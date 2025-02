La evolución de los anteojos de sol, de herramienta científica a símbolo de estilo

Los anteojos de sol recorrieron un largo camino desde sus humildes orígenes como herramientas de protección ocular en culturas antiguas, hasta convertirse en un accesorio de moda imprescindible, fusionando innovación tecnológica y estilo a lo largo de los siglos (Freepik)

Los anteojos de sol, un accesorio omnipresente en la vida cotidiana, suelen ser vistos como simples herramientas para protegerse de los rayos del sol. Sin embargo, su historia se extiende a lo largo de siglos, atravesando diferentes culturas y avances tecnológicos hasta convertirse en un objeto de moda indispensable.

Desde sus primeros orígenes en el Ártico, pasando por sus aplicaciones en la antigua China, hasta su popularización en Hollywood, los anteojos de sol no solo fueron una solución a la ceguera temporal por la nieve o la protección contra el sol, sino también un emblema de estilo y modernidad.

Los primeros pasos: protección primaria contra el sol

Las primeras lentes diseñadas para proteger los ojos del sol se remontan a los pueblos inuit y yupik en el Ártico. Según Popular Science, estos grupos usaban anteojos de nieve hechos de hueso, madera flotante y marfil de morsa, con pequeñas rendijas para evitar la ceguera temporal causada por los reflejos del sol sobre la nieve.

A medida que la humanidad fue avanzando, la idea de utilizar materiales naturales y minerales para la protección ocular se expandió, como ocurrió en el siglo XII en China, donde jueces medievales comenzaron a usar lentes de cuarzo ahumado. Estos lentes, además de proteger contra el sol, también ayudaban a ocultar las expresiones faciales durante los juicios.

Jessica Glasscock, historiadora de moda de la Parsons School of Design, señaló que “los primeros ejemplos de anteojos de sol forman parte de la evolución de las lentes correctivas”, ya que tenían fines de protección y, al mismo tiempo, de mejora de la visión.

Los inuit y yupik, en su adaptación al entorno ártico, crearon anteojos de nieve utilizando materiales como hueso y marfil de morsa, con rendijas estrechas para reducir el deslumbramiento del sol reflejado en la nieve, una solución innovadora para proteger la vista en condiciones extremas (Wikipedia/Julian Idrobo)

La evolución europea y el nacimiento de las lentes tintadas

En Europa, específicamente en Venecia, durante el siglo XIII, se desarrollaron las primeras lentes correctivas, que a menudo incluían vidrio tintado, aunque no estaban destinadas a la protección solar.

En el siglo XVIII, alrededor de 1750, la necesidad de lentes específicamente diseñadas para bloquear la luz solar llevó al desarrollo de anteojos con lentes tintadas, como las usadas por los gondoleros venecianos.

Estos anteojos, que hoy se reconocen como un símbolo de modernidad, se conocieron como “anteojos Goldoni”, debido al célebre dramaturgo Carlo Goldoni, quien popularizó este estilo. Tal y como mencionó Vanessa Brown, historiadora del diseño y autora de Cool Shades: The History and Meaning of Sunglasses, “lo sorprendente de los anteojos Goldoni es que ya mostraban un estilo que hoy se vería muy moderno”.

En el siglo XIII, en Venecia, surgieron los primeros lentes correctivos, algunos de ellos tintados, que aunque no estaban destinados a la protección solar, marcaron el inicio de la evolución de las lentes hacia su uso para mejorar la visión y, eventualmente, proteger contra el sol (Vascellari Collection, Italy)

Innovación y expansión en el siglo XIX y XX

Con la Revolución Industrial, los anteojos de sol comenzaron a asociarse con otros tipos de accesorios avanzados tecnológicamente, como las “gafas de ferrocarril”, diseñadas para proteger contra el viento y el polvo.

Ya a comienzos del siglo XX, los anteojos de sol adquirieron un papel destacado en deportes, aviación y conducción, actividades en las que su funcionalidad se hacía evidente.

Glasscock comentó que “la asociación de los anteojos de sol con el deporte y la innovación tecnológica les otorgó un nuevo valor cultural: empezaron a verse como un accesorio elegante, no solo práctico”.

Durante la Revolución Industrial, los anteojos de sol fueron adaptados para proteger a los trabajadores del ferrocarril del viento, el polvo y la luz intensa, siendo una de las primeras aplicaciones de lentes con fines prácticos en la industria (Museo Nacional de Historia Americana)

La revolución de los anteojos de sol: Innovaciones del siglo XX

Una de las innovaciones más importantes de este periodo fue el desarrollo de lentes con protección UV por parte de la empresa alemana Rodenstock a principios del siglo XX.

Esta tecnología resultó crucial para la popularización de los anteojos de sol, deido a que permitió proteger los ojos de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Más tarde, en la década de 1930, Edwin Land inventó los lentes polarizados, una innovación que reducía el deslumbramiento, especialmente útil para los aviadores.

Tal y como afirmó Glasscock, “la polarización rápidamente se convirtió en un punto de venta importante, lo que permitió la masificación de los anteojos de sol”.

Hollywood y la popularización global

La verdadera popularidad de los anteojos de sol, sin embargo, se consolidó con el auge del cine en Hollywood. A principios del siglo XX, las estrellas de cine comenzaron a usar anteojos de sol tanto como una herramienta funcional como un símbolo de estatus y estilo.

En particular, la Segunda Guerra Mundial y la asociación de los anteojos de sol con los aviadores militares contribuyeron a su iconización. Con el paso de las décadas, los anteojos de sol no solo se vieron como un accesorio de lujo, sino como una declaración cultural de “coolness”, accesible para el público general.

Glasscock detalló que “los anteojos de sol mantienen una relevancia que va más allá de su funcionalidad, lo cual no es algo común en la moda”.

Los anteojos de sol, símbolo de heroísmo y estilo, alcanzaron su máxima popularidad en Hollywood. A través de películas emblemáticas como Top Gun, los aviadores se consolidaron como un ícono de "coolness" y sofisticación, uniendo la funcionalidad con el glamour del cine (Paramount Pictures)

Popularidad duradera y significado cultural

Hoy en día, los anteojos de sol además de ser una herramienta de protección, trascendieron su utilidad práctica para convertirse en un artículo de moda esencial.

Como destacó Brown, “los anteojos de sol ofrecen un raro escape en un mundo que exige constantemente nuestra presencia visible: al ponérnoslas, automáticamente nos volvemos más cool”.

A lo largo de su historia, estos anteojos evolucionaron de ser simples anteojos de nieve o lentes para jueces medievales a convertirse en un emblema de estilo y tecnología.