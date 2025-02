¿Con qué frecuencia se debería lavar la ropa? Un dilema entre la higiene, la ecología y las costumbres

Reducir la frecuencia de lavados también ayuda a mantener las prendas en mejor estado por más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de ropa, una actividad cotidiana aparentemente sencilla, se convirtió en un tema de debate tanto ecológico como moral. Si bien es indiscutible que la higiene personal y el cuidado de las prendas son fundamentales, la frecuencia con la que lavamos la ropa plantea serias preguntas sobre sus implicaciones medioambientales y el desgaste innecesario de recursos. En la actualidad, la pregunta no es solo “¿Está sucia la ropa?”, sino “¿Es realmente necesario lavarla?”.

La influencia de la moda, las preocupaciones ecológicas y las costumbres culturales complicaron la respuesta a este dilema. Por un lado, la insistencia social en la limpieza constante de las prendas choca contra los llamados a reducir el impacto ambiental de las acciones diarias.

Microplásticos, consumo de energía y emisiones de carbono son solo algunos de los efectos negativos de un lavado excesivo. Sin embargo, el temor a oler mal o a no cumplir con los estándares de higiene empuja a la sociedad a seguir lavando constantemente. Esta paradoja generó una creciente discusión sobre la necesidad de reducir la frecuencia de los lavados.

El dilema de las pautas gubernamentales

En 2025, la Agencia para la Transición Ecológica de Francia (financiada por el gobierno) hizo pública una serie de recomendaciones sobre la frecuencia con la que se debe lavar la ropa. Según las pautas, los jeans deberían lavarse solo cada 30 días, los sujetadores cada siete días, las camisetas cada cinco y la ropa deportiva después de tres usos.

Aunque estas normas intentan equilibrar la higiene con la sostenibilidad, generaron controversia. Este tipo de regulaciones abre un debate entre la necesidad de adaptarse a los estándares ecológicos y la presión social de mantener una apariencia de pulcritud constante.

El impacto ecológico de un lavado innecesario

Las consecuencias ambientales de un lavado excesivo son bien conocidas. Cada vez que una prenda se lava, especialmente aquellas hechas de materiales sintéticos, liberan microplásticos que terminan en los océanos, lo que pone en riesgo la vida marina. Según un estudio, el lavado de ropa sintética, como el poliéster, puede liberar entre 640.000 y 1.500.000 microfibras por prenda.

Estas partículas, debido a su pequeño tamaño, pueden escapar de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y llegar directamente al mar, contribuyendo significativamente a la contaminación por microplásticos. Las microfibras, una vez liberadas, representan una amenaza para los ecosistemas marinos, afectando la fauna que las ingiere.

Un lavado frecuente contribuye a la liberación de microplásticos que contaminan los océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio también reveló que varios factores del lavado, como la temperatura, la agitación y la relación del líquido para el lavado, influyen directamente en la cantidad de microfibras liberadas durante el proceso. Por ejemplo, aumentar la agitación y la cantidad de agua utilizada en el lavado incrementa la liberación de microfibras. Estos hallazgos sugieren que, reducir la agitación y optar por ciclos de lavado con menor cantidad de agua podría ayudar a mitigar la liberación de microplásticos al ambiente.

Además, las máquinas de lavado consumen una cantidad considerable de energía y agua, contribuyendo al calentamiento global. A medida que la sociedad se enfrenta a las crecientes preocupaciones climáticas, la necesidad de encontrar un equilibrio entre higiene y sostenibilidad se vuelve cada vez más urgente. No solo se trata de evitar malos olores, sino de reducir los efectos adversos del consumo excesivo de recursos y la liberación de microplásticos.

La opinión de expertos en cuidado de la ropa

El consejo de los expertos en cuidado de ropa respalda la idea de que muchas prendas no requieren un lavado frecuente. Lulu O’Connor, fundadora de The Clothes Doctor, una empresa especializada en la limpieza de prendas de lujo, destacó a The Times que “la gente tiende a lavar en exceso por comodidad, ya que es más sencillo colocar una prenda en la lavadora que hacer el esfuerzo de limpiar manchas o colgarla correctamente”.

Según O’Connor, las pautas francesas son similares a las que ella recomienda: lavar las sábanas y pijamas una vez por semana, los sujetadores después de tres o cuatro usos, las camisetas hasta cinco usos (excepto en verano) y los jeans después de 30 usos.

Los expertos recomiendan lavar los pantalones jeans solo cada 30 días, ya que esto ayuda a reducir la liberación de microfibras y el impacto ambiental del lavado frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Katie Mortram, editora de consejos para el hogar en Good Housekeeping UK, también compartió una perspectiva similar con The Times, recomendando lavar las sábanas cada dos semanas y los jeans solo después de 10 usos, a menos que estén visiblemente sucios. Mortram resaltó que “aunque las prendas no deben lavarse con demasiada frecuencia”. Los expertos coinciden en que es importante cuidar de la ropa para alargar su vida útil y mantenerla en buen estado.

Un cambio en los hábitos de consumo

El consumo de moda fue señalado como uno de los principales culpables del aumento en el lavado de ropa. Con la aparición de nuevas tendencias y el constante deseo de mantener una apariencia impecable, la necesidad de lavar ropa se elevó al nivel de una obsesión, especialmente entre los consumidores de clase media y alta.

La visión de Stella McCartney, famosa diseñadora de moda, es clara: “Si no tienes que limpiar nada, no lo limpies”. En este sentido, McCartney se une al movimiento de reducir el consumo y la limpieza innecesarios como parte de una estrategia ecológica.

Sin embargo, esta visión se ve contrastada por la presión social, que a menudo se convierte en un acto privado de limpieza detrás de puertas cerradas. El hecho de que el lavado sea considerado “un secreto sucio” refleja cómo la sociedad se ha vuelto tan crítica con la apariencia de los demás que incluso lo más sencillo, como limpiar la ropa, se transformó en una tarea con implicaciones morales.