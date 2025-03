El impacto de la “teoría del apego” en las relaciones de pareja

La teoría del apego, popularizada por el libro "Attached", de Amir Levine y Rachel Heller, ha resurgido durante la pandemia, según The Independent (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde las relaciones amorosas ya son lo suficientemente complejas, la tendencia de clasificar a las personas según su estilo de apego ha añadido una nueva capa de complicación.

Según informó The Independent, esta teoría, que se popularizó con el libro Attached: Are you Anxious, Avoidant or Secure? (Apegado: ¿eres ansioso, evasivo o seguro? - Cómo la ciencia del apego en adultos puede ayudarte a encontrar y conservar el amor), de Amir Levine y Rachel Heller, ha resurgido con fuerza en los últimos años, especialmente durante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, su creciente popularidad en plataformas como TikTok ha generado un debate sobre los riesgos de etiquetar a las personas de manera simplista y cómo esto podría estar afectando negativamente nuestras relaciones.

De acuerdo con The Independent, la teoría del apego clasifica a las personas en cuatro categorías principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado.

Attached (Apegado: ¿eres ansioso, evasivo o seguro? - Cómo la ciencia del apego en adultos puede ayudarte a encontrar y conservar el amor), el libro de Amir Levine y Rachel Heller, causa furor en TikTok

Estas categorías, basadas en experiencias de la infancia y relaciones pasadas, buscan explicar cómo las personas manejan la intimidad, la confianza y la comunicación.

Según Paul Brunson, experto global en relaciones de Tinder, esta teoría ha traído consigo un cambio significativo en la forma en que las personas abordan las citas, promoviendo una mayor conciencia emocional.

Sin embargo, el problema radica en cómo estas etiquetas se han convertido en un sistema rígido de categorización, especialmente en redes sociales, donde se simplifican hasta el punto de perder su utilidad original.

¿Qué son los estilos de apego y cómo influyen en las relaciones?

La teoría del apego, según explicó Sophie Personne, coach de citas, identifica cuatro estilos principales. Las personas con un apego seguro se sienten cómodas con la intimidad y la independencia, confían en los demás y manejan los conflictos sin temor al abandono.

Por otro lado, quienes tienen un apego ansioso buscan cercanía constante pero temen el rechazo, lo que los lleva a necesitar una validación constante. Los evitativos, en cambio, tienden a evitar la intimidad, priorizan la independencia y suelen reprimir sus emociones.

Finalmente, el estilo desorganizado combina características de los dos anteriores, con un deseo y miedo simultáneo hacia la intimidad, lo que puede generar comportamientos impredecibles en las relaciones.

Sin embargo, The Independent destacó que el problema surge cuando estas categorías se aplican de manera rígida y sin contexto.

En plataformas como TikTok, donde los videos sobre la teoría del apego acumulan millones de vistas, se ha popularizado la idea de que cada persona encaja perfectamente en una de estas categorías...

Esto puede llevar a diagnósticos erróneos basados en comportamientos superficiales, como el estilo de mensajes de texto o las descripciones en perfiles de citas.

Según Barbara Santini, etiquetar parejas como "ansiosas" o "evasivas" sin contexto puede causar rupturas innecesarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la psicóloga Barbara Santini, esta tendencia a etiquetar a las personas según su estilo de apego ha llevado a una simplificación excesiva de las relaciones humanas, comparándola incluso con los signos astrológicos.

Esto no solo fomenta juicios rápidos, sino que también puede dañar relaciones prometedoras. Santini señaló que ha visto casos en los que personas terminan relaciones basándose únicamente en la percepción de que su pareja es “evitativa” o “ansiosa”, sin considerar que los comportamientos pueden variar según el contexto o el estado emocional.

El papel de las redes sociales en la distorsión de la teoría del apego

The Independent también destaca cómo las redes sociales han contribuido a la propagación de estereotipos de género relacionados con los estilos de apego.

Por ejemplo, es más común encontrar contenido que describe a los hombres como evitativos y a las mujeres como ansiosas, perpetuando ideas tradicionales sobre la dinámica de género en las relaciones heterosexuales.

En plataformas como TikTok, la teoría del apego acumula millones de vistas, pero corre el riesgo de convertirse en una simplificación dañina

Tanto hombres como mujeres pueden exhibir cualquiera de los estilos de apego, y reducirlos a estereotipos limita nuestra comprensión de sus experiencias emocionales únicas.

¿Son los estilos de apego permanentes?

Una de las ideas más dañinas que ha surgido de esta tendencia es la creencia de que los estilos de apego son inmutables.

Sin embargo, la psicóloga Dr. Venetia Leonidaki aclaró que los estilos de apego son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, una relación basada en el respeto mutuo y la confianza puede ayudar a una persona con un estilo de apego ansioso o evitativo a desarrollar un apego más seguro.

La teoría del apego debe ser una guía para reflexionar y no una etiqueta fija que limite las relaciones, concluyó The Independent (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto contradice la narrativa popular en redes sociales, que a menudo presenta a los estilos de apego como etiquetas permanentes que determinan el éxito o el fracaso de una relación.

La teoría del apego debe ser utilizada como una guía, no como una sentencia. Como concluyó The Independent, el camino hacia relaciones más saludables no pasa por diagnosticar a nuestras parejas o a nosotros mismos, sino por abrazar la complejidad de nuestras emociones y trabajar para construir conexiones auténticas y significativas.