerza muscular, al mismo tiempo que contribuyen a su equilibrio mental y emocional.

La práctica de la meditación y la respiración consciente también le proporcionan un momento de calma en su apretada agenda.

Para mantener su energía en el escenario, Olivia Rodrigo sigue una rutina de entrenamiento que incluye ejercicios como montañeros, tijeras verticales y giros rusos, los cuales tonifican su cuerpo y le permiten prevenir lesiones durante sus presentaciones dinámicas REUTERS/Dylan Martinez

Alimentación y equilibrio

Además del ejercicio, Rodrigo mantiene una alimentación equilibrada. Como vegetariana, prioriza alimentos frescos y ricos en nutrientes, como frutas, verduras, legumbres y granos integrales. También se asegura de mantenerse hidratada a lo largo del día, algo clave para conservar la energía necesaria para su rutina de entrenamiento y sus intensos shows en vivo.

Su alimentación balanceada no solo le permite sostener un alto nivel de actividad física, sino que también influye en su bienestar general.

En sus redes sociales, ha compartido imágenes disfrutando de comidas saludables, reforzando la importancia de una nutrición adecuada como complemento del ejercicio. Su compromiso con el bienestar se traduce en una combinación de hábitos que van más allá del aspecto físico y que le permiten mantenerse fuerte tanto en el escenario como en su vida diaria.

Además de sus entrenamientos, Olivia Rodrigo también incorpora running temprano en la mañana y yoga para mantener su cuerpo y mente en equilibrio, actividades que la ayudan a despejar su mente y mantenerse enfocada en sus objetivos. Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS

La tonificación de su cuerpo es resultado de un estilo de vida activo y consciente, en el que el equilibrio entre entrenamiento, descanso y alimentación desempeña un papel clave.

Con esta preparación, Olivia Rodrigo se alista para su presentación en el Lollapalooza Argentina, donde desplegará toda su energía ante el público. Su disciplina le permite no solo sobresalir en el ámbito musical, sino también demostrar cómo el bienestar físico y mental son fundamentales para enfrentar el ritmo de la industria.

Quién es esa chica

La cantante y actriz Olivia Rodrigo, famosa por su estilo musical y su activismo, también ha demostrado su compromiso con causas sociales, como los derechos reproductivos y la educación de niñas

Rodrigo inició su carrera en 2016 con un papel en la serie de Disney “Bizaardvark”, donde compartió pantalla con Madison Hu. Posteriormente, alcanzó la fama con “High School Musical: The Musical: The Series”, donde interpretó a Nini Salazar-Roberts y compuso dos canciones para la banda sonora de la primera temporada: “All I Want” y “Just For a Moment”.

Además de su trabajo en la actuación, desarrolló una carrera musical que la llevó a convertirse en una de las artistas pop más influyentes de su generación. En 2021, lanzó “Drivers License”, su sencillo debut, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Ese mismo año presentó “SOUR”, un álbum con éxitos como “Good 4 U” y “Deja Vu”, consolidando su estilo y su presencia en la industria.

A lo largo de su trayectoria, Rodrigo mostró interés en causas sociales y políticas. Se vinculó al Instituto Geena Davis para el estudio del género en los medios y creó la fundación Fund 4 Good, destinada a apoyar derechos reproductivos y la educación de niñas. Su compromiso se reflejó en acciones como la donación de las ganancias de su concierto en Filipinas a la organización Jhpiego, dedicada a la salud de mujeres y niñas.

Con su estilo influenciado por la moda de los años 90, Olivia Rodrigo ha marcado tendencia, eligiendo prendas vintage combinadas con diseños de firmas como Jean Paul Gaultier, Dior y Prada, reflejando su personalidad tanto en lo musical como en lo visual. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En 2023, con “GUTS”, demostró una evolución artística y exploró nuevas sonoridades. El álbum fue bien recibido y la llevó a realizar una gira mundial.

La artista, además, marcó tendencia con su estilo inspirado en los años 90, combinando prendas vintage con diseños de firmas como Jean Paul Gaultier, Dior y Prada.