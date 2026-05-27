Honduras: El presidente Asfura confirma avances en la reapertura de consulados y embajadas

El presidente Nasry Asfura anuncia la pronta finalización de consulados y embajadas de Honduras en Estados Unidos, España y otros países. (Foto de cortesía)

El presidente de Honduras Nasry Asfura anunció que “dentro de poco” estarán completados los consulados y embajadas del país en Estados Unidos, España y “todo el mundo” para atender a los hondureños en el exterior, en medio de una crisis de operatividad de la red diplomática marcada por demoras en nombramientos, lentitud en trámites migratorios y fallas de atención a la diáspora.

La situación afecta a miles de hondureños: hay personas varadas en centros de detención migratoria y otras en España en riesgo de perder procesos de regularización legal por la falta de cónsules y la demora en la emisión de documentos de identificación, según el texto fuente.

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Asfura dijo que habrá “supervisión, mucha supervisión” sobre el trato en los consulados y sostuvo que cada embajador y cada cónsul tendrán “un compromiso directo” con él para dar respuesta a esas necesidades. También afirmó que el gobierno mejorará y tecnificará embajadas y consulados.

La red diplomática arrastra retrasos, oficinas sin titulares y reclamos de la diáspora

en entrevistas antes brindadas la canciller Mireya Agüero, afirmó que los consulados del país atraviesan una crisis estructural derivada de problemas heredados de la administración anterior, como demandas laborales, aumento de personal extranjero y deficiencias en la protección consular.

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Durante su intervención en Frente a Frente de Canal 5, la funcionaria advirtió que existen cerca de400 demandas laborales y criticó la contratación de personal no hondureño en oficinas de Estados Unidos, donde ese tipo de personal creció un 34 %.Agüero también señaló retrasos en la repatriación de cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero, situación que se agrava tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS)para unos 50 mil connacionales.

La crisis en la red diplomática hondureña afecta a miles de migrantes debido a demoras en trámites migratorios y falta de cónsules. (FOTO: TNH)

Ese cuadro se da durante una transición gubernamental en la que la nueva administración reestructura personal, gestiona cambios de funcionarios y revisa la capacidad técnica y operativa de las delegaciones, de acuerdo con el texto fuente.

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La demanda central de la diáspora es una reingeniería urgente de los consulados. El problema no se limita a la gestión interna: la lentitud en los trámites migratorios y en la expedición de documentos impacta de forma directa sobre hondureños que dependen de esas sedes para sostener procesos legales en el exterior.

Asfura vinculó además la red diplomática con una tarea económica. El presidente dijo que habló con el COHEB para que cada consulado y cada embajada funcione también como plataforma de promoción de Honduras en el exterior para atraer inversión y turismo.

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El gobierno pidió usar solo canales oficiales por la congestión y las estafas

Ante la congestión en las oficinas consulares y el aumento de estafas en redes sociales, la recomendación es no entregar datos personales ni realizar pagos en páginas no oficiales, según el texto fuente.

Los hondureños en el exterior enfrentan riesgos legales por retrasos en la emisión de documentos de identificación en consulados y embajadas. (Foto: Cortesía)

Para tramitar citas de pasaportes, matrículas o DNI de forma segura, el texto fuente indica utilizar únicamente la Plataforma de Asuntos Consulares de Honduras y el Portal de Citas Consulares SRECI.

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Para información directa sobre sedes locales, entre ellas la embajada ubicada en la Col. Escalón de San Salvador, el texto fuente señala consultar el directorio de Embassy Pages Honduras o la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores.