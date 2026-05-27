Lo que 370.000 ensayos universitarios nos revelan sobre los efectos de la IA en la creatividad

La delegación de funciones básicas provoca que la memoria y la capacidad de crear puedan verse comprometidas ante la automatización. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae)

La Sra. Winthrop es la directora del Centro para la Educación Universal de la Brookings Institution y dirigió su grupo de trabajo global sobre IA y educación.

Soy una gran aficionada a la tecnología. He delegado con gusto mi razonamiento espacial a Google Maps. Utilizo la inteligencia artificial para buscar artículos, investigar, corregir mis errores gramaticales y preparar recetas de última hora para las noches de entre semana.

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Pero recientemente he marcado un límite claro: nada de IA para escribir. No me refiero a informes de gastos ni correos electrónicos rutinarios. Me refiero a la escritura propiamente dicha, y a la lluvia de ideas creativa que la precede para explorar diferentes perspectivas o desarrollar nuevas ideas. Cada vez más, muchas personas con las que hablo —desde estudiantes hasta profesores y compañeros— me dicen que creen que está bien usar chatbots de IA para la lluvia de ideas siempre y cuando hagan el “trabajo real” de escribir.

Pero esto es un error fundamental: la lluvia de ideas es el trabajo esencial para escribir. Como investigadora que estudia los efectos de la IA en la educación, he llegado a la conclusión de que estas herramientas solo mejoran la escritura superficialmente. Su impacto más significativo y alarmante radica en la limitación de nuestra amplitud de pensamiento y nuestra capacidad para generar ideas originales y útiles, lo que denominamos pensamiento creativo. Esto parece ser especialmente cierto para los estudiantes. Las oraciones fluidas, las transiciones elegantes y el rico vocabulario de la IA dan la ilusión de una creatividad e individualidad expansivas. Sin embargo, las ideas subyacentes suelen converger en unas pocas categorías homogeneizadas.

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La erosión del pensamiento creativo implica que los jóvenes tendrán dificultades para desenvolverse en la incertidumbre. Los trabajadores se esforzarán por adaptarse a un mercado laboral cambiante. Y la sociedad se perderá las nuevas ideas que pueden resolver problemas complejos y mejorar la calidad de vida.

Durante los últimos ocho años, el neurocientífico Adam Green, de la Universidad de Georgetown, ha liderado un equipo de investigación nacional que analiza la variedad de ideas novedosas que los estudiantes de secundaria que aspiran a ingresar a la universidad presentan en sus ensayos de solicitud, antes y después de la introducción de ChatGPT. En un estudio, él y su equipo analizaron las declaraciones personales de más de 370.000 estudiantes y descubrieron que, tras la implementación de ChatGPT, sus ensayos presentaban un lenguaje diverso y expresivo, pero carecían de ideas verdaderamente creativas. Y esta estrategia lingüística funcionó: los ensayos posteriores a ChatGPT fueron calificados como más «creativos» por jueces humanos, incluso si el contenido era recurrente.

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En otro estudio, el equipo halló que los ensayos escritos por humanos ofrecían hasta ocho veces más ideas novedosas que los generados por IA.

Un equipo de investigación diferente realizó otro experimento comparando relatos cortos escritos por humanos con aquellos escritos con la ayuda de IA. Al igual que con los ensayos estudiantiles del estudio del Dr. Green, los ensayos con asistencia de IA presentaban un vocabulario más interesante y fueron calificados como más amenos, pero las tramas subyacentes eran más homogéneas. Las ideas originales y poco convencionales —con personajes sorprendentes o escenarios inusuales— suelen quedar relegadas cuando interviene la IA.

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Por primera vez en la historia de la humanidad, contamos con una tecnología capaz de generar palabras independientemente de los pensamientos que representan. Cuando un chatbot escribe, predice la siguiente palabra que tiene más probabilidades de formar una oración o ensayo “bueno”, basándose en el texto con el que ha sido entrenado. Puede identificar patrones de palabras sofisticados y creativos, independientemente de si las ideas subyacentes representan algo nuevo.

Cuando los adolescentes escriben sus propios ensayos, el trabajo refleja sus pensamientos y personalidades, sus intentos de dar sentido a sus experiencias. Cuando buscamos palabras, estamos explorando las mismas redes neuronales que forman conexiones entre ideas. Una estudiante que escribe: “Siempre pensaré en aprender a nadar cuando vea una cometa volar”, está conectando experiencias personales únicas de su vida, lo que hasta hace poco era una clara señal de pensamiento verdaderamente creativo.

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Otra forma en que la interacción con la IA puede delimitar ideas es mediante el poder de la sugestión. Una vez que un chatbot sugiere una dirección, los humanos tienden a centrarse en ella. La naturaleza conversacional de la IA Esto puede dificultar la distinción entre el pensamiento del usuario y el del bot, facilitando que las personas adopten como propias las perspectivas generadas por la IA. Es fácil comprender cómo un adolescente impresionable podría renunciar a escribir un ensayo poco convencional —sobre, por ejemplo, la experiencia de tocar jazz o cocinar con su abuela— en favor de lo que la IA le sugiera.

Aún más problemático, la investigación del Dr. Green muestra que la IA tiene el mayor impacto homogeneizador en los estudiantes que se desvían más de la media y poseen perspectivas únicas, incluyendo estudiantes neurodivergentes y aquellos pertenecientes a minorías raciales y lingüísticas.

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Esto no significa que la IA nunca pueda apoyar la creatividad humana. Los profesionales con un profundo conocimiento de su oficio pueden usar la IA para optimizar tareas técnicas o administrativas y así centrarse en los aspectos de su trabajo donde reside la originalidad; por ejemplo, los profesores pueden disponer de más tiempo para diseñar lecciones atractivas y los ilustradores pueden dedicar más atención al desarrollo de conceptos visuales. La IA proporciona a los especialistas el tiempo que necesitan para hacer lo que mejor saben hacer los humanos: generar ideas para resolver problemas de forma creativa.

La capacidad de nuestra especie para generar ideas inesperadas y originales es algo que debemos proteger y fomentar. Esto es especialmente cierto para los adolescentes de hoy. Un mundo donde florece el pensamiento creativo es un mundo con mayores posibilidades de afrontar los cambios que traerá la IA.

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© The New York Times 2026.