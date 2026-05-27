Honduras y Guatemala refuerzan coordinación militar ante aumento de violencia y crimen transnacional en la frontera

Altos mandos militares de Honduras y Guatemala refuerzan la coordinación fronteriza ante alertas por grupos armados y actividades ilícitas.

Altos mandos militares de Honduras y Guatemala se reunieron para coordinar acciones de vigilancia y control en su frontera común, en un contexto de alertas por movimientos de grupos armados y actividades ilícitas. El encuentro lo encabezaron el general Héctor Benjamín Valerio Ardón y el general José Giovani Martínez Milian, según informaron las fuerzas armadas de ambos países.

La agenda incluyó cooperación bilateral, intercambio de información y operativos coordinados para enfrentar amenazas como narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, con foco en puntos de paso clave y en los tramos más vulnerables a cruces irregulares.

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Las delegaciones coincidieron en que la zona limítrofe exige vigilancia permanente por la movilidad de estructuras criminales transnacionales que aprovechan la geografía fronteriza para desplazarse y operar.

Seguridad fronteriza

El encuentro fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el jefe del Estado Mayor de la República de Guatemala, el general de división José Giovani Martínez Milian. Según las autoridades militares, ambos revisaron estrategias de coordinación para reforzar el control territorial en la frontera compartida.

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Entre los temas abordados estuvieron el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y el desplazamiento de redes criminales. Las fuerzas armadas señalaron que el trabajo conjunto forma parte de un proceso sostenido que incluye operativos combinados e intercambio de inteligencia en instancias regionales.

Valerio Ardón indicó que ambas delegaciones participaron recientemente en una conferencia especializada sobre drogas sintéticas, un fenómeno que, de acuerdo con las autoridades hondureñas, comenzó a ganar peso en la región por su relación con el delito y sus efectos en la salud pública.

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La cooperación bilateral se centra en combatir el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando en los puntos más vulnerables de la frontera.

“Estamos comprometidos como países para hacer frente a estos flagelos”, dijo el general hondureño, al vincular la cooperación bilateral con la necesidad de contener las amenazas en zonas fronterizas.

Estrategias conjuntas

Martínez Milian expresó su reconocimiento al trabajo conjunto con Honduras y, según la comunicación oficial, destacó los esfuerzos coordinados para sostener el control territorial y reforzar la seguridad en el área limítrofe.

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Guatemala expulsó al hondureño tras identificar su ingreso irregular y entregarlo a la Policía Nacional de Honduras. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El general guatemalteco señaló que durante la reunión hubo un intercambio de experiencias operativas, con énfasis en el sector de la zona de Corinto, uno de los principales puntos de paso entre ambos países, donde se reforzaron mecanismos de vigilancia y control.

También subrayó la necesidad de profundizar la interoperabilidad entre fuerzas militares en sectores donde, según Guatemala, la movilidad de grupos delictivos es un desafío constante para las autoridades.

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La reunión se realizó tras reportes del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala sobre la detección de vehículos todoterreno con individuos armados que habrían ingresado desde Honduras por pasos no autorizados en la zona de Esquipulas, Chiquimula.

Soldados del Ejército de Guatemala patrullan la zona fronteriza con Honduras después de repeler una incursión de vehículos. (Ejército de Guatemala )

De acuerdo con esos reportes, Guatemala reforzó la vigilancia militar en la frontera como medida preventiva ante posibles incursiones de estructuras criminales.

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En paralelo, las autoridades militares vincularon el aumento de la coordinación con hechos violentos recientes en territorio hondureño, al advertir que esos episodios pueden facilitar que grupos delictivos intenten ampliar sus operaciones hacia la franja fronteriza.

Las Fuerzas Armadas de ambos países informaron que mantendrán comunicación permanente, fortalecerán los mecanismos de inteligencia compartida y continuarán con operativos coordinados para mejorar la respuesta ante amenazas transnacionales.

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