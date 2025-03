Cuáles son las claves de un entorno de trabajo productivo, según una experta en liderazgo

Eliana Bracciaforte señala que el liderazgo basado en el control estricto y la presión sobre los empleados puede reducir la productividad en lugar de mejorarla

Eliana Bracciaforte, especialista en trabajo y liderazgo, profesora en la Universidad de San Andrés, cofundadora de Workana, la plataforma de trabajo remoto más grande de América Latina, formada en Administración de Empresas, con un MBA del IAE Business School, analizó las prácticas de liderazgo en las empresas y la relación entre productividad y cultura laboral durante su visita a los estudios de Infobae en Vivo, el ciclo audiovisual con dos emisiones diarias (9 a 12 y 18 a 21).

En su experiencia, dijo, el control excesivo sobre los equipos puede resultar contraproducente y sostuvo que los modelos flexibles de trabajo mejoran el rendimiento y la calidad de vida de los colaboradores. “Lo que queremos como empleadores es que las personas cumplan objetivos, no importa en cuánto tiempo lo hacen”, afirmó Bracciaforte. En su análisis, el enfoque debe estar en los resultados, no en el control estricto de horarios.

“Necesitamos tiempos de descanso que a veces en los trabajos están medio instaurado, como tomarte un café cuando estás en la oficina. Cuando trabajamos desde casa está hasta mal visto decir ‘bueno, me llevo el celular por si alguien justo me manda un chat y que se note que estoy conectado’. Entonces tenemos que tener esos cuidados cuando no estamos en la oficina. Pero las personas para ser productivas también necesitan ponerse a trabajar y que no sean interrumpidas, que en la oficina a veces eso es imposible. Entonces por eso a veces sentimos que en casa producimos más”.

Según Bracciaforte, la productividad está vinculada con la autonomía y el bienestar de los empleados. “Si querés un entorno productivo, la clave es que las personas se sientan libres de tomar decisiones, de pensar, de ofrecer ideas”. En ese sentido, señala que el liderazgo basado en el miedo genera el efecto contrario al deseado. “Presionar, hacer micromanagement, maltratar, logran lo contrario a lo que se busca. El miedo puede hacer que alguien haga su trabajo, pero lo hará sin ganas o con miedo a equivocarse, lo que puede aumentar los errores”.

El especialista en trabajo remoto destacó que la flexibilidad laboral permite que los empleados cumplan objetivos

Sobre la presencialidad en el trabajo, Bracciaforte destacó que la pandemia hizo visible el valor del tiempo personal. “El traslado diario al trabajo es tiempo perdido. Hay gente que tarda una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Durante la pandemia se dieron cuenta de que ese tiempo lo ganaban y que no era reconocido”. No obstante, también resaltó los beneficios de la oficina: “Las conversaciones no planeadas pueden generar ideas muy buenas. Pero hay que encontrar un equilibrio entre eso y el caos que puede ser la oficina”.

En su experiencia con Workana, una plataforma de trabajo freelance que cofundó, el trabajo remoto demostó ser una alternativa efectiva. “Éramos 60 personas trabajando desde su casa y sin oficina. La ventaja es que podés contratar talento en cualquier parte. Alguien en Tucumán, por ejemplo, puede acceder a oportunidades que en su provincia no existen”.

Bracciaforte también comenzó a generar contenido sobre liderazgo a partir de un fenómeno en redes sociales: “Vi a dos emprendedores en Inglaterra que mostraban capturas de WhatsApp de jefes tóxicos y explicaban por qué eran malos líderes. En español no había algo similar, así que empecé a hacerlo con historias reales que encontré en internet. Luego la gente me empezó a mandar sus propias experiencias”.

Según Bracciaforte, el teletrabajo brinda acceso a talento en diferentes regiones y mejora la calidad de vida de los empleados al reducir los tiempos de traslado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Bracciaforte, la discusión sobre liderazgo y productividad está en constante evolución. “Las empresas que entienden la importancia de la autonomía y el bienestar de sus empleados logran mejores resultados. No se trata de controlar cómo trabajan, sino de permitirles alcanzar los objetivos de la mejor manera posible”.

Desde su perspectiva personal, Bracciaforte destacó el impacto positivo del trabajo remoto en su vida. “En mi caso, yo tengo una familia con dos hijos. Disfruté el cambio. No me veía llegando a casa todos los días a las 21,00. Disfruté a mis hijos de una manera que no esperaba cuando trabajábamos más presencial”.

Sin embargo, reconoció que el teletrabajo también implica desafíos. “Es muy difícil de manejar desde el lado de la empresa. Vos tenés que proveer todo el contexto para que la persona pueda desconectarse. Que no te escriban a las 11 de la noche es clave, aunque a veces hay excepciones”.

“Nosotros ponemos reglas como que los chats no son urgentes. Si alguien te manda un mensaje, no se espera que lo respondas en los próximos cinco minutos. En general, deberías contestar en una o dos horas. Si es una urgencia, te llaman”. Además, establecieron límites claros: “No trabajamos con WhatsApp, salvo para emergencias como la caída de la plataforma o la web”.

Bracciaforte enfatizó la importancia de generar un ambiente adecuado para el teletrabajo. “Hay que ayudar a las personas a construir un espacio de trabajo en su casa. Lo ideal es tener un área separada, no trabajar todos los días desde el living, porque si además viven otras personas, se vuelve muy difícil hacerlo bien”.

